Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

06. Juni 2020

» Deutschlandfunk spricht mit Dua Saleh über Rolle der schwarzen Queer-Community im Kampf gegen Polizei-Willkür: "Niemand ist sicher vor ihrer Gewalt"

"Im Falle des Mordes an George Floyd stehen schwarze Trans- und Queer Menschen beim Protestieren und Organisieren ganz vorne in den Reihen, sowohl in Minnesota, als auch überall im Land."

» MOPO.de kommentiert: Brauchen wir ein "Denkmal für die sexuelle Vielfalt" in Hamburg? Nein!

In unserer Gesellschaft gibt es noch einige Baustellen, was Akzeptanz und Gleichberechtigung angeht – auch mit Blick auf sexuelle Vorlieben. Die Regierungsparteien SPD und Grüne in Hamburg planen nun ein "Denkmal für die sexuelle Vielfalt", das die Akzeptanz gegenüber unterschiedlichen sexuellen Orientierungen einfordern soll. Doch braucht es dieses Denkmal wirklich? S.a.: Hamburg erhält Denkmal für sexuelle Vielfalt (04.06.2020)

» Spiegel über "LGBT-freie Zonen" in Polen: Der Feind ist lesbisch

Im Osten Polens machen Gemeinden gegen Homosexuelle mobil. Der Kulturkampf zeigt, wie gespalten das Land ist.

Testabo erforderlich

» buten un binnen: Bremens umstrittener Pastor Latzel – Provokation im Namen Gottes

Homosexualität ist für Pastor Latzel eine Sünde. Vor Gläubigen sprach er von Verbrechern. Vor allem Evangelikale feiern ihn bundesweit. Nun ist er vielleicht zu weit gegangen.

» Sumikai: Nagoya lehnt Entschädigung für Witwer ab, dessen Lebensgefährte ermordet wurde

Mann lebte 20 Jahre mit seinem Partner zusammen

» Welt über umstrittenen Imam: "Der einzige, der den Mut hat, Homophobie offen zu thematisieren"

Die Berliner Grünen diskutierten über den Anstieg von frauen- und schwulenfeindlicher Gewalt im Bezirk Neukölln. Eingeladen war auch der Imam Mohamed Taha Sabri, der im Verdacht steht, mit islamistischen Bewegungen zu sympathisieren. In seiner Moschee traten Hassprediger auf.

» Badische Neueste Nachrichten: Transmann Martin K. aus dem Kreis Karlsruhe fühlte sich als Frau oft hässlich und unpassend

Mit einer bunten Parade würden die Teilnehmer des Christopher Street Day am Samstag durch die Karlsruher Innenstadt ziehen. Transmann Martin K. (33) lebt im Landkreis Karlsruhe. Im Interview erzählt er über seinen Weg von Frau zu Mann und spricht über Vorurteile und Akzeptanz.

» GQ: "Mein Pride-Moment" – LGBTQ-Prominente über Pride, ihr Outing und Politik

Bei der Pride-Bewegung ging es schon immer darum, Gesicht zu zeigen und zu seiner sexuellen Identität zu stehen. Genau das machen zahlreiche Prominente und haben uns von ihrem ganz persönlichen "Pride-Moment" erzählt.

» Süddeutsche.de über schwulen Modeschöpfer Rudi Gernreich: Haut Couture

Der Modeschöpfer Rudi Gernreich war seiner Zeit voraus, nicht nur, weil er viel Haut frei ließ. Kein Wunder, dass die Entwürfe jetzt wieder entdeckt werden.

» Süddeutsche.de über queeres Leben in Freising – "Das bist eben mehr Du"

In Freising fällt es vielen Homo- oder Transsexuellen noch immer schwer, sich zu outen – auch weil Angebote und eine Szene fehlen

Testabo erforderlich

» SWR: Transsexuell – Giuliana war mal ein Mann

Wie muss es sich anfühlen im falschen Körper zu stecken? Das fragt Leeroy Matata in seiner neuen Folge das erste deutsche Transgender-Playmate Giuliana.

» Spiegel Online: Wer hat Angst vor dem "Genderwahn"?

Die Themen "Gendersprache" und "Gender" sind Daueraufreger unter Konservativen, wie die Reaktionen etwa auf die Sprachpraxis von Anne Will erneut verdeutlichten. Dabei wird oft maßlos übertrieben. Zeit für etwas Gelassenheit.

05. Juni 2020

» ZEITjUNG: Stellungswechsel – Wie queere Paare verhüten

Nadine Kroll befasst sich mit den Fragen, die junge Menschen und speziell Frauen, die gerade ihre Sexualität entdecken, ganz besonders beschäftigen. Es geht um gesellschaftlichen Wandel, Selbstbestimmtheit, neugewonnene Freiheiten, Frauenrechte und natürlich um Sex

» Abendzeitung über Guido Maria Kretschmer: Wie lebt er mit seinem Mann Frank Mutters?

Guido Maria Kretschmer ist seit Jahren das Gesicht von Shopping Queen. AZ zeigt, wie es privat mit Mann Frank Mutters läuft.

» GQ: "Pride ist ein Kampf!" – Diese vier LGBTQ-Aktivisten bieten Putin & Co die Stirn

Juni ist Pride Month ? und wenn wir schon nicht auf der Straße für Solidarität werben können, würdigen wir den Kampf einiger der mutigsten LGBTQ-Aktivisten Europas: Veronika Lapina, Adel Onodi, Bartosz Staszewski und Igor Kochetkov bieten trans- und homophoben Regimes die Stirn – und retten dabei Menschenleben. #PrideInside!

» OnlineMarketing.de: So wird die LGBTQ+ Community im Arbeitsalltag diskriminiert – und so geht man dagegen vor

Passend zum Pride Month zeigen Studien, dass Diversität immer noch nicht zur Normalität im Job gehört. Umso wichtiger ist, ein Bewusstsein für die Thematik zu schaffen.

» VICE: Warum Tel Aviv die LGBTQI+-freundlichste Stadt der Welt ist

Und warum man das nicht als "Pinkwashing" verdammen sollte.

» jetzt: Queers, müsst ihr euch immer noch outen?

So richtig mit "Krisengespräch" und allem?

» NZZ: Wenn Homosexuelle sich trennen – "Sie stritten sich über die Betreuungszeit für ihren Hund"

Ehe für alle bedeutet auch Scheidung für alle. Die Anwältin Gabriela van Huisseling weiss, worüber homosexuelle Paare bei der Auflösung ihrer Partnerschaft streiten. Und wie wichtig es ist, schon bei der Heirat an Trennung zu denken.

Registrierung erforderlich

» Sumikai: Präfektur Mie will unerlaubte Outings von sexuellen Minderheiten verbieten

Sexuelle Minderheiten müssen in Japan immer noch mit Diskriminierungen und Übergriffen rechnen, die rechtlich nicht abgedeckt sind. Die Präfektur Mie wird deswegen nun selbstständig ein Verbot zur Diskriminierung von LGBT+ Personen verabschieden, in der auch unfreiwillige Outings erfasst werden.