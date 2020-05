Ausgewählter Artikel:

» (16.05.2020) Märkische Oderzeitung zum IDABOBIT: Bunte Fahnen reichen nicht

Um sexuelle Ausgrenzung zu verhindern, sind konkrete Maßnahmen in Brandenburg dringend nötig.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

16. Mai 2020

» neues deutschland über LGBTI in Osteuropa: Wer zum "Wir" gehört

LGBT-freie Zonen in Polen und das geplante Ende der Anerkennung von Transsexuellen in Ungarn zeigen: Die Situation für LGBTI in Osteuropa verschlechtert sich. Die Corona-Krise erlaubt es rechtsgerichteten Regierungen, die Rechte von Minderheiten weiter zu schwächen.

» BR.de: Wie sich globale Unternehmen im Diversity Management üben

Es hat lange gedauert, aber seit ein paar Jahren setzen auch traditionelle Global Player verstärkt auf Diversity. Sowohl in der Werbung als auch im eigenen Unternehmen. Das klingt gut, aber was genau hat sich seitdem getan? In diesem Generator fragen wir, wo die Grenzen zwischen echter Diversity und Pinkwashing verlaufen.

» Süddeutsche.de über Aids-Memorial: Blaues Symbol der Solidarität

Ein Denkmal am Sendlinger Tor zieht Parallelen

» GrenzEcho: Kontaktsperre wirksam im Kampf gegen HIV

Sensoa, das flämische Kompetenzzentrum für sexuelle Gesundheit, und die französischsprachige Homosexuellen-Gesundheitsorganisation Ex Aequo haben eine Aufklärungskampagne initiiert. Hintergrund: Die derzeit geltende Kontaktsperre könnte eine einzigartige Gelegenheit sein, HIV innerhalb der homosexuellen Gemeinschaft Einhalt zu gebieten.

» ORF über Türkei: CoV-Regenbögen unter Propagandaverdacht

Recht bald nach dem Lock-down und der Schließung der Schulen sind in Fenstern Regenbögen aufgetaucht, die ersten in Italien als Kinderzeichnungen und Symbol der Hoffnung gegen die Coronavirus-Pandemie. Der Regenbogen hat aber auch eine andere Bedeutung: als Zeichen der Toleranz gegenüber Homosexuellen. Genau deswegen wurde er laut Medienberichten nun in der Türkei zum Politikum. Prädikat: unerwünscht.

» Märkische Oderzeitung zum IDABOBIT: Bunte Fahnen reichen nicht

Um sexuelle Ausgrenzung zu verhindern, sind konkrete Maßnahmen in Brandenburg dringend nötig.

» Volksstimme zum IDABHOBIT: Alle Menschen sind gleich?

Zum Tag der Homophobie spricht der 18-Jährige Tim Müller über seine Erfahrungen. Darunter waren Übergriffe, die ihn verletzten.

15. Mai 2020

» 20 Minuten: "Mein schwules Date war echt homophob"

Du vermisst derzeit das wilde Datingleben? Nach diesen Erlebnissen wahrscheinlich nicht mehr.

» Legal Tribune Online interviewt LSVD: "Die Bun­des­jus­tiz­mi­nis­terin rührt sich nicht mehr"

Vor dem Aktionstag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie beschwert sich der LSVD über das BMJV. Bei der Reform des Abstammungsrecht gehe nichts voran.

» Tagesspiegel: Sexuelle Vielfalt – im Unterricht eher ignoriert

"Schwuchtel" ist ein gängiges Schimpfwort unter Jugendlichen. Doch im Unterricht wird das Thema sexuelle Vielfalt noch immer kaum behandelt, zeigt eine Studie.

» W&V gibt Streamingtipps: Zwischen Diversity und Queerbaiting

Mal stecken hinter dem Engagement von Unternehmen für LGBT+ gute Absichten, mal Marketingkalkül. Diese Filme und Serien zeigen echte queere Erfolge.

» Westfalen-Blatt: Aus Franka wurde Max

Er ist auf dem richtigen Weg, und allmählich fühlt sich Max Leweling in seinem Körper wohler seit er männlicher wird. Denn vor anderthalb Jahren hieß Max noch Franka. Und war mit sich nicht im Reinen.

» WAZ über Schulaufklärerin von Schlau: "Wir sehen nicht alle aus wie Conchita Wurst"

Sie wirbt an Schulen für Toleranz gegenüber Schwulen, Lesben, Transsexuellen. Die Schlau-Gruppe Gladbeck ist aber noch nicht überall bekannt.

Bezahltes Probeabo nötig

» 16BARS: Warum ist Transphobie im Deutschrap immer noch ein Thema?

Nach Gerüchten um Sinan-G und Zuna von der KMN-Gang zeigen Raphörer auf Twitter wieviel Transphobie in ihnen steckt.

14. Mai 2020

» Noizz: Anti-LGBTQ-Rapper Boozie Badazz lässt 12-jährigen Sohn sexuell missbrauchen als "Training"

Rapper Boosie Badazz ist bereits mehrfach mit homophoben und transphoben Rants auf Social Media aufgefallen und zur Zielscheibe von harter Kritik geworden. In einem neuen Livestream prahlte er nun damit, seinem Neffen und Sohn im Alter von zwölf und 13 eine Sexarbeiterin gekauft zu haben, damit sie Oralverkehr mit ihnen praktiziert. Anders gesagt: Er hat einer Frau Geld gegeben, damit sie seine Kinder sexuell missbraucht.

» buten un binnen: Bremer Politiker wollen Blutspendeverbot für Schwule kippen

Seit Jahren wird gestritten, ob Schwule und Transsexuelle Blut spenden dürfen. Nun mischen sich die Bremer Regierungsfraktionen ein und fordern Änderungen.

» evangelisch.de: Ein Jahr ohne CSD?

Coronabedingt sind viele geplante CSD-Paraden bereits abgesagt, manche Organisatoren überlegen noch, manche wollen online "feiern". Aber braucht es in diesem Jahr wirklich einen CSD um des CSD willen?

13. Mai 2020

» Tagesspiegel: Das Pronomen ist frei vom Körper – aber es ist nicht frei vom Geschlecht

Selbst wenn Menschen ihr Pronomen frei wählen, bleibt das Geschlecht immer dessen Bezugsrahmen. Ist es möglich aus diesem Gefängnis auszubrechen? Ein Essay.

» BR.de: So werden lesbische Paare bei der Adoption von Kindern diskriminiert

Eltern werden ist für heterosexuelle Paare ganz leicht. Schwangerschaft, Geburt, Vater, Mutter, Kind. Alles legal und rechtlich geklärt. In einer lesbischen Beziehung ist Familie werden nicht so einfach. Das geltende Abstammungsrecht sorgt dafür, dass zwei Mütter den bürokratischen Umweg über die Adoption gehen müssen. Dagegen rührt sich Widerstand.

» Stuttgarter Nachrichten: Erster Segnungsgottesdienst für homosexuelles Paar

In der Stuttgarter Leonhardskirche soll am 24. Mai der erste Segnungsgottesdienst für ein gleichgeschlechtliches Paar in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg stattfinden.