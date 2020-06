Ausgewählter Artikel:

» (06.06.2020) Spiegel Online: Wer hat Angst vor dem "Genderwahn"?

Die Themen "Gendersprache" und "Gender" sind Daueraufreger unter Konservativen, wie die Reaktionen etwa auf die Sprachpraxis von Anne Will erneut verdeutlichten. Dabei wird oft maßlos übertrieben. Zeit für etwas Gelassenheit.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

06. Juni 2020

» Spiegel Online: Wer hat Angst vor dem "Genderwahn"?

Die Themen "Gendersprache" und "Gender" sind Daueraufreger unter Konservativen, wie die Reaktionen etwa auf die Sprachpraxis von Anne Will erneut verdeutlichten. Dabei wird oft maßlos übertrieben. Zeit für etwas Gelassenheit.

05. Juni 2020

» ZEITjUNG: Stellungswechsel – Wie queere Paare verhüten

Nadine Kroll befasst sich mit den Fragen, die junge Menschen und speziell Frauen, die gerade ihre Sexualität entdecken, ganz besonders beschäftigen. Es geht um gesellschaftlichen Wandel, Selbstbestimmtheit, neugewonnene Freiheiten, Frauenrechte und natürlich um Sex

» Abendzeitung über Guido Maria Kretschmer: Wie lebt er mit seinem Mann Frank Mutters?

Guido Maria Kretschmer ist seit Jahren das Gesicht von Shopping Queen. AZ zeigt, wie es privat mit Mann Frank Mutters läuft.

» GQ: "Pride ist ein Kampf!" – Diese vier LGBTQ-Aktivisten bieten Putin & Co die Stirn

Juni ist Pride Month ? und wenn wir schon nicht auf der Straße für Solidarität werben können, würdigen wir den Kampf einiger der mutigsten LGBTQ-Aktivisten Europas: Veronika Lapina, Adel Onodi, Bartosz Staszewski und Igor Kochetkov bieten trans- und homophoben Regimes die Stirn – und retten dabei Menschenleben. #PrideInside!

» OnlineMarketing.de: So wird die LGBTQ+ Community im Arbeitsalltag diskriminiert – und so geht man dagegen vor

Passend zum Pride Month zeigen Studien, dass Diversität immer noch nicht zur Normalität im Job gehört. Umso wichtiger ist, ein Bewusstsein für die Thematik zu schaffen.

» VICE: Warum Tel Aviv die LGBTQI+-freundlichste Stadt der Welt ist

Und warum man das nicht als "Pinkwashing" verdammen sollte.

» jetzt: Queers, müsst ihr euch immer noch outen?

So richtig mit "Krisengespräch" und allem?

» NZZ: Wenn Homosexuelle sich trennen – "Sie stritten sich über die Betreuungszeit für ihren Hund"

Ehe für alle bedeutet auch Scheidung für alle. Die Anwältin Gabriela van Huisseling weiss, worüber homosexuelle Paare bei der Auflösung ihrer Partnerschaft streiten. Und wie wichtig es ist, schon bei der Heirat an Trennung zu denken.

Registrierung erforderlich

» Sumikai: Präfektur Mie will unerlaubte Outings von sexuellen Minderheiten verbieten

Sexuelle Minderheiten müssen in Japan immer noch mit Diskriminierungen und Übergriffen rechnen, die rechtlich nicht abgedeckt sind. Die Präfektur Mie wird deswegen nun selbstständig ein Verbot zur Diskriminierung von LGBT+ Personen verabschieden, in der auch unfreiwillige Outings erfasst werden.

» katholisch.de interviewt Liturgiewissenschaftler Ewald Volgger: Nicht nur Segen für homosexuelle Paare, sondern Anerkennung

Österreichische Theologen plädieren für eine kirchliche Segnung homosexueller Paare – und damit für einen sakramentalen Akt. Bisher steht im Katechismus, dass solche Partnerschaften "in keinem Fall zu billigen" sind. Liturgiewissenschaftler Ewald Volgger erklärt, warum er die Benediktion vorschlägt.

» Deutschlandfunk über Transsexualität in Serien: Zwischen Klischee und Innovation

In Filmen und Serien sind Transgender-Personen in den letzten Jahren stärker vertreten. Doch auf der Leinwand werden oftmals immer noch bestimmte Stereotype von Transsexualität bedient. Durch den Siegeszug der großen Streaming-Plattformen ändert sich das nun langsam.

» Spiegel Online: So berichtete der SPIEGEL zum ersten Mal über HIV

Im Mai 1982 erschien der erste Artikel eines deutschen Printmediums über jene in den USA grassierende Krankheit, die damals noch nicht Aids hieß ? und zur tödlichen Seuche für Millionen wurde.

Testabo erforderlich

» Tagesschau über Italiens schwulen Regierungssprecher Rocco Casalino: Der Mann, der Premier Conte schuf

Er war in Italiens erstem Big-Brother-Container. Jetzt ist Rocco Casalino in der Regierung in Rom einer der einflussreichsten Männer und ein Grund dafür, dass Ministerpräsident Conte in Umfragen gut dasteht.

» Grazia zum Pride-Monat Juni: Diese bisexuellen Promis sorgen für mehr Visibilität der LGBTQI-Community

5 Stars, die bisexuell orientiert sind und mit ihrem Aktivismus dabei helfen, die LGBTQI-Community in Hollywood zu repräsentieren und mit alten Stigmata aufzuräumen

04. Juni 2020

» RTL: So entdeckte der heterosexuelle Wolfgang die Drag in sich

Tagsüber ist Wolfgang Teichert ganz normaler Familienvater einer 19-jährigen Tochter und Chef einer Marketingagentur. Abends verwandelt sich der 51-Jährige dann aber in die glamouröse Sheila Wolf. In seiner Rolle als Dragqueen steht er regelmäßig vor ausverkauften Sälen auf der Bühne.

» Spiegel Online: Rumänien schafft auf Druck der Rumänisch-Orthodoxen Kirche verpflichtenden Sexualkundeunterricht ab

Schüler in Rumänien müssen künftig nicht mehr an Sexualkunde teilnehmen. Das Fach "Gesundheitserziehung" soll zwar angeboten werden – zur Teilnahme braucht es aber das schriftliche Einverständnis der Eltern.

» Schweizer Illustrierte über lesbisches Paar mit Kindern: "Wir sind eine ganz normale Familie"

Nur heterosexuelle Paare dürfen eine Samenspende empfangen. Die Walliserinnen Fabienne Forny und Nicole Berchtold mussten für ihren Kinderwunsch ins Ausland. Das soll sich nun ändern.

» Migros-Magazin: Joshua hat zwei Mütter

Für Leonie Plastina war schon immer klar: Sie wollte eines Tages Mutter werden. Doch dann verliebte sie sich in Sonja. Das Projekt leibliches Kind wurde auf einmal ziemlich kompliziert aber nicht unmöglich. Chronik einer Familiengründung mit Hindernissen.

» ARD Wien: Transpersonen in Ungarn – Was kommt als nächstes?

u Besuch bei Ivett Ördög im zweiten Bezirk der ungarischen Hauptstadt Budapest. Ivett Ördög trägt ihr schwarzes Haar Kinn lang, und zum ebenso schwarzen Top einen farbenfrohen sommerlichen Rock. Die Softwareentwicklerin und Transgender-Aktivistin empfängt uns gut gelaunt und ist zu Scherzen aufgelegt, doch eigentlich blickt sie sorgenvoll in die Zukunft.

» SWR: Kai Schumacher über "Gay Guerilla" von Julius Eastman

Die Musik des homosexuellen, afroamerikanischen Komponisten Julius Eastman sei auf faszinierende Art radikal, sagt der Pianist Kai Schumacher in SWR2. In "Gay Guerilla" steigern sich vier Klaviere zu einem Klangrausch.