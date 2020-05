Ausgewählter Artikel:

» (13.05.2020) Nau über SRF-Sport-Mann Olivier Borer: "Ein schwuler Mann kann stark sein"

"Das ist ein Wahnsinnskampf." SRF-Sportmoderator Olivier Borer spricht über sein Coming-out und über "schwule starke Männer" im Sport.

13. Mai 2020

» Die Hellersdorfer: Die Regenbogenfahne weht

Marzahn-Hellersdorf bekennt Farbe. Heute Mittag hat Bürgermeisterin Dagmar Pohle (Die Linke) mit verschiedenen lokalen Akteur*innen vor dem Rathaus in Helle Mitte die Regenbogenfahne gehisst. Anlässlich des Internationalen Tages gegen Homo- und Transphobie (IDAHOT) am kommenden Sonntag, dem 17. Mai, will der Bezirk damit ein Zeichen gegen Diskriminierung und für die Akzeptanz und Gleichstellung verschiedener geschlechtlicher Identitäten, sexueller Orientierungen, Lebens- und Familienformen setzen.

» Inforadio: Unterhaltung und Aufklärung mit Dragqueen Pansy

Cabaret, Playback Performances und irre Kostüme sind die Drag-Shows von Pansy. Die Dragqueen ist von Berlin aus auch im Ausland bekannt geworden und als Aktivistin der Queer-Szene nicht mehr wegzudenken. Wie sie auf Corona reagiert, hat sie Inforadio-Reporter Tom Ehrhardt gefragt.

» stern: Ist sie gar nicht so nett wie sie scheint? Klagen über Ellen DeGeneres häufen sich

Seit sie ihre Show vom heimischen Sofa aus moderiert, häufen sich Berichte, Ellen DeGeneres sei gar nicht die lustige, freundliche Entertainerin, die sie vorgibt zu sein. Nicht nur ihre Angestellten packen aus, sondern auch Promis.

» MOPO.de: Das denkt Corny Littmann über Corona und Hygiene-Maßnahmen

Interview mit Corny Littmann über die Lage der Schmidt-Bühnen, Hygiene-Maßnahmen und über Hoffnung

12. Mai 2020

» Tagesspiegel: Was die Aids-Pandemie für Covid-19 lehrt – Langfristig schützt bei Corona nur die Eigenverantwortung

Der Umgang mit der Aidskrise könnte ein Vorbild in der Coronakrise sein. Damals setzte man auf Prävention und Aufklärung – und bezog Risikogruppen ein.

» Welt über Pernille Harder: Beste Fußballerin der Liga will Coming-Out schwuler Spieler

Pernille Harder vom VfL Wolfsburg outete sich als lesbisch. Die Nationalspielerin wünscht sich auch von ihren männlichen Kollegen einen offenen Umgang mit Homosexualität. Sie wisse aber, warum dies nicht geschehe.

» derStandard.at: Lebensgefährder und Systemerhalter – von der Macht der Sprache

Sprache kann ermöglichen, aber auch verletzen. Gerade geschlechtliche Identitäten sind stark von der Wirkungsmacht von Sprache betroffen

» vorwärts über Corona-Krise in der Türkei: Homosexuelle als Sündenbock

Der Islam verdammt Homosexualität. Ihr Sinn ist es, Krankheiten zu verbreiten und Generationen verfaulen zu lassen wetterte der oberste türkische Islamgelehrte Ali Erbas zum Auftakt des Fastenmonats Ramadan am 24. April. So sei Homosexualität verantwortlich für die Verbreitung von HIV. Dann fügte er hinzu: Lasst uns zusammen aktiv werden, um die Menschen vor solchen Übeln zu schützen.

» SRF: Willkommen im Ballroom, Kinder!

Die queere Subkultur aus New York erobert zum zweiten Mal die Welt und ist auch in der Schweiz angekommen.

» neues deutschland zum Pinken Pudel: "Plussize-Frauen, Menschen of Colour, und schwule Personen"

Am Dienstag wird in Hamburg zum dritten Mal der Pinke Pudel, der Werbefilmpreis gegen Sexismus, verliehen. Die Protestorganisation Pinkstinks will damit an stereotypen Rollenbildern rütteln und die Werbebranche zum Umdenken motivieren.

» Cosmopolitan: Drehbuchautorin Lena Waithe über ihren Weg zum Erfolg

Lena Waithe ist erfolgreich und trotzdem bodenständig. Die Drehbuchautorin hilft Newcomern und schafft Awareness. Eine echte #supporther-in.

» Blick: Tiziana Gulino hatte vor ihrem Coming-out Magenkrämpfe

Tiziana Gulino ist bereits seit sechs Jahren mit Freundin Dania zusammen. In einem Interview spricht sie über ihr Coming-out. Und verrät, wie sehr sie unter der Unterdrückung ihrer Gefühle litt.

» Seyran Ates in Cicero: Akzeptieren Sie, dass Gott alle seine Geschöpfe liebt!

Ausgerechnet im Ramadan hetzt der Chef der obersten Religionsbehörde in der Türkei gegen Homosexuelle. Der neue Kurs wirkt sich auch auf die von ihm finanzierten Moscheen in Deutschland aus, schreibt Seyran Ates. Sie fordert die deutsche Politik auf, den Einzug des politischen Islam zu stoppen.

11. Mai 2020

» Noizz: Netflix und Amazon Prime bekämpfen gemeinsam homophobes Spongebob-Meme

Ein schwulenfeindliches Meme kursiert derzeit auf Twitter – und kritisiert den Einsatz homosexueller Protagonisten in Streaming-Serien. Netflix und Amazon Prime reagieren mit deutlichen Zeichen gegen Homophobie.

10. Mai 2020

» Süddeutsche.de besucht lesbisches Paar mit Kind: Ehe ja, Eltern nein

Hat ein lesbisches Paar ein Kind, gilt nur die biologische Mutter vor dem Gesetz als Elternteil. Viele empfinden das als diskriminierend. Besuch bei einer Familie, die dafür kämpft, eine gleichberechtigte Familie zu sein.

» FR spricht mit LSVD-Vorstand Alfonso Pantisano über Konversionstherapie: Spahn feiert sich für lückenhaftes Gesetz – Schlupflöcher für Evangelikale

Das Verbot der Konversionstherapie wurde am Donnerstag verabschiedet. Alfonso Pantisano, Bundesvorstand des Lesben- und Schwulenverbandes, äußert sich im Interview dazu.

» derFreitag-Blog aus Seoul: Homophobie und die zweite Infektionswelle

Wie Südkorea Gefahr läuft gegen sich selbst zu verlieren

09. Mai 2020

» Noizz über Mavi Phoenix: Der "trans* Musiker" der hoffentlich bald nur noch Musiker ist

Mavi Phoenix segnet uns mit seinem neuen Album "Boys Toys". Ein musikalisches Spektakel, das mehr ist, als eine Debütplatte. Der Musiker aus Oberösterreich verarbeitet in den 12 Songs nämlich sein Outing und das neue Leben, was vor ihm liegt. Mavi ist trans*. Hoffentlich redet darüber bald aber niemand mehr.

» Süddeutsche.de über lesbische Eltern: Mutter sein und Mutter werden

Das Kind tut sich leicht mit den beiden Frauen, aber der Staat nicht: Wie lesbische Paare darum kämpfen, dass beide auch vor dem Gesetz als Eltern gelten.

