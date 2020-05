Ausgewählter Artikel:

» (28.05.2020) taz-Blog Bermudadreieck: CSD im Stream – Hauptsache irgendwas mit Internet

Corona vereitelt dem Berliner CSD e. V. seine große Sponsoren-Parade. Das Ersatzprogramm wird wohl auch nicht besser.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

28. Mai 2020

» bento: "Hass, Ekel oder Ignoranz" – Warum der Deutschrap so transphob ist

Wir haben mit Sir Mantis über Transphobie im Rap gesprochen. Der 23-Jährige ist Trans-Mann und selber Rapper.

» MDR Brisant: Wie divers sind deutsche Filme und Fernsehserien?

Das Anderssein sollte nicht anders und fremd, sondern normal sein. In vielen Filmen und TV-Serien ist es das bereits – zum Beispiel im "Tatort" oder in der Krankenhausserie "In aller Freundschaft".

» taz-Blog Bermudadreieck: CSD im Stream – Hauptsache irgendwas mit Internet

Corona vereitelt dem Berliner CSD e. V. seine große Sponsoren-Parade. Das Ersatzprogramm wird wohl auch nicht besser.

» Abendzeitung interviewt Thomas Niederbühl: Ein Museum für das queere München

Thomas Niederbühl von der Rosa Liste schwärmt von berühmten Söhnen und Töchtern Münchens und erklärt, was ausgestellt werden könnte und warum das Museum kommen wird.

» WDR Planet Wissen: Unser Kind ist intersexuell

Noch bevor ein Mensch geboren wird, lautet die häufigste Frage: Wird es ein Mädchen oder ein Junge? Und dann sagt der Arzt nach der Geburt: "Weder noch. Aber es gibt die Möglichkeit, das schnell in Ordnung zu bringen." Dieses holländische Paar stand nach der Geburt seines Kindes vor dieser Entscheidung: operieren oder nicht?

» 5 Minuten: Für mehr Respekt – Erste Unisex-Toilette an der Uni Klagenfurt

An der Universität Klagenfurt gibt es seit einiger Zeit 'All Gender Toiletts', also WC-Anlagen, die von allen Menschen, unabhängig von ihrem Geschlecht, benutzt werden können. 'Die Toiletten geben Leuten, die sich keinem Geschlecht zugeordnet fühlen, Sicherheit und steigern auch das Selbstbewusstsein', meint Mitch (selbst Transgender).

» jetzt: Das ist Cason Crane, der die Regenbogenflagge auf dem Mount Everest gehisst hat

Zudem hat der 28-Jährige als erster offen schwuler Mann die Seven Summits bestiegen.

27. Mai 2020

» evangelisch.de: Queere Stimmen zur Verabschiedung des Gesetzes zum Schutz vor Konversionsbehandlungen

Heterosexualität ist heilbar! Diese Aussage ist selbstverständlich Unsinn, denn da gibt es nichts zu heilen. Das gilt genauso für Homo- und Bisexualität, sowie Transgeschlechtlichkeit und weitere Varianten der Geschlechtsentwicklung. Trotzdem wurde und wird immer wieder genau dies versucht, oft mit schrecklichen Folgen für die Betroffenen. Ein neues Gesetz soll dem jetzt Einhalt gebieten. Doch tut es das tatsächlich? Ich habe dazu Stimmen aus der queer-christlichen Community gesammelt.

» Tagesspiegel: Comeback der Komikerin Hannah Gadsby

Hannah Gadsby zeigt ihre neue Show Douglas bei Netflix. Darin fackelt die australische Komikerin ein feines Pointenfeuerwerk ab.

» rbb24: Bündnis will ersten CSD in Frankfurt (Oder) veranstalten

Ein Bündnis plant für den Sommer den ersten Christopher Street Day in Frankfurt (Oder). Vielleicht nicht als große Parade, denn die Veranstaltung soll trotz Corona-Beschränkungen möglich sein. Wichtig ist dabei auch der Blick nach Polen.

» jetzt: Wie schwer es für queere Paare ist, eine Familie zu gründen

Queere Familien: Ein Gesetz könnte den Weg zur Regenbogenfamilie bald noch erschweren. Doch es gibt auch Grund zur Hoffnung.

» Kölner Stadt-Anzeiger: Keine Hilfe für Partnerinnen von krebskranken homosexuellen Frauen

Ein betroffenes Paar fühlt sich im Stich gelassen, weil es keine geeigneten Selbsthilfegruppen gibt. Die vorhandenen sind lediglich für Männer.

» Zürichsee-Zeitung über die katholische Kirche: Nie war die Kluft zur Gesellschaft grösser

Mit ihrem Veto gegen die Emanzipation von Frauen und Schwulen ist die katholische Kirche von einer konservativen zu einer rückständigen Kirche geworden.

» SWR: Portrait einer Transgender-Möhne aus Neuwied

Nadine Kröll aus Neuwied gehört zu den Mutigen: Sie ist eine Transgender-Frau, war im Körper eines Mannes geboren. 40 Jahre lebte sie als Mann. Inzwischen ist sie amtierende Obermöhne von Heimbach-Weis.

» Blick über Charlie Martin: Transgender-Rennfahrerin will in Le Mans starten

Seit sie als Frau statt als Mann im Cockpit sitzt, gibt Charlie Martin selbst bei irren Bergrennen wie in St-Ursanne JU ohne Angst Vollgas. Jetzt will die Engländerin in Le Mans Rennsport-Geschichte schreiben.

» MDR: Die ganze Welt in klein – Ein Besuch in Lauscha zum Tag der Vielfalt

Zum Tag der Vielfalt erzählt der homosexuelle Glaskünstler John Zinner von seinem Leben in Lauscha. Er berichtet von persönlicher Akzeptanz und Ablehnung sowie von der allgemeinen Weltoffenheit seiner Heimatstadt.

26. Mai 2020

» TAG24: Schwulensex-Podcaster hetzen heftig gegen Matthias Mangiapane

Die drei Podcaster von schwanz & ehrlich haben sich deutlich über das Verhalten von Reality-Star Matthias Mangiapane beschwert.

» FR interviewt Alfonso Partisano von der SPDqueer: "Schwule und Lesben waren Angela Merkel schon immer egal"

Ungarn erkennt Transexuelle nicht an, Polen beschneidet Rechte sexueller Minderheiten. Alfonso Pantisano von SPDqueer übt scharfe Kritik an der Rolle der EU, an Ursula von der Leyen und an Angela Merkel.

» Welt zum Diversity-Tag: Die große Sehnsucht

Sichtbarkeit, Anerkennung und Respekt genießen Menschen nicht überall und gleichermaßen. Das soll sich ändern. Ein Tag, der die Vielfalt in der Gesellschaft thematisiert, trägt dazu bei

» MDR über Schwule und Lesben in Polen: Leben im Dauerstress

Nirgendwo in der EU schlägt Schwulen und Lesben so viel Hass entgegen wie in Polen. Mit Pride-Paraden wirbt die LGBT-Szene um Toleranz. Weil die wegen Corona ausfallen, soll nun online Flagge gezeigt werden.