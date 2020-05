Ausgewählter Artikel:

» (22.05.2020) jetzt: Queere Männer, steht euch euer Style im Job manchmal im Weg?

Zumindest dann, wenn ihr gern lackierte Fingernägel habt und rosa Sweatshirts tragt?

22. Mai 2020

» Dekoder über russische Studie: "Liquidierung" von Abweichlern?

Der Begriff soziale Distanz ist heute in aller Munde. In den Sozialwissenschaften beschreibt er unter anderem den Abstand zwischen sozialen Gruppen: zwischen Ethnien zum Beispiel, Milieus oder sexuellen Orientierungen.

» Tages-Anzeiger über "Bruderschaft des Weges": Für sie ist Homosexualität nur ein Symptom

In der "Bruderschaft des Weges" wollen Christen ihr Schwulsein "überwinden" wegen eines in Deutschland verabschiedeten Gesetzes neuerdings in der Schweiz. S.a.: Deutsche "Homo-Heiler" flüchten in die Schweiz (20.05.2020)

» Gießener Allgemeine über schwulen HIV-Positiven: Ein unkonventionelles Leben

Holger Kleinert ist ein prägendes Gesicht der Gießener Aidshilfe. Er kennt die Sorgen der Hilfesuchenden, da er selbst HIV positiv ist. Die Infektion scheint den 59-Jährigen aber nicht sonderlich zu stören. Er weiß, dass HIV heute sehr gut behandelbar ist.

» taz über Homophobie in der Türkei: Hass von der AKP

Die türkische Religionsbehörde verbreitet homophobe Positionen und selbst ein in Deutschland tätiger Arzt macht dabei mit.

21. Mai 2020

» Deutschlandfunk über falsche Deutungen der Bibel: "Manche Stellen muss man mit Warnhinweisen kennzeichnen"

Gott hat den Himmel geschaffen, die Juden haben Jesus getötet, Homosexualität erregt göttlichen Zorn – solche Deutungen der Bibel halten sich hartnäckig. Der Theologe Thomas Hieke erklärt in einem neuen Buch, wo die Bibel falsch verstanden wird. "Schlechte Traditionen muss man beenden", sagte er im Dlf.

» Volksstimme: Bürger hinterfragt Städtpartnerschaft

Ein Oebisfelder stellt die Städtepartnerschaft zu Lidzbark infrage: Der Grund: eine mögliche Intoleranz gegenüber Homosexuellen

» Deutschlandfunk Kultur über Homosexuelle in Singapur und Malaysia: Wer sich bekennt, lebt sehr gefährlich

Sex zwischen Homosexuellen bleibt in Singapur verboten. Das entschied das Oberste Gericht Ende März. Trotzem gibt es hier schwule Bars. Homosexualität in Malaysia dagegen bedeutet Hass und Todesdrohungen. Wie hier leben, wie überleben?

» Lokalkompass: Entenvögel zeigen Farbe für Toleranz

Am 18. Mai wurde vor dem Rathaus am City-See die bunte Regenbogenfahne als Symbol für Toleranz und sexuelle Vielfalt gehisst. Bürgermeister Werner Arndt und Sozialdezernentin Claudia Schwidrik-Grebe wohnten der Aktion als Vertreter der Stadt Marl bei.

» Kronen Zeitung über "Stop Aids": Landesrätin streicht Verein die Förderung

Gerade einmal 3000 Euro bekommt der ehrenamtliche Verein "Stop AIDS" vom Land Steiermark jährlich als Förderung – und leistet dafür wertvolle Aufklärungsarbeit in Sachen Safer Sex. Doch die steirische Gesundheitsrätin Juliane Bogner-Strauß hat dem Verein nun die Unterstützung gestrichen. Homosexuellenvertreter und Grüne kritisieren das heftig.

» evangelisch.de über LGBTI und Coronaschutz: Masken

Masken sind seit einigen Wochen zentraler Bestandteil des öffentlichen Lebens. Ich habe mir Gedanken über die ambivalente Wirkung und Bedeutung von Masken gemacht.

» Sumikai: Hotels in Hyogo werden wegen Diskriminierung von gleichgeschlechtlichen Paaren verwarnt

In Japan ist es für gleichgeschlechtliche Paare zwar immer noch nicht möglich offiziell zu heiraten, dafür hat sich gesetzlich für sie die Lage deutlich gebessert. Unter anderem werden sie unter dem Anti-Diskriminierungsgesetz erfasst, laut dem Diskriminierung aufgrund von sexuellen Orientierungen und Geschlechtsidentitäten verboten ist. Zwei Hotels in der Präfektur Hyogo haben das jedoch ignoriert. Sie verweigerten einem homosexuellen Paar das Zimmer und werden dafür jetzt verwarnt.

20. Mai 2020

» Tagesspiegel: Kritik an Transfeindlichkeit von Terre des Femmes

Joko und Klaas kooperierten für ihr Männerwelten-Video mit Terre des Femmes. Doch an der Gruppe gibt es Kritik: Sie vertrete transfeindliche Ansichten.

» NZZ: Der verdrängte Hass – wie die offene Gesellschaft religiöse und sexuelle Minderheiten zu verraten droht

Wenn Juden, Homosexuelle oder andere Minderheiten attackiert werden, wären eigentlich klare Worte nötig. Doch sobald die Täter selbst einer Minderheit angehören, suchen Medien und Politiker gerne andere Schuldige. Das ist gut gemeint, aber gefährlich.

» taz: Nach Grindr-Denunziation in Marokko – Brief an junge Queers

Der Schriftsteller Abdellah Taïa solidarisiert sich in einem Radiobeitrag mit Homosexuellen in Marokko. Eine Influencerin hatte diese denunziert. S.a.: Marokko: Community nach Massen-Outing in Sorge (27.04.2020)

» Zeit Online: Vom Recht, anders zu sein

Es gibt immer mehr transsexuelle Jugendliche. Wie soll man mit dem Wunsch, das Geschlecht zu wechseln, umgehen? Ein Streitgespräch

19. Mai 2020

» TAG24 über "First Dates Hotel": Bringt Trans-Frau Alessia Pius aus Leipzig zum Schmelzen?

Bei First Dates Hotel trifft Pius aus Leipzig auf Trans-Frau Alessia: Ob zwischen den beiden bei einem romantischen Dinner die Funken sprühen?

» jetzt: Die Analdusche ist die Lösung, über die kaum jemand spricht

Wie bereitet man sich am besten auf Analsex vor? Die Analdusche ist ein Wundermittel, über das zu wenig gesprochen wird.

» Rhein-Neckar-Zeitung über IDAHOBIT: "Trotz Sicherheitsabstand laut, bunt und sichtbar"

Abschlussveranstaltung der Aktionswoche gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie fand online statt – Videobotschaft vom Bürgermeister

» shz.de: So kämpft Jens Kuzel aus Pinneberg gegen Homophobie in der Fußball-Szene an

Der HSV-Fan setzt sich nicht nur anlässlich des Internationalen Tags gegen Homophobie für die LSBTI-Community ein.

