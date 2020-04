Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

25. April 2020

» Nollendorfblog über Berliner CSD-Vorstände: Denn sie wissen nicht, was sie tun

Es scheint unglaublich, aber es ist wohl so: Die Leitung des Hauptstadt-CSD, von dem wir aus leidlicher Erfahrung wissen, dass die Frage seines Erfolges oder Scheiterns zu einem Großteil eine Frage der Kommunikation ist, besteht zur Hälfte aus Leuten, die Grundprinzipien von öffentlicher Kommunikati

» taz.de über Berlins verunsicherte queere Community: Die Krise meistern

Die Existenz der queeren Infrastruktur steht wegen Corona auf dem Spiel. Wie wird queeres Leben nach der Krise aussehen? Eine erste Bestandsaufnahme.

» Noizz über Homodrop: Die queere Partyreihe bringt dich jetzt auch zuhause zum Raven

Festivals sind diesen Sommer gestrichen, Clubs weiterhin zu: Die Londoner Partyreihe Homodrop bringt euch trotzdem zum Tanzen mit einer Compilation, die trans* Menschen unterstützt. Geil!

» Kölner Stadt-Anzeiger interviewt Ralf König: "Man konnte einfach schwul sein. Heteros haben nicht blöd geglotzt"

Wir haben mit Ralf König über die Corona-Krise, seine Wahlheimat Köln und politische Korrektheit in der LGTBQ-Community gesprochen.

» Tagesspiegel: Lasst uns Regenbogenbanden bilden!: Ein Coronaschutz-konformer CSD ist möglich – auch auf der Straße

Der CSD Berlin nur digital? Das reicht nicht aus - Coronaschutz-konforme Proteste auf der Straße sind möglich und nötig. Ein Gastbeitrag.

» Deutschlandfunk Kultur: Das Schweigen des Schwulen-Aktivisten und Stasi-Spitzels

Ein schwuler Mann hat sich in der DDR für die Sache der Homosexuellen eingesetzt und gleichzeitig Mitstreiter ausspioniert. Nach langem Schweigen spricht er nun über seine Spitzelarbeit. Kommt das zu spät? Auch der Partner eines Opfers äußert sich.

» Stuttgarter Zeitung über eine transsexuelle Selbstfindung: Der Kampf ist beendet

Anke ist transsexuell. Sie kommt als Junge zur Welt und erlebt eine einsame Kindheit mit dem Gefühl, nirgendwo dazuzugehören. Erst mit Anfang fünfzig traut sie sich, ihr Geschlecht angleichen zu lassen und ganz Frau zu sein. Eine Geschichte über Angst, Mut und Glück.

24. April 2020

» Zeit Online stellt 30 Fragen an Rosa von Praunheim: "Hasenpupsiloch"

Sind Sie Teil eines politischen Problems? Welcher Politiker hat Ihnen zuletzt leidgetan? Diese Woche stellen wir unsere Fragen Rosa von Praunheim

» ORF über die heterosexuelle Norm: Technik braucht neue Erzählung

In naturwissenschaftlichen Museen geht es um bahnbrechende Erfindungen und fantastische Entdeckungen, die unsere Gesellschaft vorwärts gebracht haben. Eines bleibt oft ausgeblendet: Die Macht der Erzählung, meint eine Archivarin. Sie orientiert sich meist an einer heterosexuellen Norm.

» GQ: "For The Love Of Men" – Fabian Hart spricht mit Autorin Liz Plank über Männlichkeit

Fabian Hart kommentiert Mode und vieles darüber hinaus. Wir zeigen Ihnen einen Ausschnitt aus dem Interview mit der Autorin Liz Plank.

» jetzt: Viele queere Menschen trifft die Corona-Krise besonders

Geschlechtsangleichende OPs werden verschoben, Schutzräume geschlossen. In der Pandemie zeigt sich die Diskriminierung der LGBTQ-Community umso deutlicher.

» RP Online: Die schwul-lesbischen EuroGames suchen einen neuen Termin

Die großen internationalen Sportspiele mit etwa 4000 Teilnehmern sollen trotz der Corona-Einschränkungen nicht komplett ausfallen, sondern unbedingt in Düsseldorf stattfinden. Aber wann?

» SWR2: Erfolgreiche Sinti und Roma – Was es braucht, um stark zu sein

Drei Geschichten für den eigenen Weg: Sinti Gianni Jovanovic tritt nun offen homosexuell als Comedian auf. Romeo Franz, lange Musiker, ist seit 2018 EU-Abgeordneter. Andren Bejta zeigt Jugendlichen, wie sie die Vorurteile hinter sich lassen.

» VICE: Das Berghain ist zu, was machen Berlins Clubgäste?

Manche feiern trotzdem. Martin, 28: "Ich weiß nicht, ob ich mir eine Geschlechtskrankheit oder Corona eingefangen habe."

» LSVD: Wie sich Corona auf LSBTI-Aktivismus in Osteuropa und im Globalen Süden auswirkt

Corona in Russland, Tunesien, Nicaragua, Südafrika, Westbalkan und Uganda – unsere Partnerorganisationen berichten, wie sich Covid19 auf ihren Alltag und ihre Arbeit für die Menschenrechte von Lesben. Schwulem, bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen (LSBTI) auswirkt.

» Märkische Oderzeitung über homophoben Christen: Granseer Ex-Kantor Schubach lässt Klage gegen Kirchenkreis fallen

Offenbar soll das Gespräch mit dem Kirchenkreis gesucht werden. Keine Entscheidung zur Sache am Amtsgericht Zehdenick. S.a.: Kirchenverbot für homophoben Ex-Kantor (22.09.2017)

» Noizz: Von Christen gehasst – Drag-Queen Trixie Mattel liebt genderfluide Puppen

Barbie-Hersteller Mattel war lange zuständig dafür, ein falsches Frauenbild zu bewerben. Jetzt ist er einer der fortschrittlichsten Spielzeugfirmen überhaupt und verkauft Puppen, die gar kein Geschlecht haben. Dragqueen Trixie Mattel liebt sie und Christen haten schon wieder.

23. April 2020

» futurdrei: Es gibt nicht das eine Coming-out

Es gibt nicht das eine Coming-out, es ist jedes Mal eine neue Herausforderung. Tristan spricht im Interview darüber, wie er sich outete und warum Queer@ZU wichtig für die Zeppelin Universität ist.

» ze.tt: Warum es furchtbar ist, wenn der queere Urlaub auf Gran Canaria ausfällt

Der jährliche Gran-Canaria-Urlaub unserer Autorin fällt wegen der Corona-Krise aus. Zum Glück hat sie viele Erinnerung an die queere Urlaubshochburg. Ein Kommentar von Jurassica Parka

» FAZ verreißt "Frau Jordan stellt gleich" auf ProSieben: Frauen, Männer und der ganze Rest

Die Comedy "Frau Jordan stellt gleich" bei Pro Sieben soll wohl Feminismus in lustig darstellen. Das Ergebnis dürfte eher geschäftsschädigend sein.