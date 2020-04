Ausgewählter Artikel:

» ORF über die heterosexuelle Norm: Technik braucht neue Erzählung

In naturwissenschaftlichen Museen geht es um bahnbrechende Erfindungen und fantastische Entdeckungen, die unsere Gesellschaft vorwärts gebracht haben. Eines bleibt oft ausgeblendet: Die Macht der Erzählung, meint eine Archivarin. Sie orientiert sich meist an einer heterosexuellen Norm.

» GQ: "For The Love Of Men" – Fabian Hart spricht mit Autorin Liz Plank über Männlichkeit

Fabian Hart kommentiert Mode und vieles darüber hinaus. Wir zeigen Ihnen einen Ausschnitt aus dem Interview mit der Autorin Liz Plank.

» jetzt: Viele queere Menschen trifft die Corona-Krise besonders

Geschlechtsangleichende OPs werden verschoben, Schutzräume geschlossen. In der Pandemie zeigt sich die Diskriminierung der LGBTQ-Community umso deutlicher.

» RP Online: Die schwul-lesbischen EuroGames suchen einen neuen Termin

Die großen internationalen Sportspiele mit etwa 4000 Teilnehmern sollen trotz der Corona-Einschränkungen nicht komplett ausfallen, sondern unbedingt in Düsseldorf stattfinden. Aber wann?

» SWR2: Erfolgreiche Sinti und Roma – Was es braucht, um stark zu sein

Drei Geschichten für den eigenen Weg: Sinti Gianni Jovanovic tritt nun offen homosexuell als Comedian auf. Romeo Franz, lange Musiker, ist seit 2018 EU-Abgeordneter. Andren Bejta zeigt Jugendlichen, wie sie die Vorurteile hinter sich lassen.

» VICE: Das Berghain ist zu, was machen Berlins Clubgäste?

Manche feiern trotzdem. Martin, 28: "Ich weiß nicht, ob ich mir eine Geschlechtskrankheit oder Corona eingefangen habe."

» LSVD: Wie sich Corona auf LSBTI-Aktivismus in Osteuropa und im Globalen Süden auswirkt

Corona in Russland, Tunesien, Nicaragua, Südafrika, Westbalkan und Uganda – unsere Partnerorganisationen berichten, wie sich Covid19 auf ihren Alltag und ihre Arbeit für die Menschenrechte von Lesben. Schwulem, bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen (LSBTI) auswirkt.

» Märkische Oderzeitung über homophoben Christen: Granseer Ex-Kantor Schubach lässt Klage gegen Kirchenkreis fallen

Offenbar soll das Gespräch mit dem Kirchenkreis gesucht werden. Keine Entscheidung zur Sache am Amtsgericht Zehdenick. S.a.: Kirchenverbot für homophoben Ex-Kantor (22.09.2017)

» Noizz: Von Christen gehasst – Drag-Queen Trixie Mattel liebt genderfluide Puppen

Barbie-Hersteller Mattel war lange zuständig dafür, ein falsches Frauenbild zu bewerben. Jetzt ist er einer der fortschrittlichsten Spielzeugfirmen überhaupt und verkauft Puppen, die gar kein Geschlecht haben. Dragqueen Trixie Mattel liebt sie und Christen haten schon wieder.

23. April 2020

» futurdrei: Es gibt nicht das eine Coming-out

Es gibt nicht das eine Coming-out, es ist jedes Mal eine neue Herausforderung. Tristan spricht im Interview darüber, wie er sich outete und warum Queer@ZU wichtig für die Zeppelin Universität ist.

» ze.tt: Warum es furchtbar ist, wenn der queere Urlaub auf Gran Canaria ausfällt

Der jährliche Gran-Canaria-Urlaub unserer Autorin fällt wegen der Corona-Krise aus. Zum Glück hat sie viele Erinnerung an die queere Urlaubshochburg. Ein Kommentar von Jurassica Parka

» FAZ verreißt "Frau Jordan stellt gleich" auf ProSieben: Frauen, Männer und der ganze Rest

Die Comedy "Frau Jordan stellt gleich" bei Pro Sieben soll wohl Feminismus in lustig darstellen. Das Ergebnis dürfte eher geschäftsschädigend sein.

» NDR-Interview über "Taxi zum Klo": Vom Skandalfilm zum Streaming-Kino

Hier geht es um einen Klassiker deutschen Kinos, der nun per Streaming herauskommt: Bei seiner Premiere im Jahr 1980 löste "Taxi zum Klo" in den Kinos der Bundesrepublik einen Skandal aus – und wurde kurz darauf spektakulär mit dem Max Ophüls Preis ausgezeichnet. Heute gilt Frank Ripplohs schwuler Liebesfilm als ein Klassiker des queeren Kinos in Deutschland. Filmexpertin Katja Nicodemus stellt den Film im Gespräch vor.

22. April 2020

» NRZ: "Absage der Euro Games in Düsseldorf wäre eine Katastrophe"

Die "Euro Games 2020", die schwul-lesbischen Europameisterschaften, können nicht wie geplant im August starten. Ein Ausweichtermin wird gesucht.

» Express: Fans irritiert – Steht Gülcan etwa auf Frauen?

Alles fing damit, dass Gülcan Kamps sich auf ihrem Instagram-Account an ihre Teilnahme an der RTL-Tanzshow "Let's Dance" erinnerte.

» Jungle World: Das Unbehagen in der Pandemie

Marco Kammholz: Solidarität wird gegenwärtig häufig mit Seuchenschutz oder Nächstenliebe verwechselt. Tatsächlich müsste sie etwas wesentlich Radikaleres sein.

» ntv über Profitänzer und Starchoreograf Emil Kusmirek: Zu schwul zum Blutspenden?

Schwule und bisexuelle Männer werden in Deutschland nahezu von der Blutspende ausgeschlossen und diskriminiert. Doch Profitänzer und Starchoreograf Emil Kusmirek ist der Überzeugung, dass jeder Tropfen zählt, denn Blut kennt keine Sexualität.

21. April 2020

» Meedia: Weiß, cis, hetero, ungenügend – ein Plädoyer für mehr Diversität im Journalismus

Die Journalisten von gestern und heute haben versagt, mehr als nur ihre eigene Filterblasen-Realität abzubilden. Die Journalisten von morgen müssen das jetzt richten. Eine Kolumne von Berit Dießelkämper, Studierende der 58. Lehrredaktion der Deutschen Journalistenschule.

» Journal Frankfurt interviewt CSD-Organisator: Eine Chance für die Zukunft

Der Christopher Street Day kann aufgrund der Corona-Krise in diesem Jahr wohl nicht wie gewohnt stattfinden. Der Community fehle dadurch die Sichtbarkeit, sagt Joachim Letschert, Vorstandsmitglied des CSD Frankfurt e.V. Doch es gibt bereits Ideen für mögliche Alternativen.