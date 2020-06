Ausgewählter Artikel:

» (10.06.2020) k.at: Wie du trotz Corona den Pride-Month feiern kannst

Die Regenbogenparade 2020 fällt aufgrund der Corona-Pandemie aus – was jetzt?

Die neusten Meldungen der Presseschau:

10. Juni 2020

» TextilWirtschaft: So feiert die Branche den Pride-Monat Juni

Ob Kapsel, Spende oder gleich eine ganze Kollektion: So setzen sich Labels aus Mode, Sport und Beauty für die Belange der LGBTQIA+-Community ein.

» GQ über Black Lives Matter & Pride: Dieses Jahr geht es um Protest – mehr denn je!

In diesem Jahr ist Pride anders ? keine Firmenparade oder Party, sondern ein Aufstand. Und es liegt nun an weißen, auch an queeren weißen Menschen, die schwarze Gemeinschaft bei ihrem Kampf für Gerechtigkeit zu unterstützen. Ein Gastkommentar des US-Autors George M. Johnson

» Nau über Ex von Blerim Dzemaili: "Es gibt viele schwule Profifussballer"

Erjona Sulejmani (31), die Ex-Frau des ehemaligen Schweizer Nati-Spielers Blerim Dzemaili, ist sich sicher, dass es viele schwule Fussballer gibt.

» Pfaffenhofener Kurier spricht mit Politikwissenschaftler über "LGBT-freie Zonen" in Polen: "Sie können eine Rechtsgrundlage liefern"

Die umstrittene Resolution im Partnerlandkreis Tarnów könnte eine Rechtsgrundlage für Verbote und Zensur liefern, sagt der Politikwissenschaftler Lukasz Duleba.

» Mannheimer Morgen: Ausgrenzung beginnt klein

Immer wenn im Mannheimer Antidiskriminierungsbüro das Telefon klingelt, ist das beschämend. Es ist beschämend für eine Gesellschaft, deren Mitglieder andere so verachten, dass diese dort anrufen müssen.

» k.at: Wie du trotz Corona den Pride-Month feiern kannst

Die Regenbogenparade 2020 fällt aufgrund der Corona-Pandemie aus – was jetzt?

09. Juni 2020

» der zaunfink: Fremd- und Selbstaufklärung. Zwei Gedanken zu Rassismus und Queerfeindlichkeit

Wer Augen und Ohren aufmacht, kann derzeit einiges über Rassismus lernen. Darüber bin ich sehr froh und hoffe, dass die kollektive Aufmerksamkeit nicht wieder so ein Strohfeuer bleibt.

» RND über LGBT-Diskriminierung: Es ist Pride Month und niemand merkt's

Im Juni 1969 gingen in New York Schwule und Lesben mit tagelangen Protesten gegen Polizeigewalt vor. Heute ist das Thema aktueller denn je und doch bleibt die LGBT-Community im Pride Month Juni nahezu unsichtbar. Schuld daran ist nicht zuletzt Corona.

» Metal Hammer über Coming-out von Rob Halford: Der innere Frieden

Rob Halford blickt zurück auf sein Coming-out 1998, berichtet über seine Erfahrungen bis heute und ermuntert eindringlich dazu, sich zu outen.

» Pfaffenhofener Kurier: Bürgerrechte in Pfaffenhofens Partnerlandkreis in Gefahr?

Pfaffenhofens Partnerlandkreis Tarnów hat vergangenes Jahr die umstrittene "Resolution gegen die LGBT-Ideologie" sowie die "Charta der Familienrechte" verabschiedet. Landrat Roman Lucarz sagte zudem in einem Interview, Passivität in der Lesben- und Schwulenfrage wäre "schweigende Zustimmung zu etwas Krankhaftem". Sind die Bürgerrechte im Partnerlandkreis in Gefahr?

» Abendzeitung über "Prince Charming": So glücklich sind Nicolas und Lars

Happy End bei der ersten Gay-Datingshow Prince Charming: Nicolas und Lars haben sich gesucht und gefunden. Die beiden schweben bis heute auf Wolke sieben.

» Global Voices: Grenzen von Akzeptanz für LGBT-Menschen in Taiwan ausgetestet – Interview mit Filmemacher Ming Lang Chen

Ein kürzlich veröffentlichter und bereits ausgezeichneter taiwanesischer Film testet die Grenzen der Akzeptanz für LGBT-Menschen in Taiwan, welches als erstes Land Asiens im Mai 2019 die Ehe für alle legalisierte.

» Südwest Presse: So setzt sich der Verein Young and Queer für sexuelle Vielfalt in Ulm ein

Ein offenes Ohr für Jugendliche, die in kein Rollenbild passen. Geschlechtliche Vielfalt zeigen. Der Verein Young and Queer will in Ulm etwas verändern

Testzugang erforderlich

» RTL: Pride – So einfach zeigen Sie Ihren Support im CSD-Monat!

Die Paraden fallen aus, der Kampf für Gleichheit nicht. So zeigen Sie Flagge, um die Lebensrealität betroffener Menschen zu verbessern.

08. Juni 2020

» derStandard.at: Neos starten LGBTIQ-Initiative gegen Diskriminierung – derStandard.at

Die Partei bringt eine parlamentarische Petition gegen Vorgaben bei Blutspende und einen Antrag auf Abschaffung des Kickl-Erlasses zum dritten Geschlecht ein

» Spiegel TV: Wenn Papa eine Frau wird

Sandra, Svenja und Kristine: drei Frauen, die viele Jahre als Familienväter gelebt haben, aber immer das Gefühl hatten, im falschen Körper geboren zu sein – bis zum Zusammenbruch. Eine SPIEGEL TV Reportage.

» neues deutschland über queerfeindliche Gewalt in Neukölln: Eine Sonnenallee für alle

In den vergangenen Jahren kam es auch im Bereich südlich vom Berliner Hermannplatz vermehrt zu Angriffen auf Menschen, weil sie schwul oder trans sind oder als solche angesehen wurden.

07. Juni 2020

» Deutschlandfunk Kultur interviewt Queer-Theoretiker Paul B. Preciado: "Wir erleben gerade eine Revolution"

Die Wucht der Proteste nach dem Tod von George Floyd hat viele überrascht. Für den Queer-Theoretiker Paul Preciado ist sie nur folgerichtig: Er erkennt einen "revolutionären Moment", der sich einfügt in eine grundsätzliche Umwälzung des Kapitalismus.

» SR: "Walk of Pride" in Saarbrücken

Nachdem der Christopher-Street-Day 2020 aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, hat der LSVD Saar zum "Walk of Pride" aufgerufen. Mit einer Plakataktion in der Bahnhofstraße haben 50 Teilnehmer für Toleranz geworben.

» die neue welle: Karlsruhe ist bunt – So verlief der virtuelle Christopher Street Day

In Karlsruhe fand der heutige Christopher Street Day nur virtuell statt. Doch als Zeichen der Verbundenheit wehte heute auf dem Karlsruher Schlossturm die Regenbogenflagge. Wie der erste Online-CSD verlief, erfahren Sie hier.