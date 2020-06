Ausgewählter Artikel:

» (04.06.2020) Bluewin: Lesbische Paare über ihre Samenspende trotz Verbot hierzulande

Sie sind enttäuscht. "Wir haben gehofft, dass die Entscheidung die aktuelle Schwangerschaft eventuell noch direkt betroffen hätte", sagt Lina* am Telefon. "Jetzt heisst es weiter warten." Paula* hört zu, ergänzt hier und da. Heute Mittag hat der Nationalrat die Diskussion zur Ehe für alle verschoben, auf unbestimmt.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

04. Juni 2020

» Seniorweb: Der Onkel hiess Antonio und war auch sonst anders

Ich will eine Geschichte erzählen, eine Familiengeschichte. Einer meiner Onkel hiess Antonio. Er war verheiratet mit der Schwester meiner Mutter. Antonio, dieser Name lässt nichts Gutes erahnen. Tatsächlich: Er kam aus dem Süden. Immerhin kam er nicht von jenseits der Grenze.

» junge Welt über den Erfolg von Lady Gaga und das Schwulsein in digitalen Zeiten: Die Elite fickt unter sich

Wenn am Montag um halb eins die Kette zum Darkroom entfernt wird, stürmen alsbald Dutzende Männer die dunklen Gefilde von Tom's Bar in der Motzstraße in Berlin-Schöneberg. Es gibt zwei Getränke zum Preis von einem, wer zum Fremdficken Mut braucht, der säuft ihn sich an.

» Wienerin: Wo die Regenbogenfahnen wehen – und wo nicht

Am 13. Juni soll Wien bei der Fensterl Parade in den Farben des Regenbogens erstrahlen, so planen es Aktivist*innen in Zusammenarbeit mit der Stadt Wien und FM4.

» Vogue: Diese LGBTQ+-Filme sollten Sie gesehen haben

Zum Pride Month diesen Juni feiern wir 17 Filme, in denen LGBTQ+-Geschichten und -Talente aus aller Welt gezeigt werden.

» Schweizer Illustrierte: Darum ist der Pride Month mehr als notwendig

Auch, wenn die Umzüge in diesem Jahr ausfallen: Im Juni ist Pride Month. Das ist wichtig, denn es geht um viel mehr als nur ausgelassene Partys. Noch immer gibt es in Sachen Gleichberechtigung einiges zu tun. Und das fängt schon bei der Existenzberechtigung an.

» Süddeutsche.de über Riccardo Simonetti: Mit Tutu und Tamtam

Das bunte Leben des Bad Reichenhallers im Netz.

» Tagesspiegel über Dragqueen Nina Queer: "Dann bin ich eben die erste Hitler-Transe"

Nina Queer ist in der queeren Szene so umstritten wie geliebt. Die Zeit der Coronakrise nutzt sie, um sich als Autorin zu probieren.

» Dirk Ludigs in der Siegessäule: Her mit dem Geld!

Der Wiederanfang nach Corona muss für die queere Bewegung in Deutschland auch finanziell zum Neustart werden. Die erfolgreichen Spendenaktionen der letzten Wochen haben gezeigt, dass das funktionieren kann. Jetzt braucht es einen Mentalitätswechsel.

03. Juni 2020

» SRF: Frau + Sport = homosexuell?

Natürlich nicht. Doch darum geht es gar nicht. Es geht ums falsche Bild.

» Sumikai: Okayama zertifiziert als nächste Gemeinde in Japan gleichgeschlechtliche Partnerschaften

Mit dem 1. Juni ist weltweit der sogenannte Pride Month gestartet. In sämtlichen Ländern wird in dieser Zeit besonders stark für die Rechte der LGBT+ Community gekämpft. So wird in Japan weiterhin laut die gleichgeschlechtliche Ehe gefordert. Einen weiteren Schritt in die richtige Richtung machte nun die Stadt Okayama in der gleichnamigen Präfektur, die nun ebenfalls gleichgeschlechtliche Paare zertifiziert.

» Filmstarts: Nach Ruby Roses "Batwoman"-Ausstieg – Fundamentale Änderung für 2. Staffel

Dass Ruby Rose in der zweiten Staffel der DC-Serie "Batwoman" nicht mehr die Hauptrolle spielen wird, war für viele Fans ein echter Schock. Doch statt eine neue Schauspielerin für die Heldin Kate Kane zu suchen, haben die Macher einen anderen Plan.

» evangelisch.de: Raum zum Atmen. Pfingsten und Diversity.

Gottes Geistkraft be-geistert. Schöpferisch schenkt sie neuen Atem, wo Raum zum Atmen fehlt. Eine hochaktuelle Botschaft in diesen Tagen, meint Wolfgang Schürger.

» RTL über "The Diva in Me": Barbie Breakout – eine Kämpfernatur startet durch!

Im neuen TVNOW-Makeover-Reality-Format hilft die Drag-Queen anderen Frauen bei der Selbstfindung. Ihre eigenen Erfahrungen helfen ihr dabei sehr.

» NZZ über Ehe für alle: In der Krise wiegt die Ungleichbehandlung schwerer

Morgen diskutiert der Nationalrat über die Ehe für alle. Die Corona-Pandemie hat vielen gleichgeschlechtlichen Paaren einmal mehr vor Augen geführt, wie stark sie benachteiligt werden – und der Nationalrat peilt noch immer keine Gleichstellung an.

» Welt: Die Aufregung über die Gender-Sprache ist undemokratisch

Der Gebrauch von Sternchen und Binnen-Is lässt ihre Gegner den Untergang der freien Sprache heraufbeschwören. Doch wer gleich vor einer Sprachdiktatur warnt, gelangt selbst an die Grenzen der demokratischen Auseinandersetzung.

» NÖN.at: Debatte um bunte Fahne in Tulln

Aus einem Dringlichkeitsantrag der Grünen für ein Zeichen der Akzeptanz der Vielfalt queerer Lebensweisen entspann sich die längste Diskussion der Sitzung.

» Tiroler Tageszeitung: Drittes Geschlecht – Bündnis will Aufhebung von Kickl-Erlass

Ein Bündnis mehrerer Organisationen hat in einem Offenen Brief an Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) die Aufhebung eines Erlasses von Ex-Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) betreffend das "Dritte Geschlecht" gefordert. Der Erlass erschwert intergeschlechtlichen Menschen die vom Verfassungsgerichtshof zugestandene Eintragung eines dritten Geschlechts im Personenstandsregister und in Urkunden.

02. Juni 2020

» taz-Hausbesuch bei lesbischem Pastorinnen-Paar: Queer und Kirche : das geht

Steffi und Ellen Radtke sind Pastorinnen in der Provinz und miteinander verheiratet. Auf ihrem Youtube-Kanal geben sie viel von sich preis.

» Serienfuchs über "Batwoman": Wen Fans als Nachfolgerin von Ruby Rose wollen

Nach nur einer Staffel verlässt Ruby Rose ihre Hauptrolle als "Batwoman". Doch wer könnte ihre Nachfolgerin werden? Die Fans haben schon eine klare Favoritin. S.a.: "Batwoman": Ruby Rose schmeißt hin (20.05.2020)