Ausgewählter Artikel:

» (18.05.2020) Deutsche Welle über Polen: Zunehmende Hetze gegen Homosexuelle

In Polen werden Homosexuelle zunehmend häufiger diskriminiert. Immer mehr Gemeinden erklären sich zu "LGBT-ideologiefreien Zonen". Angeblich geht es ihnen darum, das klassische Familienbild zu schützen. Was bedeutet das für LGBT-Menschen?

Die neusten Meldungen der Presseschau:

18. Mai 2020

» Blick: Michael von der Heide erlebte homophoben Angriff im Zug

Obwohl Michael von der Heide schon seit 25 Jahren mit einem Mann zusammen ist, ist er noch heute vor homophoben Angriffen nicht geschützt. Erst vor kurzem bangte er im Zug um sein Leben.

» jetzt: "Gynformation" empfiehlt der queeren Community sensible Gynäkolog*innen

Aus Angst vor schlechter Behandlung lassen sich viele queere Menschen nicht untersuchen. Das muss sich ändern, sagen Lena und Alina.

» HNA interviewt Staatsminister Michael Roth: "Es ist ganz normal, schwul zu sein"

Zum Tag gegen Homophobie haben wir mit Europastaatsminister Michael Roth aus Bad Hersfeld über seine persönlichen Erfahrungen gesprochen – schöne und schmerzhafte.

» NZZ Bellevue: Anna Wintours ehemaliger Weggefährte – Bald erscheinen die zweiten Memoiren von André Leon Talley

André Leon Talley ist so etwas wie das US-amerikanische Pendant zu Karl Lagerfeld, nur dass er nicht selber Mode entwirft, sondern sie geistvoll kommentiert.

» Deutsche Welle über Polen: Zunehmende Hetze gegen Homosexuelle

In Polen werden Homosexuelle zunehmend häufiger diskriminiert. Immer mehr Gemeinden erklären sich zu "LGBT-ideologiefreien Zonen". Angeblich geht es ihnen darum, das klassische Familienbild zu schützen. Was bedeutet das für LGBT-Menschen?

» Mannheimer Morgen: Beleidigungen selbst am Gedenktag

Es ist ein Tag zwischen Frohsinn und Melancholie in der Innenstadt. Denn auch, wenn sich zahllose Mitglieder des Mannheim Netzwerks für Lesben, Schwule, Trans-, Inter- und Bisexuelle über Stunden hinweg friedlich für Aufklärung und Toleranz einsetzen: Die Ausgrenzung verfolgt sie, gerade an diesem Tag. Dabei sollen just jene 24 Stunden eigentlich zum Gegenteil beitragen.

Testabo erforderlich

» Mannheimer Morgen über schwulen Stadtrat: Diskriminierung "immer noch Alltag"

Deniz Gedik bezeichnet Mannheim als "liebevoll, weltoffen und bunt". Aber selbst in der Quadratestadt beobachtet der Grünen-Stadtrat Anfeindungen gegen Menschen aus der queeren Gemeinschaft

» Kurdische Gemeinde: Interview zum Internationalen Tag gegen Homophobie

Derya möchte unbekannt bleiben. Ihr Outing könnte enorme Konsequenzen für sie bedeuten. /Interview zum Internationalen Tag gegen Homophobie Der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie am 17. Mai ist in unserer bunten Gesellschaft zu einem wichtigen Gedenktag geworden. Immer mehr Menschen bekennen sich zu ihrer sexuellen Identität,

» rbb: Solidarität für die queere Community

Die Corona-Pandemie sorgt dafür, dass in Berlin viele queere Veranstaltungen ausfallen nicht nur der Christopher Street Day (CSD). Am Sonntag, dem weltweiten Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie (IDAHOT), organisiert die Aufklärungskampagne "Ich weiß was ich tu" der Deutschen Aidshilfe deshalb ein großes Online-Soli-Event für die queere Community.

» zentralplus: Luzern wird bald uferlos – wir blicken nochmals zurück

Nach 25 Jahren neigt sich die Geschichte des Luzerner "Uferlos" dem Ende zu – es muss im Sommer einer Wohnüberbauung weichen. Einst Treffpunkt der homosexuellen Szene mauserte sich das Lokal zu einem beliebten Technoclub. Ob es einen rauschenden Schlusspunkt gibt, ist unklar.

» Abendzeitung: Wechsel im Bezirksausschuss – Das Szeneviertel ist nicht mehr rosa

Nach 18 Jahren muss die Rosa Liste den Bezirksausschuss in der Ludwigs- und Isarvorstadt abgeben.

» FAZ: Netzwerken in der Nische

Geschäftliche und berufliche Kontakte lassen sich nicht nur auf Xing oder Linkedin knüpfen. Es gibt auch Netzwerke die Minderheiten oder eine spezielle Berufsgruppe verbinden.

17. Mai 2020

» jetzt: Fünf queere Streaming-Tipps zum #IDAHOBIT

Diese spannenden Dokus zeigen die vielfältigen Lebensrealitäten von LGBTQI+.

» SRF: Prominente Persönlichkeiten sprechen über ihr Coming-Out

Am 17. Mai vor 30 Jahren streicht die Weltgesundheitsorganisation Homosexualität von der Liste psychischer Krankheiten.

» SRF: "Es ist traurig, dass es den Tag gegen Homophobie noch braucht"

Bekannte Gesichter aus der LGBTQ+-Szene der Schweiz droppen dir zum Tag gegen Homophobie ihre Messages.

» SWR: Wie ein Gesetz aus den 1980ern trans*Menschen belastet

Transidente Menschen haben noch immer einen langen Weg vor sich, bis der Staat sie so anerkennt, wie sie sind. In Rheinland-Pfalz fordern Betroffene, Psychotherapeuten und Landesregierung schon lange eine Reform.

» RND-Videoschalte: "Homophobie gibt es auch 2020 noch"

RND-Videoredakteurin Lea Drabent spricht zum internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie mit Maike-Sophie Mittelstädt und Rachel Rentz.

» rbb24 interviewt Nina Queer: "Wir leben nicht in einer apokalyptischen Science-Fiction-Serie von Netflix"

Berlin und Brandenburg lockern die Corona-Auflagen. Für Clubs und Bars liegt eine Rückkehr zum Normalbetrieb jedoch in weiter Ferne. Das hat dramatische Auswirkungen für die LGBTI-Szene, wie Nina Queer im Interview erklärt.

» Badische Neueste Nachrichten: Nach Homophobie-Fall an Karlsruher Klinik – Was Ärzte denken und sagen dürfen

Wie geht es weiter mit dem Karlsruher Herzchirurgen, der Homosexualität auf Twitter als Krankheit bezeichnete? Und was sagt die Rechtslage? S.a.: Klinik feuert homo- und transphoben Herzchirurgen (13.05.2020)

» RND: "Ich möchte mich nicht zum Schweigen bringen lassen" – Transgenderaktivist Linus Giese im Interview

Linus Giese ist trans. Seit seinem Coming-out im Jahr 2017 wird der Buchhändler massiv angefeindet. Anlässlich des Internationalen Tags gegen Transfeindlichkeit erzählt er im RND-Interview von seinen Erfahrungen.