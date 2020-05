Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

17. Mai 2020

» jetzt: Fünf queere Streaming-Tipps zum #IDAHOBIT

Diese spannenden Dokus zeigen die vielfältigen Lebensrealitäten von LGBTQI+.

» SRF: Prominente Persönlichkeiten sprechen über ihr Coming-Out

Am 17. Mai vor 30 Jahren streicht die Weltgesundheitsorganisation Homosexualität von der Liste psychischer Krankheiten.

» SRF: "Es ist traurig, dass es den Tag gegen Homophobie noch braucht"

Bekannte Gesichter aus der LGBTQ+-Szene der Schweiz droppen dir zum Tag gegen Homophobie ihre Messages.

» SWR: Wie ein Gesetz aus den 1980ern trans*Menschen belastet

Transidente Menschen haben noch immer einen langen Weg vor sich, bis der Staat sie so anerkennt, wie sie sind. In Rheinland-Pfalz fordern Betroffene, Psychotherapeuten und Landesregierung schon lange eine Reform.

» RND-Videoschalte: "Homophobie gibt es auch 2020 noch"

RND-Videoredakteurin Lea Drabent spricht zum internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie mit Maike-Sophie Mittelstädt und Rachel Rentz.

» Badische Neueste Nachrichten: Nach Homophobie-Fall an Karlsruher Klinik – Was Ärzte denken und sagen dürfen

Wie geht es weiter mit dem Karlsruher Herzchirurgen, der Homosexualität auf Twitter als Krankheit bezeichnete? Und was sagt die Rechtslage? S.a.: Klinik feuert homo- und transphoben Herzchirurgen (13.05.2020)

» RND: "Ich möchte mich nicht zum Schweigen bringen lassen" – Transgenderaktivist Linus Giese im Interview

Linus Giese ist trans. Seit seinem Coming-out im Jahr 2017 wird der Buchhändler massiv angefeindet. Anlässlich des Internationalen Tags gegen Transfeindlichkeit erzählt er im RND-Interview von seinen Erfahrungen.

» 20 Minuten: Übergriffe auf sexuelle Minderheiten nehmen zu

66 Meldungen über Attacken auf sexuelle Minderheiten wurden im vergangenen Jahr registriert. Es sind deutlich mehr als im Jahr davor.

» treffpunkteuropa.de: Europas Weg zur Anerkennung von LGBTQI* – ein Überblick

Lange Zeit stand Homosexualität in Europa unter Strafe – und wurde in der Gesellschaft oft als Krankheit angesehen. Mittlerweile ist in Artikel 21 der EU-Charta das Grundrecht auf freie sexuelle Orientierung verankert und die EU-Mitgliedsstaaten entkriminalisierten gleichgeschlechtliche Liebe auf unterschiedliche Art und Weise. Aber wie sah der Weg dahin aus? Gibt es in der EU wirklich keine Diskriminierung von LGBTQI* mehr? Und in welchen Ländern gibt es die Ehe für alle? Ein Beitrag anlässlich des Internationalen Tages gegen Homophobie.

» Blick zum IDAHOBIT: Stolze Sichtbarkeit

Erst vor 30 Jahren strich die WHO Homosexualität von der Liste seelischer Krankheiten. Daran soll der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie erinnern.

» Volksstimme: Menschenrechte sind bunt

Auch in der Altmark gehört Ausgrenzung zum Alltag von Menschen, deren Begehren nicht in das Beziehungsbild von Mann und Frau passt.

» GQ-Interview zur Netflix-Serie "Hollywood": Jim Parsons über seine Rolle als schwuler Bösewicht

Jim Parsons, Star der neuen Netflix-Serie "Hollywood", spricht über seine Rolle als schmieriger Hollywood-Agent und sein Leben nach "The Big Bang Theory"

» Tagesspiegel: Die queersten ESC-Hits aller Zeiten

Das Finale in Rotterdam fällt aus. Zum Trost hat uns DJ Didi Disco (SchwuZ) seine queeren Eurovision-Hits zusammengestellt. Auch als Spotify-Playlist auf dem Tagesspiegel-Account.

16. Mai 2020

» taz über ESC und Aserbaidschan: Hetero, Homo, Bi...

Die Gruppe Efendi besingt in ihrem diesjährigen Beitrag Cleopatra die LGBTQ-Community. In der Südkaukasusrepublik ist das heikel.

» neues deutschland über LGBTI in Osteuropa: Wer zum "Wir" gehört

LGBT-freie Zonen in Polen und das geplante Ende der Anerkennung von Transsexuellen in Ungarn zeigen: Die Situation für LGBTI in Osteuropa verschlechtert sich. Die Corona-Krise erlaubt es rechtsgerichteten Regierungen, die Rechte von Minderheiten weiter zu schwächen.

» BR.de: Wie sich globale Unternehmen im Diversity Management üben

Es hat lange gedauert, aber seit ein paar Jahren setzen auch traditionelle Global Player verstärkt auf Diversity. Sowohl in der Werbung als auch im eigenen Unternehmen. Das klingt gut, aber was genau hat sich seitdem getan? In diesem Generator fragen wir, wo die Grenzen zwischen echter Diversity und Pinkwashing verlaufen.

» Süddeutsche.de über Aids-Memorial: Blaues Symbol der Solidarität

Ein Denkmal am Sendlinger Tor zieht Parallelen

» GrenzEcho: Kontaktsperre wirksam im Kampf gegen HIV

Sensoa, das flämische Kompetenzzentrum für sexuelle Gesundheit, und die französischsprachige Homosexuellen-Gesundheitsorganisation Ex Aequo haben eine Aufklärungskampagne initiiert. Hintergrund: Die derzeit geltende Kontaktsperre könnte eine einzigartige Gelegenheit sein, HIV innerhalb der homosexuellen Gemeinschaft Einhalt zu gebieten.

» ORF über Türkei: CoV-Regenbögen unter Propagandaverdacht

Recht bald nach dem Lock-down und der Schließung der Schulen sind in Fenstern Regenbögen aufgetaucht, die ersten in Italien als Kinderzeichnungen und Symbol der Hoffnung gegen die Coronavirus-Pandemie. Der Regenbogen hat aber auch eine andere Bedeutung: als Zeichen der Toleranz gegenüber Homosexuellen. Genau deswegen wurde er laut Medienberichten nun in der Türkei zum Politikum. Prädikat: unerwünscht.