» (09.06.2020) Pfaffenhofener Kurier: Bürgerrechte in Pfaffenhofens Partnerlandkreis in Gefahr?

Pfaffenhofens Partnerlandkreis Tarnów hat vergangenes Jahr die umstrittene "Resolution gegen die LGBT-Ideologie" sowie die "Charta der Familienrechte" verabschiedet. Landrat Roman Lucarz sagte zudem in einem Interview, Passivität in der Lesben- und Schwulenfrage wäre "schweigende Zustimmung zu etwas Krankhaftem". Sind die Bürgerrechte im Partnerlandkreis in Gefahr?

09. Juni 2020

» RND über LGBT-Diskriminierung: Es ist Pride Month und niemand merkt's

Im Juni 1969 gingen in New York Schwule und Lesben mit tagelangen Protesten gegen Polizeigewalt vor. Heute ist das Thema aktueller denn je und doch bleibt die LGBT-Community im Pride Month Juni nahezu unsichtbar. Schuld daran ist nicht zuletzt Corona.

» Metal Hammer über Coming-out von Rob Halford: Der innere Frieden

Rob Halford blickt zurück auf sein Coming-out 1998, berichtet über seine Erfahrungen bis heute und ermuntert eindringlich dazu, sich zu outen.

» Abendzeitung über "Prince Charming": So glücklich sind Nicolas und Lars

Happy End bei der ersten Gay-Datingshow Prince Charming: Nicolas und Lars haben sich gesucht und gefunden. Die beiden schweben bis heute auf Wolke sieben.

» Global Voices: Grenzen von Akzeptanz für LGBT-Menschen in Taiwan ausgetestet – Interview mit Filmemacher Ming Lang Chen

Ein kürzlich veröffentlichter und bereits ausgezeichneter taiwanesischer Film testet die Grenzen der Akzeptanz für LGBT-Menschen in Taiwan, welches als erstes Land Asiens im Mai 2019 die Ehe für alle legalisierte.

» Südwest Presse: So setzt sich der Verein Young and Queer für sexuelle Vielfalt in Ulm ein

Ein offenes Ohr für Jugendliche, die in kein Rollenbild passen. Geschlechtliche Vielfalt zeigen. Der Verein Young and Queer will in Ulm etwas verändern

» RTL: Pride – So einfach zeigen Sie Ihren Support im CSD-Monat!

Die Paraden fallen aus, der Kampf für Gleichheit nicht. So zeigen Sie Flagge, um die Lebensrealität betroffener Menschen zu verbessern.

08. Juni 2020

» derStandard.at: Neos starten LGBTIQ-Initiative gegen Diskriminierung – derStandard.at

Die Partei bringt eine parlamentarische Petition gegen Vorgaben bei Blutspende und einen Antrag auf Abschaffung des Kickl-Erlasses zum dritten Geschlecht ein

» Spiegel TV: Wenn Papa eine Frau wird

Sandra, Svenja und Kristine: drei Frauen, die viele Jahre als Familienväter gelebt haben, aber immer das Gefühl hatten, im falschen Körper geboren zu sein – bis zum Zusammenbruch. Eine SPIEGEL TV Reportage.

» neues deutschland über queerfeindliche Gewalt in Neukölln: Eine Sonnenallee für alle

In den vergangenen Jahren kam es auch im Bereich südlich vom Berliner Hermannplatz vermehrt zu Angriffen auf Menschen, weil sie schwul oder trans sind oder als solche angesehen wurden.

07. Juni 2020

» Deutschlandfunk Kultur interviewt Queer-Theoretiker Paul B. Preciado: "Wir erleben gerade eine Revolution"

Die Wucht der Proteste nach dem Tod von George Floyd hat viele überrascht. Für den Queer-Theoretiker Paul Preciado ist sie nur folgerichtig: Er erkennt einen "revolutionären Moment", der sich einfügt in eine grundsätzliche Umwälzung des Kapitalismus.

» SR: "Walk of Pride" in Saarbrücken

Nachdem der Christopher-Street-Day 2020 aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, hat der LSVD Saar zum "Walk of Pride" aufgerufen. Mit einer Plakataktion in der Bahnhofstraße haben 50 Teilnehmer für Toleranz geworben.

» die neue welle: Karlsruhe ist bunt – So verlief der virtuelle Christopher Street Day

In Karlsruhe fand der heutige Christopher Street Day nur virtuell statt. Doch als Zeichen der Verbundenheit wehte heute auf dem Karlsruher Schlossturm die Regenbogenflagge. Wie der erste Online-CSD verlief, erfahren Sie hier.

» Aargauer Zeitung: Geboren als Mann, dann Familienvater, heute Trans-Prostituierte – "Mein Leben ist eine grosse Geschichte"

Geboren als Mann, war Electra Elite früher verheiratet und zweifacher Familienvater. Heute ist sie Transfrau und Prostituierte und die Familie steht hinter ihr. In der Sendung TalkTäglich sprach sie über ihren ungewöhnlichen Lebensweg und ihre Arbeit in Zeiten der Coronapandemie.

» derStandard.at: Rassistische und homophobe Bots überrennen "Team Fortress 2"

» Global Voices: Griechisches Parlament verabschiedet Gesetz – Auch gleichgeschlechtliche Paare können nun Pflegeeltern werden

Das Gesetz will die bürokratischen Hürden erleichtern, aufgrund derer mögliche Pflegeeltern und Kinder auf Jahre im bürokratischen Limbo gefangen waren.

» Emder Zeitung: Öffentliches Coming Out für mehr Toleranz

Der 20-Jährige Mirco Frerichs steht auf den Social-Media-Kanälen offen zu seiner Homosexualität. Doch das war nicht immer leicht.

06. Juni 2020

» Deutschlandfunk spricht mit Dua Saleh über Rolle der schwarzen Queer-Community im Kampf gegen Polizei-Willkür: "Niemand ist sicher vor ihrer Gewalt"

"Im Falle des Mordes an George Floyd stehen schwarze Trans- und Queer Menschen beim Protestieren und Organisieren ganz vorne in den Reihen, sowohl in Minnesota, als auch überall im Land."

» MOPO.de kommentiert: Brauchen wir ein "Denkmal für die sexuelle Vielfalt" in Hamburg? Nein!

In unserer Gesellschaft gibt es noch einige Baustellen, was Akzeptanz und Gleichberechtigung angeht – auch mit Blick auf sexuelle Vorlieben. Die Regierungsparteien SPD und Grüne in Hamburg planen nun ein "Denkmal für die sexuelle Vielfalt", das die Akzeptanz gegenüber unterschiedlichen sexuellen Orientierungen einfordern soll. Doch braucht es dieses Denkmal wirklich? S.a.: Hamburg erhält Denkmal für sexuelle Vielfalt (04.06.2020)

» Spiegel über "LGBT-freie Zonen" in Polen: Der Feind ist lesbisch

Im Osten Polens machen Gemeinden gegen Homosexuelle mobil. Der Kulturkampf zeigt, wie gespalten das Land ist.

