» (03.06.2020) NÖN.at: Debatte um bunte Fahne in Tulln

Aus einem Dringlichkeitsantrag der Grünen für ein Zeichen der Akzeptanz der Vielfalt queerer Lebensweisen entspann sich die längste Diskussion der Sitzung.

03. Juni 2020

» NZZ über Ehe für alle: In der Krise wiegt die Ungleichbehandlung schwerer

Morgen diskutiert der Nationalrat über die Ehe für alle. Die Corona-Pandemie hat vielen gleichgeschlechtlichen Paaren einmal mehr vor Augen geführt, wie stark sie benachteiligt werden – und der Nationalrat peilt noch immer keine Gleichstellung an.

» Welt: Die Aufregung über die Gender-Sprache ist undemokratisch

Der Gebrauch von Sternchen und Binnen-Is lässt ihre Gegner den Untergang der freien Sprache heraufbeschwören. Doch wer gleich vor einer Sprachdiktatur warnt, gelangt selbst an die Grenzen der demokratischen Auseinandersetzung.

» Tiroler Tageszeitung: Drittes Geschlecht – Bündnis will Aufhebung von Kickl-Erlass

Ein Bündnis mehrerer Organisationen hat in einem Offenen Brief an Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) die Aufhebung eines Erlasses von Ex-Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) betreffend das "Dritte Geschlecht" gefordert. Der Erlass erschwert intergeschlechtlichen Menschen die vom Verfassungsgerichtshof zugestandene Eintragung eines dritten Geschlechts im Personenstandsregister und in Urkunden.

02. Juni 2020

» taz-Hausbesuch bei lesbischem Pastorinnen-Paar: Queer und Kirche : das geht

Steffi und Ellen Radtke sind Pastorinnen in der Provinz und miteinander verheiratet. Auf ihrem Youtube-Kanal geben sie viel von sich preis.

» Serienfuchs über "Batwoman": Wen Fans als Nachfolgerin von Ruby Rose wollen

Nach nur einer Staffel verlässt Ruby Rose ihre Hauptrolle als "Batwoman". Doch wer könnte ihre Nachfolgerin werden? Die Fans haben schon eine klare Favoritin. S.a.: "Batwoman": Ruby Rose schmeißt hin (20.05.2020)

» MADS.de: Diese Reaktionen erfährt Gordon als geschminkter Mann

Mit 16 begann Gordon, sich zu schminken und erntete damit jede Menge Argwohn. MADS hat mit dem 20-Jährigen über seine Leidenschaft gesprochen.

» Luzerner Zeitung: Lesbisches Paar erfüllt sich Kinderwunsch in Spanien – ab Mittwoch verhandelt das Parlament über die Vorlage "Ehe für alle"

Nun kommt die Ehe für alle ins Parlament. Und damit die Hoffnung von lesbischen Paaren, eine Familie sein zu dürfen wie alle anderen auch.

» Göttinger Tageblatt: Auszeichnung für Schülergruppe "HG Queer" bei Bundeswettbewerb

Über den zweiten Platz beim bundesweiten Wettbewerb "fair@school" freut sich die Schülergruppe "HG Queer" am Hainberg-Gymnasium Göttingen. Die Gruppe setzt sich für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt ein.

» Tagesspiegel: Filmemacherin Elfi Mikesch wird 80 – Fängerin des Lichts

Die Kamerafrau, Regisseurin und Fotografin kam in den 60ern nach Berlin und lebt hier bis heute den Aufbruch. Jetzt feiert Elfi Mikesch ihren 80. Geburtstag.

» katholisch.de: Schon vor Latzel – Bremer St.-Martini-Gemeinde polarisiert immer wieder

Die evangelische St.-Martini-Gemeinde in Bremen macht gerade mal wieder bundesweit Schlagzeilen – und hat zwischen Sozialismus und Fundamentalismus schon viel erlebt. Nur in der Mitte der Gesellschaft stand sie fast nie. Eine Geschichte der Extreme.

» Raptastisch: Rapperin Badmomzjay macht sich an Shirin David ran

Die bisexuelle junge Rapperin scheint sich offen an eine Rapkollegin ranmachen zu wollen.

» neues deutschland: Auf der Jagd nach dem Patriarchat

Ein Quiz zu Sexarbeit, Dosenwerfen gegen Sexisten und praktische Selbstverteidigung: Am Aktionstag ShutDownPatriarchy veranstalteten Feminist*innen in Wedding und Neukölln eine kreative Rallye.

01. Juni 2020

» Linksfraktion zur LGBTI-Community: Perspektive danach!

Was wird nach der Pandemie sein? Insgesamt brauchen die queeren Communities besonders nach Corona mehr Schutzräume, mehr Sicherheit und mehr Teilhabemöglichkeiten. Die Vulnerabilitäten werden nicht abnehmen, im Gegenteil. Wir müssen jetzt hinsehen und handeln. Die Krise ist nur ein Brandbeschleuniger, weil nicht Liebe und Mitgefühl, sondern Klasse und Konsum der bröckelnde Kit der Community ist.

» Westfälische Nachrichten: Der ewige Kampf – Homosexualität im Fußball

Im Interview erläutert Jermaine Greene, der Fanbetreuer von Werder Bremen, wie schwer es nach wie vor ist, sich im Fußball-Umfeld als Homosexueller zurecht zu finden.

» klatsch-tratsch.de: Barbie Breakout über "The Diva in Me", Claudia Obert und Selbstliebe

Ab morgen startet auf TVNOW eine neue Makeover-Reality-Show namens "The Diva in me", in der drei schillernde Dragqueens die Mission haben das Leben von fünf Frauen zu verbessern. S.a.: Drei Queens kitzeln die "innere Diva" heraus (26.05.2020)

» Gießener Allgemeine erinnert an Mord an einem versteckten Schwulen: Der tote Regierungsrat in Gießen

Vor 30 Jahren wurde der stellvertretende Leiter einer Justizvollzugsanstalt in seiner Wohnung in der Mühlstraße in Gießen brutal getötet. Wir blicken auf den Fall zurück.

» watson: Ehe für alle am Mittwoch im Nationalrat – Der 6½ Jahre lange Weg

Die Ehe für alle könnte dieses Jahr in der Schweiz Realität werden. Der Nationalrat diskutiert am Mittwoch darüber

» Brigitte: Alles im Fluss – Umgang mit Transexualität des Kindes

Bi, hetero, lesbisch: Diese Themen sind unter Jugendlichen mittlerweile oft schon selbstverständlich. Wie aber geht man damit um, wenn das eigene, minderjährige Kind sagt, es würde lieber dem anderen Geschlecht angehören?

31. Mai 2020

» Deutschlandfunk: Schreiben und sprechen für alle Geschlechter

Die Diskussion über geschlechtergerechte Sprache gibt es seit Jahrzehnten. Inzwischen ist es in vielen Redaktionen normal, nicht immer allein auf die männliche Formulierung zurückzugreifen. Trotzdem ist das generische Maskulinum immer noch deutlich überrepräsentiert – nicht selten aus profanen Gründen.