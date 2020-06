Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

07. Juni 2020

» Deutschlandfunk Kultur interviewt Queer-Theoretiker Paul B. Preciado: "Wir erleben gerade eine Revolution"

Die Wucht der Proteste nach dem Tod von George Floyd hat viele überrascht. Für den Queer-Theoretiker Paul Preciado ist sie nur folgerichtig: Er erkennt einen "revolutionären Moment", der sich einfügt in eine grundsätzliche Umwälzung des Kapitalismus.

» SR: "Walk of Pride" in Saarbrücken

Nachdem der Christopher-Street-Day 2020 aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, hat der LSVD Saar zum "Walk of Pride" aufgerufen. Mit einer Plakataktion in der Bahnhofstraße haben 50 Teilnehmer für Toleranz geworben.

» die neue welle: Karlsruhe ist bunt – So verlief der virtuelle Christopher Street Day

In Karlsruhe fand der heutige Christopher Street Day nur virtuell statt. Doch als Zeichen der Verbundenheit wehte heute auf dem Karlsruher Schlossturm die Regenbogenflagge. Wie der erste Online-CSD verlief, erfahren Sie hier.

» Aargauer Zeitung: Geboren als Mann, dann Familienvater, heute Trans-Prostituierte – "Mein Leben ist eine grosse Geschichte"

Geboren als Mann, war Electra Elite früher verheiratet und zweifacher Familienvater. Heute ist sie Transfrau und Prostituierte und die Familie steht hinter ihr. In der Sendung TalkTäglich sprach sie über ihren ungewöhnlichen Lebensweg und ihre Arbeit in Zeiten der Coronapandemie.

» derStandard.at: Rassistische und homophobe Bots überrennen "Team Fortress 2"

» Global Voices: Griechisches Parlament verabschiedet Gesetz – Auch gleichgeschlechtliche Paare können nun Pflegeeltern werden

Das Gesetz will die bürokratischen Hürden erleichtern, aufgrund derer mögliche Pflegeeltern und Kinder auf Jahre im bürokratischen Limbo gefangen waren.

» Emder Zeitung: Öffentliches Coming Out für mehr Toleranz

Der 20-Jährige Mirco Frerichs steht auf den Social-Media-Kanälen offen zu seiner Homosexualität. Doch das war nicht immer leicht.

06. Juni 2020

» Deutschlandfunk spricht mit Dua Saleh über Rolle der schwarzen Queer-Community im Kampf gegen Polizei-Willkür: "Niemand ist sicher vor ihrer Gewalt"

"Im Falle des Mordes an George Floyd stehen schwarze Trans- und Queer Menschen beim Protestieren und Organisieren ganz vorne in den Reihen, sowohl in Minnesota, als auch überall im Land."

» MOPO.de kommentiert: Brauchen wir ein "Denkmal für die sexuelle Vielfalt" in Hamburg? Nein!

In unserer Gesellschaft gibt es noch einige Baustellen, was Akzeptanz und Gleichberechtigung angeht – auch mit Blick auf sexuelle Vorlieben. Die Regierungsparteien SPD und Grüne in Hamburg planen nun ein "Denkmal für die sexuelle Vielfalt", das die Akzeptanz gegenüber unterschiedlichen sexuellen Orientierungen einfordern soll. Doch braucht es dieses Denkmal wirklich? S.a.: Hamburg erhält Denkmal für sexuelle Vielfalt (04.06.2020)

» Spiegel über "LGBT-freie Zonen" in Polen: Der Feind ist lesbisch

Im Osten Polens machen Gemeinden gegen Homosexuelle mobil. Der Kulturkampf zeigt, wie gespalten das Land ist.

» buten un binnen: Bremens umstrittener Pastor Latzel – Provokation im Namen Gottes

Homosexualität ist für Pastor Latzel eine Sünde. Vor Gläubigen sprach er von Verbrechern. Vor allem Evangelikale feiern ihn bundesweit. Nun ist er vielleicht zu weit gegangen.

» Sumikai: Nagoya lehnt Entschädigung für Witwer ab, dessen Lebensgefährte ermordet wurde

Mann lebte 20 Jahre mit seinem Partner zusammen

» Welt über umstrittenen Imam: "Der einzige, der den Mut hat, Homophobie offen zu thematisieren"

Die Berliner Grünen diskutierten über den Anstieg von frauen- und schwulenfeindlicher Gewalt im Bezirk Neukölln. Eingeladen war auch der Imam Mohamed Taha Sabri, der im Verdacht steht, mit islamistischen Bewegungen zu sympathisieren. In seiner Moschee traten Hassprediger auf.

» Badische Neueste Nachrichten: Transmann Martin K. aus dem Kreis Karlsruhe fühlte sich als Frau oft hässlich und unpassend

Mit einer bunten Parade würden die Teilnehmer des Christopher Street Day am Samstag durch die Karlsruher Innenstadt ziehen. Transmann Martin K. (33) lebt im Landkreis Karlsruhe. Im Interview erzählt er über seinen Weg von Frau zu Mann und spricht über Vorurteile und Akzeptanz.

» GQ: "Mein Pride-Moment" – LGBTQ-Prominente über Pride, ihr Outing und Politik

Bei der Pride-Bewegung ging es schon immer darum, Gesicht zu zeigen und zu seiner sexuellen Identität zu stehen. Genau das machen zahlreiche Prominente und haben uns von ihrem ganz persönlichen "Pride-Moment" erzählt.

» Süddeutsche.de über schwulen Modeschöpfer Rudi Gernreich: Haut Couture

Der Modeschöpfer Rudi Gernreich war seiner Zeit voraus, nicht nur, weil er viel Haut frei ließ. Kein Wunder, dass die Entwürfe jetzt wieder entdeckt werden.

» Süddeutsche.de über queeres Leben in Freising – "Das bist eben mehr Du"

In Freising fällt es vielen Homo- oder Transsexuellen noch immer schwer, sich zu outen – auch weil Angebote und eine Szene fehlen

» SWR: Transsexuell – Giuliana war mal ein Mann

Wie muss es sich anfühlen im falschen Körper zu stecken? Das fragt Leeroy Matata in seiner neuen Folge das erste deutsche Transgender-Playmate Giuliana.

» Spiegel Online: Wer hat Angst vor dem "Genderwahn"?

Die Themen "Gendersprache" und "Gender" sind Daueraufreger unter Konservativen, wie die Reaktionen etwa auf die Sprachpraxis von Anne Will erneut verdeutlichten. Dabei wird oft maßlos übertrieben. Zeit für etwas Gelassenheit.

05. Juni 2020

» ZEITjUNG: Stellungswechsel – Wie queere Paare verhüten

Nadine Kroll befasst sich mit den Fragen, die junge Menschen und speziell Frauen, die gerade ihre Sexualität entdecken, ganz besonders beschäftigen. Es geht um gesellschaftlichen Wandel, Selbstbestimmtheit, neugewonnene Freiheiten, Frauenrechte und natürlich um Sex