Ausgewählter Artikel:

» (04.06.2020) ARD Wien: Transpersonen in Ungarn – Was kommt als nächstes?

u Besuch bei Ivett Ördög im zweiten Bezirk der ungarischen Hauptstadt Budapest. Ivett Ördög trägt ihr schwarzes Haar Kinn lang, und zum ebenso schwarzen Top einen farbenfrohen sommerlichen Rock. Die Softwareentwicklerin und Transgender-Aktivistin empfängt uns gut gelaunt und ist zu Scherzen aufgelegt, doch eigentlich blickt sie sorgenvoll in die Zukunft.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

04. Juni 2020

» RTL: So entdeckte der heterosexuelle Wolfgang die Drag in sich

Tagsüber ist Wolfgang Teichert ganz normaler Familienvater einer 19-jährigen Tochter und Chef einer Marketingagentur. Abends verwandelt sich der 51-Jährige dann aber in die glamouröse Sheila Wolf. In seiner Rolle als Dragqueen steht er regelmäßig vor ausverkauften Sälen auf der Bühne.

» Spiegel Online: Rumänien schafft auf Druck der Rumänisch-Orthodoxen Kirche verpflichtenden Sexualkundeunterricht ab

Schüler in Rumänien müssen künftig nicht mehr an Sexualkunde teilnehmen. Das Fach "Gesundheitserziehung" soll zwar angeboten werden – zur Teilnahme braucht es aber das schriftliche Einverständnis der Eltern.

» Schweizer Illustrierte über lesbisches Paar mit Kindern: "Wir sind eine ganz normale Familie"

Nur heterosexuelle Paare dürfen eine Samenspende empfangen. Die Walliserinnen Fabienne Forny und Nicole Berchtold mussten für ihren Kinderwunsch ins Ausland. Das soll sich nun ändern.

» Migros-Magazin: Joshua hat zwei Mütter

Für Leonie Plastina war schon immer klar: Sie wollte eines Tages Mutter werden. Doch dann verliebte sie sich in Sonja. Das Projekt leibliches Kind wurde auf einmal ziemlich kompliziert aber nicht unmöglich. Chronik einer Familiengründung mit Hindernissen.

» SWR: Kai Schumacher über "Gay Guerilla" von Julius Eastman

Die Musik des homosexuellen, afroamerikanischen Komponisten Julius Eastman sei auf faszinierende Art radikal, sagt der Pianist Kai Schumacher in SWR2. In "Gay Guerilla" steigern sich vier Klaviere zu einem Klangrausch.

» neues deutschland: Vom Stonewall Inn zu George Floyd (neues deutschland)

In New York wächst mit jedem Tag die Wut auf die städtische Polizeibehörde

» Vogue: Wie eine lesbische VOGUE-Chefredakteurin in den 1920ern den Weg für die LGBTQ+-Community ebnete

Dorothy Todds Amtszeit war kurz, aber radikal. Wir beleuchten das Erbe der inspirierenden Vorkämpferin.

» Japaniac: Boys Love-Spezial – Heiße Action für Fans des Genres

In Japan ist das Segment des Boys Love beliebt wie nie. Ebenso in Deutschland. Doch andere asiatische Länder ziehen nach und produzieren ebenfalls Güter des populären Genres! Nach Webtoons aus Korea und China zeigt euch unsere Redaktion einen neuen Trend als Spezial-Report auf!

» Musikexpress zum Start der 5. Staffel "Queer Eye" auf Netflix: Was wurde eigentlich aus?

Zum Release der fünften Staffel der Reality-TV-Serie Queer Eye haben wir uns angesehen, was aus einigen der früheren Kandidat*innen wurde.

» TAG24: Doku über Schwulenmord – Wolle Förster spricht im ZDF

Wolle Förster (65) spricht im ZDF offen über seine Homosexualität.

» Seniorweb: Der Onkel hiess Antonio und war auch sonst anders

Ich will eine Geschichte erzählen, eine Familiengeschichte. Einer meiner Onkel hiess Antonio. Er war verheiratet mit der Schwester meiner Mutter. Antonio, dieser Name lässt nichts Gutes erahnen. Tatsächlich: Er kam aus dem Süden. Immerhin kam er nicht von jenseits der Grenze.

» junge Welt über den Erfolg von Lady Gaga und das Schwulsein in digitalen Zeiten: Die Elite fickt unter sich

Wenn am Montag um halb eins die Kette zum Darkroom entfernt wird, stürmen alsbald Dutzende Männer die dunklen Gefilde von Tom's Bar in der Motzstraße in Berlin-Schöneberg. Es gibt zwei Getränke zum Preis von einem, wer zum Fremdficken Mut braucht, der säuft ihn sich an.

» Wienerin: Wo die Regenbogenfahnen wehen – und wo nicht

Am 13. Juni soll Wien bei der Fensterl Parade in den Farben des Regenbogens erstrahlen, so planen es Aktivist*innen in Zusammenarbeit mit der Stadt Wien und FM4.

» Bluewin: Lesbische Paare über ihre Samenspende trotz Verbot hierzulande

Sie sind enttäuscht. "Wir haben gehofft, dass die Entscheidung die aktuelle Schwangerschaft eventuell noch direkt betroffen hätte", sagt Lina* am Telefon. "Jetzt heisst es weiter warten." Paula* hört zu, ergänzt hier und da. Heute Mittag hat der Nationalrat die Diskussion zur Ehe für alle verschoben, auf unbestimmt.

» Vogue: Diese LGBTQ+-Filme sollten Sie gesehen haben

Zum Pride Month diesen Juni feiern wir 17 Filme, in denen LGBTQ+-Geschichten und -Talente aus aller Welt gezeigt werden.

» Schweizer Illustrierte: Darum ist der Pride Month mehr als notwendig

Auch, wenn die Umzüge in diesem Jahr ausfallen: Im Juni ist Pride Month. Das ist wichtig, denn es geht um viel mehr als nur ausgelassene Partys. Noch immer gibt es in Sachen Gleichberechtigung einiges zu tun. Und das fängt schon bei der Existenzberechtigung an.

» Süddeutsche.de über Riccardo Simonetti: Mit Tutu und Tamtam

Das bunte Leben des Bad Reichenhallers im Netz.

» Tagesspiegel über Dragqueen Nina Queer: "Dann bin ich eben die erste Hitler-Transe"

Nina Queer ist in der queeren Szene so umstritten wie geliebt. Die Zeit der Coronakrise nutzt sie, um sich als Autorin zu probieren.

» Dirk Ludigs in der Siegessäule: Her mit dem Geld!

Der Wiederanfang nach Corona muss für die queere Bewegung in Deutschland auch finanziell zum Neustart werden. Die erfolgreichen Spendenaktionen der letzten Wochen haben gezeigt, dass das funktionieren kann. Jetzt braucht es einen Mentalitätswechsel.