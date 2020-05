Ausgewählter Artikel:

20. Mai 2020

» Tagesspiegel: Kritik an Transfeindlichkeit von Terre des Femmes

Joko und Klaas kooperierten für ihr Männerwelten-Video mit Terre des Femmes. Doch an der Gruppe gibt es Kritik: Sie vertrete transfeindliche Ansichten.

» NZZ: Der verdrängte Hass – wie die offene Gesellschaft religiöse und sexuelle Minderheiten zu verraten droht

Wenn Juden, Homosexuelle oder andere Minderheiten attackiert werden, wären eigentlich klare Worte nötig. Doch sobald die Täter selbst einer Minderheit angehören, suchen Medien und Politiker gerne andere Schuldige. Das ist gut gemeint, aber gefährlich.

» taz: Nach Grindr-Denunziation in Marokko – Brief an junge Queers

Der Schriftsteller Abdellah Taïa solidarisiert sich in einem Radiobeitrag mit Homosexuellen in Marokko. Eine Influencerin hatte diese denunziert. S.a.: Marokko: Community nach Massen-Outing in Sorge (27.04.2020)

» Zeit Online: Vom Recht, anders zu sein

Es gibt immer mehr transsexuelle Jugendliche. Wie soll man mit dem Wunsch, das Geschlecht zu wechseln, umgehen? Ein Streitgespräch

19. Mai 2020

» TAG24 über "First Dates Hotel": Bringt Trans-Frau Alessia Pius aus Leipzig zum Schmelzen?

Bei First Dates Hotel trifft Pius aus Leipzig auf Trans-Frau Alessia: Ob zwischen den beiden bei einem romantischen Dinner die Funken sprühen?

» jetzt: Die Analdusche ist die Lösung, über die kaum jemand spricht

Wie bereitet man sich am besten auf Analsex vor? Die Analdusche ist ein Wundermittel, über das zu wenig gesprochen wird.

» Rhein-Neckar-Zeitung über IDAHOBIT: "Trotz Sicherheitsabstand laut, bunt und sichtbar"

Abschlussveranstaltung der Aktionswoche gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie fand online statt – Videobotschaft vom Bürgermeister

» shz.de: So kämpft Jens Kuzel aus Pinneberg gegen Homophobie in der Fußball-Szene an

Der HSV-Fan setzt sich nicht nur anlässlich des Internationalen Tags gegen Homophobie für die LSBTI-Community ein.

» Berliner Zeitung interviewt queere Sängerin Alma: "Das ist verdammt noch mal beschissen"

Die finnische Sängerin Alma über tolle, starke Frauen und allzu laute Männer, die nicht hören wollen. Und über ihr erstes Album "Have U Seen Her?"

» Tagesspiegel: Arabische Radio-Revolutionen

Im Nahen Osten verzeichnen Podcasts und Internetformate Corona-bedingt hohen Zulauf. Die Macher geben der jungen Generation damit eine Stimme.

» come-on.de: Zwei Männer, die sich lieben, erzählen ihre Geschichte

Am Sonntag war Internationaler Tag gegen Homophobie. Wir haben zwei Männer getroffen, die sich lieben. Björn Clever und Ferhat Lomen aus Halver erzählen ihre Geschichte.

» Märkische Allgemeine: Inoffizieller Regenbogen an der Gemeindeverwaltung

Am Sonnabend hing an der Eichstädter Gemeindeverwaltung die Regenbogenflagge. Allerdings handelte es sich dabei nicht um eine offizielle Aktion der Gemeinde. Die Lokalpolitik hatte sich schon 2019 dagegen ausgesprochen, die Flagge als Zeichen unter anderem gegen Homophobie zu hissen.

» ZDFheute: Aktivistin gegen Ungerechtigkeit – Leben als Trans-Person

Maike lebt als Trans-Person. Vor fünf Jahren hat sie sich geoutet – ein harter Weg mit einem großen Ziel: So angenommen zu werden, wie sie ist.

18. Mai 2020

» Blick: Michael von der Heide erlebte homophoben Angriff im Zug

Obwohl Michael von der Heide schon seit 25 Jahren mit einem Mann zusammen ist, ist er noch heute vor homophoben Angriffen nicht geschützt. Erst vor kurzem bangte er im Zug um sein Leben.

» jetzt: "Gynformation" empfiehlt der queeren Community sensible Gynäkolog*innen

Aus Angst vor schlechter Behandlung lassen sich viele queere Menschen nicht untersuchen. Das muss sich ändern, sagen Lena und Alina.

» HNA interviewt Staatsminister Michael Roth: "Es ist ganz normal, schwul zu sein"

Zum Tag gegen Homophobie haben wir mit Europastaatsminister Michael Roth aus Bad Hersfeld über seine persönlichen Erfahrungen gesprochen – schöne und schmerzhafte.

» NZZ Bellevue: Anna Wintours ehemaliger Weggefährte – Bald erscheinen die zweiten Memoiren von André Leon Talley

André Leon Talley ist so etwas wie das US-amerikanische Pendant zu Karl Lagerfeld, nur dass er nicht selber Mode entwirft, sondern sie geistvoll kommentiert.

» Deutsche Welle über Polen: Zunehmende Hetze gegen Homosexuelle

In Polen werden Homosexuelle zunehmend häufiger diskriminiert. Immer mehr Gemeinden erklären sich zu "LGBT-ideologiefreien Zonen". Angeblich geht es ihnen darum, das klassische Familienbild zu schützen. Was bedeutet das für LGBT-Menschen?

» Mannheimer Morgen: Beleidigungen selbst am Gedenktag

Es ist ein Tag zwischen Frohsinn und Melancholie in der Innenstadt. Denn auch, wenn sich zahllose Mitglieder des Mannheim Netzwerks für Lesben, Schwule, Trans-, Inter- und Bisexuelle über Stunden hinweg friedlich für Aufklärung und Toleranz einsetzen: Die Ausgrenzung verfolgt sie, gerade an diesem Tag. Dabei sollen just jene 24 Stunden eigentlich zum Gegenteil beitragen.

» Mannheimer Morgen über schwulen Stadtrat: Diskriminierung "immer noch Alltag"

Deniz Gedik bezeichnet Mannheim als "liebevoll, weltoffen und bunt". Aber selbst in der Quadratestadt beobachtet der Grünen-Stadtrat Anfeindungen gegen Menschen aus der queeren Gemeinschaft