Ausgewählter Artikel:

» (01.06.2020) Westfälische Nachrichten: Der ewige Kampf – Homosexualität im Fußball

Im Interview erläutert Jermaine Greene, der Fanbetreuer von Werder Bremen, wie schwer es nach wie vor ist, sich im Fußball-Umfeld als Homosexueller zurecht zu finden.

Testabo erforderlich

Die neusten Meldungen der Presseschau:

01. Juni 2020

» Linksfraktion zur LGBTI-Community: Perspektive danach!

Was wird nach der Pandemie sein? Insgesamt brauchen die queeren Communities besonders nach Corona mehr Schutzräume, mehr Sicherheit und mehr Teilhabemöglichkeiten. Die Vulnerabilitäten werden nicht abnehmen, im Gegenteil. Wir müssen jetzt hinsehen und handeln. Die Krise ist nur ein Brandbeschleuniger, weil nicht Liebe und Mitgefühl, sondern Klasse und Konsum der bröckelnde Kit der Community ist.

» Westfälische Nachrichten: Der ewige Kampf – Homosexualität im Fußball

Im Interview erläutert Jermaine Greene, der Fanbetreuer von Werder Bremen, wie schwer es nach wie vor ist, sich im Fußball-Umfeld als Homosexueller zurecht zu finden.

Testabo erforderlich

» klatsch-tratsch.de: Barbie Breakout über "The Diva in Me", Claudia Obert und Selbstliebe

Ab morgen startet auf TVNOW eine neue Makeover-Reality-Show namens "The Diva in me", in der drei schillernde Dragqueens die Mission haben das Leben von fünf Frauen zu verbessern. S.a.: Drei Queens kitzeln die "innere Diva" heraus (26.05.2020)

» Gießener Allgemeine erinnert an Mord an einem versteckten Schwulen: Der tote Regierungsrat in Gießen

Vor 30 Jahren wurde der stellvertretende Leiter einer Justizvollzugsanstalt in seiner Wohnung in der Mühlstraße in Gießen brutal getötet. Wir blicken auf den Fall zurück.

» watson: Ehe für alle am Mittwoch im Nationalrat – Der 6½ Jahre lange Weg

Die Ehe für alle könnte dieses Jahr in der Schweiz Realität werden. Der Nationalrat diskutiert am Mittwoch darüber

» Brigitte: Alles im Fluss – Umgang mit Transexualität des Kindes

Bi, hetero, lesbisch: Diese Themen sind unter Jugendlichen mittlerweile oft schon selbstverständlich. Wie aber geht man damit um, wenn das eigene, minderjährige Kind sagt, es würde lieber dem anderen Geschlecht angehören?

31. Mai 2020

» Deutschlandfunk: Schreiben und sprechen für alle Geschlechter

Die Diskussion über geschlechtergerechte Sprache gibt es seit Jahrzehnten. Inzwischen ist es in vielen Redaktionen normal, nicht immer allein auf die männliche Formulierung zurückzugreifen. Trotzdem ist das generische Maskulinum immer noch deutlich überrepräsentiert – nicht selten aus profanen Gründen.

» Hannoversche Allgemeine. Transgender auf dem Land – Neustädterin kämpft für menschliche Vielfalt

Marie Zoey Wolters engagiert sich für die Gleichberechtigung aller Geschlechter und Identitäten künftig auch in der Stadtpolitik.

Testabo erforderlich

» Schwäbische-Podcast "Sag's Pauly": Warum Homosexualität im Fußball noch immer ein Tabu ist

Als Benjamin Näßler noch bei FV Bad Saulgau Fußball spielte, traute er sich nicht, sich als homosexuell zu outen. Heute kämpft er öffentlich gegen Schwulenfeindlichkeit im Sport.

» Trüri interviewt Queer-Kolumnist Rico Schüpbach: "Für den Abstimmungskampf der Ehe für Alle habe ich keine Energie mehr"

Ein Gespräch zur LGBTQ+ Szene: In welchen Bereichen hängen wir nach wie vor hinterher, kommt die immer stärker werdende Kommerzialisierung der queeren Szene zugute, oder regt sie eher auf? Im Interview spricht Queer-Kolumnist Rico Schüpbach über Rollenbilder und Identität und die Frage, ob es irgendwann leichter wird.

» TAG24: Schwules Pärchen baut während Lockdown "Fantasie-Tür" im Garten

Die beiden verheirateten Davids kreierten während des Lockdown eine Fantasie-Tür in ihrem Garten. Das Projekt ging innerhalb kurzer Zeit viral.

» bento: Sommer 2020 ohne CSD – Wie wirkungsvoll ist Pride im Internet?

Drei Aktivistinnen erzählen vom ersten digitalen CSD in Hannover.

» Heute.at: Diese 6 Stars haben homosexuelle Eltern

Wusstet ihr, dass Jay-Zs Mom auf Frauen steht? Und Robert De Niros Vater auf Männer? 6 Celebs mit Eltern aus der LGBTQI-Community.

» NZZ am Sonntag: Ehe für alle – Der Druck auf die katholische Kirche steigt

Die Ehe für alle steht vor dem politischen Durchbruch. Jetzt fordern Schwulen- und Lesbenverbände auch von der Kirche eine Öffnung.

Registrierung erforderlich

30. Mai 2020

» OK! Magazin über "Queen of Drags-Star Katy Bähm: So spektakulär wird ihr Brautkleid

Bei "Queen of Drags" bezauberte Katy Bähm immer wieder mit ihren aufwendigen Kleidern. In Kürze wird die 27-Jährige aber in ein ganz besonderes Dress schlüpfen, denn die Drag-Queen wird heiraten. Gegenüber OKmag.de enthüllte sie erste Details!

» Märkische Oderzeitung: Junger Schwuler wird in der Lehre fast in den Suizid getrieben

Mit der Facebook-Seite "Kämpf für dich gegen Mobbing" soll Betroffenen eine Plattform geboten werden. Sie können anonym ihre Geschichten teilen. Initiiert hat die Seite Felix. Mehrere Jahre ging der Oberhaveler durch die Hölle, wie er sagt. Arbeitskollegen trieben ihn aufgrund seiner Sexualität fast in den Suizid. Bis er sich jemandem anvertraute, eine Therapie in Anspruch nahm und der Gewaltspirale entkommen konnte. Jetzt möchte er anderen helfen.

» rbb24 interviewt CSD-Anmelder Nasser El-Ahmad: "Wir müssen sichtbar sein"

Der offizielle Christopher Street Day in Berlin wird wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nur digital stattfinden. Eine Straßen-Demo soll es dennoch geben: LGBTIQ*-Aktivist Nasser El-Ahmad hat sie für Juni angemeldet. Aus seiner Sicht eine Notwendigkeit. S.a.: Trotz Corona: Berliner LGBTI-Aktivisten melden CSD-Demo an (18.05.2020)

» Süddeutsche.de über eine moderne Familie: Willst du ein Kind mit mir?

Katja und Daniel sind kein Paar und waren auch nie eines. Sie haben sich gesucht, um gemeinsam einen Sohn zu bekommen und ihn aufzuziehen. Über eine moderne Familie.

Testabo erforderlich

» Das Ding: Mirka und Elke aus Pliezhausen – Zwei Frauen und ihr Baby

Für Mirka und Elke ist Mitte März ein Traum wahr geworden: die beiden jungen Frauen aus Pliezhausen sind Eltern geworden. Wir haben das lesbische Paar und Tochter Fenja getroffen.

» Aachener Zeitung über Streit auf dem Synodalen Weg: Ein Reformgegner schert aus

Es gibt Streit auf dem Synodalen Weg. Der Kölner Weihbischof Dominikus Schwaderlapp lehnt es ab, katholische Maßgaben zur Sexualmoral neu zu bewerten, und verlässt das Beratungsgremium.