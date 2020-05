Ausgewählter Artikel:

» (31.05.2020) Hannoversche Allgemeine. Transgender auf dem Land – Neustädterin kämpft für menschliche Vielfalt

Marie Zoey Wolters engagiert sich für die Gleichberechtigung aller Geschlechter und Identitäten künftig auch in der Stadtpolitik.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

31. Mai 2020

» Deutschlandfunk: Schreiben und sprechen für alle Geschlechter

Die Diskussion über geschlechtergerechte Sprache gibt es seit Jahrzehnten. Inzwischen ist es in vielen Redaktionen normal, nicht immer allein auf die männliche Formulierung zurückzugreifen. Trotzdem ist das generische Maskulinum immer noch deutlich überrepräsentiert – nicht selten aus profanen Gründen.

» Schwäbische-Podcast "Sag's Pauly": Warum Homosexualität im Fußball noch immer ein Tabu ist

Als Benjamin Näßler noch bei FV Bad Saulgau Fußball spielte, traute er sich nicht, sich als homosexuell zu outen. Heute kämpft er öffentlich gegen Schwulenfeindlichkeit im Sport.

» Trüri interviewt Queer-Kolumnist Rico Schüpbach: "Für den Abstimmungskampf der Ehe für Alle habe ich keine Energie mehr"

Ein Gespräch zur LGBTQ+ Szene: In welchen Bereichen hängen wir nach wie vor hinterher, kommt die immer stärker werdende Kommerzialisierung der queeren Szene zugute, oder regt sie eher auf? Im Interview spricht Queer-Kolumnist Rico Schüpbach über Rollenbilder und Identität und die Frage, ob es irgendwann leichter wird.

» TAG24: Schwules Pärchen baut während Lockdown "Fantasie-Tür" im Garten

Die beiden verheirateten Davids kreierten während des Lockdown eine Fantasie-Tür in ihrem Garten. Das Projekt ging innerhalb kurzer Zeit viral.

» bento: Sommer 2020 ohne CSD – Wie wirkungsvoll ist Pride im Internet?

Drei Aktivistinnen erzählen vom ersten digitalen CSD in Hannover.

» Heute.at: Diese 6 Stars haben homosexuelle Eltern

Wusstet ihr, dass Jay-Zs Mom auf Frauen steht? Und Robert De Niros Vater auf Männer? 6 Celebs mit Eltern aus der LGBTQI-Community.

» NZZ am Sonntag: Ehe für alle – Der Druck auf die katholische Kirche steigt

Die Ehe für alle steht vor dem politischen Durchbruch. Jetzt fordern Schwulen- und Lesbenverbände auch von der Kirche eine Öffnung.

30. Mai 2020

» OK! Magazin über "Queen of Drags-Star Katy Bähm: So spektakulär wird ihr Brautkleid

Bei "Queen of Drags" bezauberte Katy Bähm immer wieder mit ihren aufwendigen Kleidern. In Kürze wird die 27-Jährige aber in ein ganz besonderes Dress schlüpfen, denn die Drag-Queen wird heiraten. Gegenüber OKmag.de enthüllte sie erste Details!

» Märkische Oderzeitung: Junger Schwuler wird in der Lehre fast in den Suizid getrieben

Mit der Facebook-Seite "Kämpf für dich gegen Mobbing" soll Betroffenen eine Plattform geboten werden. Sie können anonym ihre Geschichten teilen. Initiiert hat die Seite Felix. Mehrere Jahre ging der Oberhaveler durch die Hölle, wie er sagt. Arbeitskollegen trieben ihn aufgrund seiner Sexualität fast in den Suizid. Bis er sich jemandem anvertraute, eine Therapie in Anspruch nahm und der Gewaltspirale entkommen konnte. Jetzt möchte er anderen helfen.

» rbb24 interviewt CSD-Anmelder Nasser El-Ahmad: "Wir müssen sichtbar sein"

Der offizielle Christopher Street Day in Berlin wird wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nur digital stattfinden. Eine Straßen-Demo soll es dennoch geben: LGBTIQ*-Aktivist Nasser El-Ahmad hat sie für Juni angemeldet. Aus seiner Sicht eine Notwendigkeit. S.a.: Trotz Corona: Berliner LGBTI-Aktivisten melden CSD-Demo an (18.05.2020)

» Süddeutsche.de über eine moderne Familie: Willst du ein Kind mit mir?

Katja und Daniel sind kein Paar und waren auch nie eines. Sie haben sich gesucht, um gemeinsam einen Sohn zu bekommen und ihn aufzuziehen. Über eine moderne Familie.

» Das Ding: Mirka und Elke aus Pliezhausen – Zwei Frauen und ihr Baby

Für Mirka und Elke ist Mitte März ein Traum wahr geworden: die beiden jungen Frauen aus Pliezhausen sind Eltern geworden. Wir haben das lesbische Paar und Tochter Fenja getroffen.

» Aachener Zeitung über Streit auf dem Synodalen Weg: Ein Reformgegner schert aus

Es gibt Streit auf dem Synodalen Weg. Der Kölner Weihbischof Dominikus Schwaderlapp lehnt es ab, katholische Maßgaben zur Sexualmoral neu zu bewerten, und verlässt das Beratungsgremium.

29. Mai 2020

» Spiegel Online über Komikerin Hannah Gadsby auf Netflix: Erstaunlich spießig

Lesbisch, hip und massentauglich: Die Stand-up-Komikerin Hannah Gadsby kehrt mit ihrem zweiten Programm "Douglas" zu Netflix zurück – ihr "schwieriges zweites Album", wie sie es selbstironisch nennt.

» Linksfraktion: Was haben wir für die Pandemie jetzt aus der Aidskrise gelernt?

Die Situation, in der wir stecken, ist durchaus mit der frühen Aidskrise Mitte der 1980-er Jahre vergleichbar. Damals wussten die Fachleute ähnlich wenig über HIV, die Debatten waren ähnlich heftig und alle tasteten sich mühsam an eine neue Wirklichkeit heran. Diese Erfahrung kann für alle auch in der Covid-Krise äußerst hilfreich werden. Die LGBTI*-Community besitzt einen Informations- und Erfahrungsvorsprung, den sie in die gesamtgesellschaftliche Debatte einbringen kann und sollte.

» Zeit Online: Zurück ins falsche Geschlecht

In Panama dürfen Frauen zurzeit nur an bestimmten Wochentagen das Haus verlassen, Männer an den anderen. Für Trans-Personen ist das gefährlich.

» Deutschlandfunk spricht mit Peter Rehberg vom Schwulen Museum über Tod von Larry Kramer: "Er war ein Moralist"

Larry Kramer sei bei aller Radikalität und Militanz ein konservativer Schwuler gewesen und in diesem Sinne einer der Wegbereiter der Homo-Ehe", sagte Peter Rehberg vom Berliner Schwulen Museum im Dlf. Nun ist der US-amerikanische LGBT-Aktivist, Autor und Dramatiker im Alter von 84 Jahren gestorben.

» taz über Leihmütter aus der Ukraine: Babys für die ganze Welt

Ein Corona-Einreiseverbot trennt 73 Neugeborene von ihren Eltern. In der Ukraine wird über Leihmutterschaft nun neu diskutiert.

» sissymag.de: In memoriam – Irm Hermann (1942-2020)

Die große deutsche Schauspielerin Irm Hermann ist tot. Andreas Wilink erinnert in seinem Nachruf an eine Künstlerin, die sich furchtlos in den Dienst ihrer Regisseur*innen stellte. Und an Hermanns eindrücklichste Rolle: die der stumm liebenden und souverän leidenden Dienerin Marlene in "Die bitteren Tränen der Petra von Kant" (1972), in der sich ihre ambivalente Beziehung zu Rainer Werner Fassbinder spiegelt wie in keiner anderen Figur.