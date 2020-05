Ausgewählter Artikel:

» (09.05.2020) neues deutschland interviewt Macher von queerem Onlinemagazin in Jordanien: "Homosexualität bringt Klicks"

Das in Amman gegründete queerfeministische Online-Magazin "My.Kali" versteht sich als Stimme für soziale Gerechtigkeit. Ein Gespräch mit dem Chefredakteur und kreativen Leiter aus Jordanien.

09. Mai 2020

» Süddeutsche.de über lesbische Eltern: Mutter sein und Mutter werden

Das Kind tut sich leicht mit den beiden Frauen, aber der Staat nicht: Wie lesbische Paare darum kämpfen, dass beide auch vor dem Gesetz als Eltern gelten.

» Weinheimer Nachrichten: Getrübtes Glück unterm Regenbogen

Zum Muttertag erzählen zwei Regenbogenfamilien aus Fürth und Mannheim ihre ganz persönlichen Geschichten

» Deutschlandfunk über die Türkei: Homophobie im Namen des Islam

Wochenlang gab es in der Türkei kein anderes Thema als die Corona-Krise. Dann sorgte Ende April eine Predigt des obersten Islamgelehrten Ali Erbas für Aufsehen: Er verurteilte Homosexualität aufs Schärfste, brachte sie in Verbindung mit der Verbreitung von Krankheiten. Der Protest war massiv. Aber wie wirkt sich die Debatte im Alltag von Homosexuellen aus?

» GQ interviewt Indya Moore: "Ich hatte Angst zu sterben"

Indya Moore ist in der Serie "Pose" ein Kraftzentrum und kampft auch im echten Leben unermudlich fur die Rechte der LGBTQ2-Community.

08. Mai 2020

» taz über Angst vor Zwangs-Outing per Tracking-App in Korea: Infektiös im Klub

Ein Mann in Südkorea infiziert beim Feiern mehrere Menschen mit Corona. Die fürchten nun ein Zwangs-Outing durch digitale Überwachung.

» derStandard.at über Freikirchen-Aussteigerin: "Ich habe in einem dystopischen Paralleluniversum gelebt"

"Zudem sei seine repressive Sexualmoral gelehrt worden, etwa dass Homosexualität dämonische Besessenheit bedeuten würde."

» shz.de: Mit dieser Liebesbotschaft will die Stadt Flensburg ein Zeichen setzen

Weil die Rainbow Days nicht stattfinden können, hat sich die Stadt gemeinsam mit der Kampagne Flensburg liebt Dich zusammengetan.

» ze.tt: Trotz Maske – Fotoprojekt will queeren Menschen Sichtbarkeit verleihen

Out and proud zu sein, ist während der Corona-Zeit besonders schwierig. Deshalb haben sich die Sängerin und Journalistin Kaey und der Blog iHeartBerlin ein ganz besonderes Projekt ausgedacht.

» Deutschlandfunk Kultur spricht mit Markus Kowalski über das Gesetz gegen "Homoheiler": Ein Meilenstein für Deutschland

"Homoheilern" soll das Handwerk gelegt werden. Der Bundestag stimmt über ein Verbot von "Konversionstherapien" ab, die Homosexuelle oder Transgender "umdrehen" sollen. Ein gutes Signal, findet der Journalist Markus Kowalski.

» Echo: Für "Vielbunt" in Darmstadt greift Konversionsverbot zu kurz

Das neue Gesetz, das Heilungshokuspokus von Homosexuellen unter Strafe stellt, hat nach Ansicht des Darmstädter Vereins zu viele Einschränkungen.

07. Mai 2020

» WDR: Intersexualität – Warum es mehr als zwei Geschlechter gibt

Wir lassen uns einfach in "männlich" und "weiblich" einteilen? Das denken wir stimmt aber nicht! Was unser Geschlecht ausmacht, ist vielfältig: Hormone, Chromosomen, Anatomie, Geschlechtsorgane oder unser Gehirn. Dabei gibt es Variationen so häufig, dass immer mehr Forscher das Geschlecht als Kontinuum betrachten, auf dem "weiblich" und "männlich" nur die Endpole sind. Aber was bedeutet das für uns?

» FR: Wie Antifeministinnen die Corona-Krise für ihre Zwecke missbrauchen

Antifeministinnen missbrauchen die Corona-Krise, um ihr überholtes Frauenbild durchzusetzen. Den Wunsch nach Systemwechsel teilen sie mit Leuten wie Xavier Naidoo.

» hiphop.de: Rapperin Badmómzjay spricht über ihre Bisexualität

Badmómzjay zählt für viele zu den spannendsten Nachwuchsrapperinnen der Deutschrap-Szene. Mit ihren bilingualen Texten und amerikanisch angehauchten Beats, ist sie Teil einer neuen, jungen Rap-Bewegung.Für ihre Fanbase gilt sie als Vorreiterin: Nicht nur in Sachen Musik, sondern auch beim Thema Selbstentfaltung. Die 17-Jährige geht nämlich seit 2013 offen mit ihrer Bisexualität um.

» stern kommentiert: Wir sind nicht krank – endlich wird den Homoheilern das Handwerk gelegt

Der Bundestag beschließt heute das Verbot von Konversionstherapien. Damit werden Homosexuelle vor Scharlatanen und Wunderheilern geschützt. Endlich, meint Gastkommentator Lucas Hawrylak, der mit einer Petition für das Gesetz gekämpft hat.

» Abendzeitung über peinliche Panne von UHLALA Consulting: Hakenkreuz-Symbol bei LGBT-Schulung für Arbeitgeber

Ein führendes Berliner LGBT+-Sozialunternehmen macht mit einer Grafik, die an ein Hakenkreuz erinnert, Werbung für eine Schulung. Unabsichtlich, wie sich herausstellt.

» watson: 5 Szenen, mit denen die Gay-Dating-Show "Prince Charming" Reality-Geschichte schreibt

Es ist die wohl revolutionärste (und wenn wir ehrlich sind, längst überfällige) Dating-Show Deutschlands: Erstmals sucht ein homosexueller Mann vor laufenden Kameras seine große Liebe. Das Format "Prince Charming" stammt ursprünglich aus den USA, die sonst so verklemmten Amerikaner waren uns mit der Ausstrahlung sogar tatsächlich drei Jahre voraus.

» Blick: Transgender Katze hat dank Operation keine Harnprobleme mehr

In North Carolina (USA) lebt eine Transgender-Katze namens Lewis. Weil sie mit Harnproblemen zu kämpfen hatte, nahmen die Tierärzte bei ihr eine Geschlechtsumwandlung vor. Seither geht es ihr besser.

» Abendzeitung über Deutsche Eiche: Besitzer schildern die Lage

Im Münchner Traditionslokal Deutsche Eiche ist vieles unklar. Sicher ist nur: Das lukrative Badehaus bleibt dicht.

» bento: Ich würde ja gern Pornos schauen – aber finde nie die passenden

Ich gucke fast nie Pornos. Das liegt nicht daran, dass ich keine Lust darauf habe. Aber ich habe nur Lust auf queere und lesbische Pornos.