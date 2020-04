Ausgewählter Artikel:

» (28.04.2020) KOSMO: Antonio Šošić im Video-Interview – "Mein Outing war die beste Entscheidung meines Lebens"

Wir trafen den Prince-Charming Teilnehmer Antonio Šošić noch vor der Corona-Krise zum Interview, um mit ihm über die Akzeptanz von Homosexualität in der BKS-Community zu sprechen.

28. April 2020

» Legal Tribune Online über Diversity-Vorgabe von Novartis: Gut gemeint, mehr nicht

Der Pharmakonzern Novartis erwartet von seinen Kanzleien ein Engagement bei der Förderung von Minderheiten. Klingt bahnbrechend, ist es aber nicht.

» GQ: Neue Männlichkeit – Die Camp-Cowboys sprengen alte Rollenbilder

Künstler wie Orville Peck, Post Malone und Lil Nas X stehen für eine neue Männlichkeit und stellen ein Sinnbild für raubeinige Maskulinität auf den Kopf

» Neue Westfälische über homophobe Fundichristen: Wer verbirgt sich hinter Jesus-t.de?

Eine allem religiösem Anschein nach christliche Gruppe provoziert mit Postern – einige Bielefelder sehen darin eine Straftat. Noch macht die Gruppe aus ihrer Identität ein Geheimnis.

» Spiegel Online über ungleiches lesbisches Paar: "Ich bin keine Studentin, also gehöre ich nicht dazu"

Johanna studiert, Dorothee hat einen Hauptschulabschluss und arbeitet seit 15 Jahren als Malerin. Hier erzählen sie, wie sich ihre Welten unterscheiden und was die Beziehung schwierig macht.

» Deutschlandfunk über deutschen Comicmarkt: Kaum Platz für queere Stoffe

Für queere Comics aus Deutschland ist es schwer bei Verlagen unterzukommen. Auf dem kleinen Comicmarkt setzten die Verlage vor allem auf Lizenzen aus dem Ausland oder gehen mit Klassikern auf Nummer sicher. Darum ist der Comic "Küsse für Jet" eine Überraschung.

» Sumikai: Japanische Firmen fangen an offizielle gleichgeschlechtliche NGO-Partnerschaften zu akzeptieren

In Japan ist nach wie vor die gleichgeschlechtliche Ehe nicht möglich. Allerdings bieten immer mehr Gemeinden offizielle Zertifikate für Partnerschaften an, die

27. April 2020

» Gala über Karl Lagerfeld: Wurde er von seiner Mutter ans Bett gefesselt?

Der verstorbene Mode-Designer Karl Lagerfeld hatte laut seines Freundes André Leon Talley alles andere als eine liebevolle Kindheit.

» Kölner Stadt-Anzeiger: Opladenerin als Junge geboren – "Das sieht man dir nicht an, du siehst so weiblich aus"

Die Politikerin Nyke Slawik spricht über ihr Leben und die Arbeit bei den Grünen.

» W&V: Jochen Schropp und Felicia Mutterer mit neuem Podcast

Moderator und Schauspieler Jochen Schropp und achtung! Broadcast-Gründerin Felicia Mutterer starten den Podcast "Yvonne & Berner" rund um das Thema Vielfalt im Leben und der Liebe.

26. April 2020

» taz interviewt DAH-Schwulenreferent Dirk Sander: "Die Hetero-normativität der Ein­schrän­kungen"

Queere Menschen und ihre Bedürfnisse werden bei den Maßnahmen zur Bekämpfung von Sars-CoV-2 zu wenig mitgedacht, sagt Dirk Sander, Schwulenreferent bei der Deutschen Aidshilfe

» Deutschlandfunk Kultur über Bild- und Essayband "Brüste": Auf der Suche nach Befreiung

Die Vulva als Ort der Lust spielt zur Zeit in der feministischen Debatte eine zentrale Rolle. Die weiblichen Brüste seien da fast vergessen, meint die französische Philosophin Camille Froidevaux-Metterie. Sie widmet ihnen einen Bild- und Essayband.

» Express aus Köln: Macher haben entschieden – kein virtueller CSD 2020

Wegen der Corona-Pandemie musste der Kölner Christoper-Street-Day verschoben werden. Er findet nicht als Virtual Pride statt, sondern wird im Oktober 2020 stattfinden.

25. April 2020

» Nollendorfblog über Berliner CSD-Vorstände: Denn sie wissen nicht, was sie tun

Es scheint unglaublich, aber es ist wohl so: Die Leitung des Hauptstadt-CSD, von dem wir aus leidlicher Erfahrung wissen, dass die Frage seines Erfolges oder Scheiterns zu einem Großteil eine Frage der Kommunikation ist, besteht zur Hälfte aus Leuten, die Grundprinzipien von öffentlicher Kommunikati

» taz.de über Berlins verunsicherte queere Community: Die Krise meistern

Die Existenz der queeren Infrastruktur steht wegen Corona auf dem Spiel. Wie wird queeres Leben nach der Krise aussehen? Eine erste Bestandsaufnahme.

» Noizz über Homodrop: Die queere Partyreihe bringt dich jetzt auch zuhause zum Raven

Festivals sind diesen Sommer gestrichen, Clubs weiterhin zu: Die Londoner Partyreihe Homodrop bringt euch trotzdem zum Tanzen mit einer Compilation, die trans* Menschen unterstützt. Geil!

» Kölner Stadt-Anzeiger interviewt Ralf König: "Man konnte einfach schwul sein. Heteros haben nicht blöd geglotzt"

Wir haben mit Ralf König über die Corona-Krise, seine Wahlheimat Köln und politische Korrektheit in der LGTBQ-Community gesprochen.

» Tagesspiegel: Lasst uns Regenbogenbanden bilden!: Ein Coronaschutz-konformer CSD ist möglich – auch auf der Straße

Der CSD Berlin nur digital? Das reicht nicht aus - Coronaschutz-konforme Proteste auf der Straße sind möglich und nötig. Ein Gastbeitrag.

» Deutschlandfunk Kultur: Das Schweigen des Schwulen-Aktivisten und Stasi-Spitzels

Ein schwuler Mann hat sich in der DDR für die Sache der Homosexuellen eingesetzt und gleichzeitig Mitstreiter ausspioniert. Nach langem Schweigen spricht er nun über seine Spitzelarbeit. Kommt das zu spät? Auch der Partner eines Opfers äußert sich.

» Stuttgarter Zeitung über eine transsexuelle Selbstfindung: Der Kampf ist beendet

Anke ist transsexuell. Sie kommt als Junge zur Welt und erlebt eine einsame Kindheit mit dem Gefühl, nirgendwo dazuzugehören. Erst mit Anfang fünfzig traut sie sich, ihr Geschlecht angleichen zu lassen und ganz Frau zu sein. Eine Geschichte über Angst, Mut und Glück.

