» (05.05.2020) GQ über Blutplasma spenden während Corona: Warum werden homosexuelle Männer weiterhin ausgeschlossen?

In den USA dürfen homosexuelle Männer nur Blutplasma spenden, wenn sie drei Monate keinen Sex hatten. In Deutschland sind die Regelungen sogar noch strenger. Ist dieses Gesetz noch zeitgemäß?

05. Mai 2020

» DWDL.de: Volker Beck verliert Rechtsstreit mit "Spiegel Online"

Volker Beck hat in letzter Instanz vor dem Bundesgerichtshof einen Rechtsstreit mit "Spiegel Online" verloren. Er war gegen die Veröffentlichung eines Buchbeitrags aus dem Jahr 1988, von dem er sich mehrfach distanziert hat, vorgegangen.

» Raptastisch: Nach Katja Krasavice – weitere deutsche Rapperin ist Bisexuell

In den vergangenen Jahren dürfte kein Musikgenre so viel Nachwuchs erhalten haben, wie das deutsche Rap-Genre. Beinahe wöchentlich durfte man neue Rapper in der Rapszene begrüßen. Die meisten von ihnen sind durch Instagram erfolgreich geworden, da sie sich auf der Social Media Plattform schnell große Reichweite aufbauen konnten.

» 24vest-Interview zum Magazin "Literarische Diverse": "Es ist wichtig, allen zuzuhören"

Yasemin hat neben ihrem Studium das Magazin "Literarische Diverse" geschaffen, in dem Minderheiten Gehör finden.

» SiegT-Blog: Die Szene wird es künftig nur noch für wenige geben

Rainer Hörmann von "Samstag ist ein guter Tag" reflektiert die Zeit nach Corona.

» Bunte interviewt "Prince Charming" Nicolas Puschmann: "Ich hätte auch mit dem größten Fremdgeher ins Finale gehen können und es nicht gewusst"

21 homosexuelle Männer und die große Liebe, das ist "Prince Charming"! BUNTE.de sprach mit dem Prinzen über seine Erfahrungen mit den liebeshungrigen Boys.

04. Mai 2020

» RND interviewt "Big Bang Theory"-Schauspieler Jim Parsons: "Sie haben mit der Angst gelebt, geoutet zu werden"

Als Sheldon Cooper in "The Big Bang Theory" wurde er berühmt: Nun ist Jim Parsons als Fiesling in der neuen Netflix-Serie "Hollywood" zu sehen. Im RND-Interview spricht er über die Schwierigkeiten für homosexuelle Schauspieler, sein Big Bang Theory-Erbe und die Corona-Krise.

» NintendoWelten über "Story of Seasons: Friends of Mineral Town": Englische Version wird auch die gleichgeschlechtliche Ehe unterstützen

Story of Seaons: Friends of Mineral Town ist seit Oktober in Japan auf der Nintendo Switch erhältlich. Die Veröffentlichung im Westen hat einige Zeit in Anspruch genommen, aber diesen Sommer bekommen wir endlich das Spiel in Nordamerika und Europa. XSEED ist mit einer neuen englischen Lokalisierung und der Implementierung einiger Änderungen gegenüber der japanischen Ausgabe zum Zeichenbrett zurückgekehrt.

» Nollendorfblog über NDR-Radio in der Corona-Krise: Mehr Faschismus wagen!

Ein NDR-Sender hat kein Problem damit, in seinem Wochenkommentar jemanden zu Wort kommen zu lassen, der eine tödliche Krise dazu nutzt, Menschen in brauchbar und unbrauchbar sowie normal und nicht-normal einzuteilen, und den Unbrauchbaren, Nicht-Normalen zu unterstellen, Teil des Problems dieser Katastrophe zu sein.

» IPG Journal über Hilfe für LGBTI in Afrika: Die Brille des Nordens

Druck aus den Industrieländern wird den LGBTI-Rechten nicht zum Durchbruch verhelfen – im Gegenteil.

» Jungle World über Eribons "Betrachtungen zur Schwulenfrage": Homosexuell in Anführungszeichen

In seinem mittlerweile 20 Jahre alten Buch »Betrachtungen zur Schwulenfrage«, das Ende 2019 erstmals auf Deutsch erschien, zeigt sich Didier Eribon zwischen der Queer Theory, der Schwulenbewegung, der Soziologie und Michel Foucault so sehr hin- und hergerissen, dass ihm kaum ein folgerichtiger Gedanke gelingt. S.a.: "Betrachtungen zur Schwulenfrage" – endlich auf Deutsch (21.12.2019)

03. Mai 2020

» Main-Echo zur Diskriminierung bei Blutspenden: "Nur das Verhalten zählt"

Ho­mo- und Bise­xu­el­le Män­ner sind in Deut­sch­land im­mer noch fak­tisch von ei­ner Blut­spen­de aus­ge­sch­los­sen. Auch Transse­xu­el­le wer­den im Spen­der­bo­gen dis­kri­mi­niert – weil die Ver­ant­wort­li­chen zu faul sind, sich um ein bes­se­res Ver­fah­ren zu be­mühen, meint un­se­re Kom­men­ta­to­rin.

» Süddeutsche.de über Diyanet-Skandal: "Der Islam verflucht Homosexualität"

Der oberste sunnitische Geistliche der Türkei hetzt gegen Schwule. Und der Präsident gibt ihm Recht. Das ist auch in Deutschland ein Problem.

» Noizz: Bisexuelle Community empört – Organisation will Geld für Verwendung der Pride-Flagge

Die Pride-Flagge der bisexuellen Community ist zu einem Symbol für viele geworden. Jetzt behauptet eine Organisation allerdings, die Flagge würde einzig und allein ihnen gehören und will nun, das andere dafür zahlen.

» hallowil: Sturm im Wasserglas – Stadt Wil hält an polnischer Partnergemeinde fest

Möchte die Wiler Partnergemeinde Dobrzen Wielki schwule und lesbische Personen ausschliessen? Nun äussert sich der Stadtrat Wil dazu und wird die Partnerschaft fortsetzen.

» derStandard.de: USA stehen in der Kritik Glaubensfreiheit gegen andere Grundrechte auszuspielen

Menschenrechtler kritisieren die Beratungskommission der Trump-Regierung. Religionsfreiheit werde als Vorwand für Diskriminierung missbraucht

02. Mai 2020

» Deutschlandfunk über Album "Hirudin" von Austra: Toxische Liebe und queere Partys

Katie Stelmanis alias Austra gab sich in ihrer Musik bislang so tanzbar wie politisch. Ihr neues Album Hirudin ist nun allerdings ein sehr persönliches geworden: ungewohnt minimalistisch beschreibt Stelmanis darauf eine qualvolle Trennung. Ein Album, mit dem Stelmanis emotional berühren will.

» stern.de: Fünf interessante Fakten zu Jorge González

"Let's Dance"-Juror Jorge González tritt bei "Schlag den Star" an. Das sind fünf spannende Fakten über den kubanischen Paradiesvogel.

01. Mai 2020

» taz über LGBT und Corona in Georgien: Ausdruck äußerster Verzweiflung

In Tiflis steckt sich eine Trans-Frau in Brand. Vor allem in der jetzigen Krise fühlen sie und Gleichgesinnte sich vom Staat allein gelassen.

» kathpress: Kirche in Italien hilft Transsexuellen in Not

Die katholische Kirche in Italien steht Transsexuellen bei, die durch die Corona-Krise in Not geraten sind.