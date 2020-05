Ausgewählter Artikel:

» (01.05.2020) Tagesspiegel über Vorfall am Ostermontag: Berliner Drag-Künstler*in in Neukölln überfallen

Die Drag-Künstler*in Olympia Bukkakis wurde während des Lockdowns in Neukölln niedergeschlagen. Die Gefahr von queerfeindlichen Übergriffen steige, meint sie. S.a.: Berlin-Neukölln: Schwuler mit Faustschlägen angegriffen (13.04.2020)

Die neusten Meldungen der Presseschau:

01. Mai 2020

» Deutschlandfunk Kultur über die Katholische Kirche im Zweiten Weltkrieg: Schuldbekenntnis mit Relativierungen

Katholische Bischöfe trugen eine Mitschuld am Zweiten Weltkrieg: Dieses Bekenntnis der Bischofskonferenz findet die Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler bemerkenswert. Sie kritisiert aber Relativierungen. Und einen Punkt vermisst sie ganz.

» Liechtensteiner Vaterland: Als sich Billie Jean King outete

Am 1. Mai 1981 machte Billie Jean King ihre Homosexualität öffentlich. Sie zählt nicht nur zu den besten Tennis-Spielerinnen aller Zeiten, sie hat auch im Kampf für Gleichberechtigung viel bewegt.

» Waldeckische Landeszeitung über getöteten schwulen Rentner: Zeuge in Prozess um Mordfall in Lütersheim verschwindet

Ein Zeuge im Prozess um den Mordfall in Lütersheim verschwindet. Der Anwalt verliest die Aussage des Angeklagten.

» Bluewin über Fußballerin Lara Dickenmann: "Im Nachhinein denke ich, dass ich das Outing anders hätte machen sollen"

Sind alle Fussballerinnen lesbisch? Natürlich nicht. Es ist nur eines von tausend Vorurteilen. Dass es lesbische Spitzenathletinnen in allen Sportarten gibt, erregt noch heute Aufmerksamkeit. Vielleicht, weil Sport ein solch emotionales Thema ist und viel Öffentlichkeit geniesst. Und weil klischierte Rollenbilder in unserer Gesellschaft nach wie vor stark verankert sind.

» Kleine Zeitung: Villach bekommt ersten Regenbogen-Zebrastreifen

In der heutigen Gemeinderatssitzung in Villach wurde neben einem Corona-Hilfspaket und demRechnungsabschluss 2019 auch ein Regenbogen-Zebrastreifen beschlossen.

30. April 2020

» Kleine Zeitung: 30-jähriger HIV-Infizierter klagt Invaliditätspension ein

Der junge Mann gibt an, psychische Probleme zu haben und nicht arbeitsfähig zu sein. Gutachter meinen aber mithilfe von Medikamenten und Therapie könnte sich sein Gesundheitszustand verbessern. Dann könnte er eingeschränkt arbeitsfähig sein. Vor Gericht wird neuerlich verhandelt.

» Wunstorfer Auepost über Schwulen aus Bad Rehburg: Auf der Suche nach Sex

Der 40-jährige Tim S. aus Bad Rehburg ist ein Baum von einem Mann: breites Kreuz, sonore Stimme, 3-Tage-Bart, schwul. Nach einer gescheiterten Ehe sucht er nun übers Internet Männer, die bereit sind, Videos von ihrem "besten Stück" für ihn anzufertigen.

» jetzt befragt Nicolas Puschmann: "Das Wort 'schwul' gilt leider immer noch als Beleidigung"

Männerkolumne: Was bedeutet Mannsein im Jahr 2020? Das fragen wir Nicolas Puschmann, 29, Prince Charming in der ersten schwulen Datingshow Deutschlands.

» buten un binnen: Breiter Widerstand in der Evangelischen Kirche gegen Latzel

50 Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen distanzieren sich öffentlich von Olaf Latzel. Der Pastor der Bremer Martini-Gemeinde hatte Homosexuelle als Verbrecher bezeichnet.

» Bluewin interviewt Ralf König: "Vielleicht stirbt nicht die Hoffnung zuletzt, sondern der Humor"

Ralf König gilt als der König des schwulen Humors. Seit Wochen präsentiert er fast täglich einen neuen Coronavirus-Comic. Ein Gespräch über das Lachen in der Krise, die Liebe und über Dinge, die in an den Schwulen nerven.

29. April 2020

» Berliner Woche: Grüne und FDP in Steglitz-Zehlendorf lehnen Städtepartnerschaft mit LGBT-feindlicher Gemeinde ab

In Polen werden immer mehr Städte, Gemeinden oder Stadtteile zu LGBT-freien Zonen erklärt. Damit positionieren sich polnische Kommunen ganz klar gegen Homosexuelle oder Transgender.

» Sportbuzzer: Mit drei Zielen zum Erfolg – So kämpft Benjamin Näßler gegen Schwulenfeindlichkeit im Fußball

Fußball bleibt auch im Jahr 2020 ein schwulenfeindlicher Sport. Benjamin Näßler will das endlich ändern und der 31-Jährige hat dafür eine Kampagne gegründet.

» Goethe-Universität Frankfurt zur Umsetzung der "dritten Option": Große, kleine oder keine Trans*formation?

Radikal Neues kann nur entstehen, wenn Strukturen abgebaut werden – so lässt sich die Quintessenz von Jack Halberstams Vortrag mit dem Titel "After all: On Destitution and Dereliction" zusammenfassen. Der sehr gut besuchte Vortrag fand am 15. Januar 2020 im Rahmen des Cornelia Goethe Colloquiums "Trans*Formationen" an der Goethe-Universität statt. Er schloss an Halberstams aktuelle Arbeiten zu Trans*Anarchitecture an.

» evangelisch.de über HIV und Corona: Memento Mori

"Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden." (Ps 90,12) Gedanken zu Sterben und Klugheit in der Corona-Krise.

» Noizz: Lebendig verbrannt und mit Säbeln angegriffen – Wieso werden trans* Menschen so grausam ermordet?

Gewalt an trans* Menschen ist so brutal wie kaum ein anderer Übergriff. Diese Taten sind oft nicht nur entsetzlich, sondern auch absolut barbarisch und außergewöhnlich gefühllos.

» Stuttgarter Nachrichten interviewen Sextherapeutin Dr. Ruth Westheimer: Die Sex-Oma

Die Therapeutin Ruth Westheimer bekannt als Dr. Ruth über Pornos, den Holocaust und guten Sex im Alter.

28. April 2020

» KOSMO: Antonio Šošić im Video-Interview – "Mein Outing war die beste Entscheidung meines Lebens"

Wir trafen den Prince-Charming Teilnehmer Antonio Šošić noch vor der Corona-Krise zum Interview, um mit ihm über die Akzeptanz von Homosexualität in der BKS-Community zu sprechen.

» Legal Tribune Online über Diversity-Vorgabe von Novartis: Gut gemeint, mehr nicht

Der Pharmakonzern Novartis erwartet von seinen Kanzleien ein Engagement bei der Förderung von Minderheiten. Klingt bahnbrechend, ist es aber nicht.

» GQ: Neue Männlichkeit – Die Camp-Cowboys sprengen alte Rollenbilder

Künstler wie Orville Peck, Post Malone und Lil Nas X stehen für eine neue Männlichkeit und stellen ein Sinnbild für raubeinige Maskulinität auf den Kopf