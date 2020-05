Ausgewählter Artikel:

» (25.05.2020) Kurier: Der Juni wird in Wien zum Regenbogenmonat

Ab 3. Juni demonstriert die Stadt ihre Solidarität mit Homo- und Transsexuellen. Öffentliche Einrichtungen werden bunt beflaggt.

25. Mai 2020

» Welt interviewt liberale Muslima Lamya Kaddor: "Für Islamisten bin ich eine Art zionistisches U-Boot"

2010 gründete Lamya Kaddor den ersten deutschen Verband liberaler Muslime. Nach einem Jahrzehnt blickt sie zurück. Dass sie für das Projekt eine Ausbildung im mentalen Nahkampf unterhalb der Gürtellinie benötigen würde, habe sie erst lernen müssen.

» Stuttgarter Nachrichten: Gottes Segen auch für Homo-Paare

Es ist eine Premiere in der Württembergischen Landeskirche Am Sonntag hat der erste Segnungsgottesdienst für ein homosexuelles Paar in der Stuttgarter Leonhardskirche stattgefunden. s.a.: Württemberg: Erster Segnungsgottesdienst für homosexuelles Paar (21.05.2020)

» Tagesspiegel: Wie queere Buchhandlungen durch die Krise kommen

Die Berliner Buchläden "Geistesblüten" und "Prinz Eisenherz" haben sich auf die neue Situation eingestellt. Mit erweitertem Service und Onlineangeboten.

» Onetz: "Weiden ist bunt" startet Wettbewerb für Jugendliche

Zehn Jahre jung wird das Aktionsbündnis "Weiden ist bunt" heuer. Aus diesem Anlass werden Jugendliche zu einem Postkarten-Wettbewerb aufgerufen.

» ARD Mediathek: Die Pastorinnen Stefanie und Ellen Radtke in der NDR Talkshow

Ellen und Steffi Radtke sind verheiratet und erwarten ein Baby. Auf dem YouTube-Kanal "Anders Amen" zeigen die Theologinnen, wie bunt und vielfältig die evangelische Kirche ist.

» Horstson: "Wow das war weird, aber irgendwie auch cool" – Drag Queen und "Skinny Legend" Trixie Mattel über Mainstream, Gayming und Barbara

Ganz ehrlich? Ich war selten so aufgeregt vor einem Interview wie am heutigen Tag. Und das obwohl ich schon ganz andere Musiker und bekannte Gesichter interviewt habe. Es ist 22:20 Uhr. Ich hänge mehr oder weniger nervös in der Warteschleife meines Interview-Calls und trinke mich locker. Brian Michael Firkus a.k.a. Trixie Mattel ist längst nicht nur Dragrace-Ikone und "Skinny Legend". Sie ist Stand-Up Queen, CEO und Gründer von "Trixie Cosmetics" und ist mit über 3 Millionen Followern auf Instagram, YouTube, Twitter, Facebook und Twitch eine der ganz großen Social Media Dragqueens. Viele kennen sie durch Formate wie "UNHhhh", ihre "Full Coverage Fridays" oder "Twitch Tuesdays", welche jetzt schon legendär sind.

» MOPO.de: So hat Hamburgs älteste Schwulenkneipe den Lockdown überlebt – vorerst

An der Decke baumeln Hunderte Kaffeekannen, in einer Ecke hängt ein Bild von Männern mit sehr dicken Penissen: auf den ersten Blick hat sich im "Piccadilly" nichts verändert durch die Corona-Zwangspause. Hamburgs älteste Schwulenkneipe auf dem Kiez hat den Lockdown (vorerst) überstanden. Nach wochenlanger Schließung konnte der Laden am 13. Mai wieder unter Auflagen öffnen.

» Blick interviewt Jim Parsons: "Schwule Schauspieler lebten mit der Angst, geoutet zu werden"

Schauspieler Jim Parsons erzählt im BLICK-Interview von seiner neuen Netflix-Serie «Hollywood» – und wie er nach dem Welterfolg der Sitcom «The Big Bang Theory» weitermacht.

» taz spricht mit Content-Produzent*innen übers Mitreden: "Wissen alle, was das bedeutet?"

Politische Begriffe werden oft rausgehauen, aber nicht erklärt. Heteronorm? Intersektional? Die Macher*innen von Erklär mir mal wollen helfen.

» Abendzeitung: Nina Queer zeigt sich ohne Perücke und Schminke

Hinter der Berliner Kunstfigur Nina Queer steckt Daniel Wegscheider. Jetzt zeigt er sich auf Bildern ungeschminkt und ohne Perücke als Mann. Wie sieht sein Privatleben aus? Wie lebt er?

24. Mai 2020

» Nau: Cynthia Nixon wusste lange nichts von Transsexualität ihres Sohnes

Die amerikanische Schauspielerin Cynthia Nixon hat einen transsexuellen Sohn. Doch davon wusste sie selbst erst sehr spät.

» ÄrzteZeitung über Cabotegravir: Potenzial zur PrEP-Spritze?

Die Studie HPTN 083 mit Cabotegravir zur PrEP ist vorzeitig beendet worden. Wird es in Zukunft auch die Option der PrEP mit einer Spritze alle zwei Monate geben?

» Eurosport: Schwul oder schwül? Kuriose Szene mit Bayer-Coach Peter Bosz

Nach dem 3:1-Sieg über Borussia Mönchengladbach spricht Leverkusen-Trainer Peter Bosz über die äußeren Bedingungen und vergisst kurz, dass es in der deutschen Sprache Umlaute gibt.

» SRF über (queere) Jugendproteste heute: "Steine zu werfen, liegt mir fern"

Die Jugendlichen von heute protestieren vielleicht weniger radikal. Dafür mit besseren Argumenten.

» hallertau.de: Queeres Land, gutes Land

Queer sein auf dem Land? Das klappt sehr gut, wie uns Andreas und Norbert im Interview verraten.

23. Mai 2020

» bento: In diesen fünf Must-Reads spielen queere Charaktere die Hauptrolle

Hier sind fünf moderne LGBT+-Klassiker, in denen sich alles um außergewöhnliche queere Figuren und ihre Geschichten dreht.

» taz über queeren Pop von Perfume Genius: Hitze auf dem Dancefloor

Mit seinen queeren Themen bietet er Identifikationspotential. Der US-Popstar Perfume Genius hat ein neues Album.

» Heidenheimer Zeitung: Mann und Mann mit Gottes Segen

Gerald und Ahmad Wolf sind das erste gleichgeschlechtliche Paar in Württemberg, das einen Segnungsgottesdienst feiern darf. Bis heute ringt die Landeskirche mit dem Thema. S.a.: Württemberg: Erster Segnungsgottesdienst für homosexuelles Paar (21.05.2020)

» Deutschlandfunk Nova: Bisexuelle müssen um Anerkennung kämpfen

"Ihr wollt euch doch nur nicht entscheiden!" So was bekommen Bisexuelle häufiger zu hören. Sie müssen oft darum kämpfen, ernst genommen zu werden.