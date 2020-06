Ausgewählter Artikel:

» (11.06.2020) Deutschlandfunk Kultur über Sexualität in Iran: Lust und Frust in der Islamischen Republik

Der Weg von Paaren in Iran ist gepflastert mit Verboten: Sie dürfen vor der Ehe weder zusammen spazieren gehen noch zusammenleben. Fremdgehen in der Ehe geht auch nicht – theoretisch. Denn die Islamische Republik ist ein Land der Doppelmoral.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

11. Juni 2020

» GQ: Toni Kroos über Outing – So erklärt er seine Aussagen zu Homosexualität im Fußball

In GQ spricht der Fußball-Weltmeister über das Thema Outing im Profifußball. Jetzt vertieft er das Thema in seinem Podcast mit Bruder Felix. Und der hat eine ermutigende Message. S.a.: Toni Kroos skeptisch zu Coming-outs bei Profi-Fußballern (03.06.2020)

» Domradio.de: Italiens Bischöfe gegen Anti-Homophobie-Gesetz

Die katholische Kirche in Italien hat sich gegen ein geplantes Antidiskriminierungsgesetz für Homosexuelle ausgesprochen. Die bestehende Rechtslage gewähre hinreichenden Schutz vor Gewalt oder Verfolgung, erklärte die Bischofskonferenz.

» TAG24 über Jochen Schropp: "Anders zu sein ist lebensgefährlich"

Auch Jochen Schropp tritt in den vergangenen Tagen politisch hervor! Der 41-jährige Moderator und Schauspieler macht in den sozialen Medien immer mehr "Wind" – im besten Sinne, und das ist gut so. Schließlich ist er vielen – besonders jungen – Fans bekannt, nicht nur, weil er die jüngste Big-Brother-Jubiläumsstaffel moderierte.

» Stuttgarter Zeitung: Grüne fordern Regenbogenstreifen auf Stuttgarts Straßen

Auf öffentliche Flächen will die Grünen-Gemeinderatsfraktion Regenbogenfarben pinseln. Als Zeichen, dass Vielfalt in Stuttgart eine Bereicherung ist, sollen bis zum Christopher Street Day die ersten bunten Streifen entstehen.

» Lyrics: Wie sich die neue Rap-Generation für die LGBT-Community stark macht

Das Geschlechterverständnis bröckelt. Mitunter sind dafür auch Rapper verantwortlich. Neben LGBT-Musiker*innen setzen sich auch heterosexuelle Rapper*innen für den Paradigmenwechsel ein – und das hat einen riesigen Impact.

» sport1 über Overwatch League: China-Team feiert Pride Month

Auch in diesem Jahr feiern verschiedene Organisationen und Menschen den Pride Month. Dieses Jahr ist ein Chinesisches eSports-Team dabei, die Chengdu Hunters.

» Deutschlandfunk Kultur über Sexualität in Iran: Lust und Frust in der Islamischen Republik

Der Weg von Paaren in Iran ist gepflastert mit Verboten: Sie dürfen vor der Ehe weder zusammen spazieren gehen noch zusammenleben. Fremdgehen in der Ehe geht auch nicht – theoretisch. Denn die Islamische Republik ist ein Land der Doppelmoral.

» derFreitag über Hannah Gadsby: Von Selbstironie zur Selbstverachtung

Barbara Schweizerhof feiert die Australierin Hannah Gadsby und ihr Comedy-Special Nanette

10. Juni 2020

» Spiegel u.a. über lesbische Mütter: Diesen Frauen macht die Krise das Leben noch schwerer

Die Krise als Chance – für konservative Rückschritte: So stellt sich die Situation derzeit für lesbische Mütter und für Sexarbeiterinnen dar. Die Politik reagiert mit Ignoranz und Misogynie.

» Stuttgarter Nachrichten aus dem Kreis Böblingen: Segnung für homosexuelle Paare

Erst zum Standesamt, dann in die Kirche, das geht nun auch im Kreis Böblingen in drei Gemeinden.

» Deutsche Welle kommentiert: Stimmenfang mit Schwulenhass in Russland

Am 1. Juli wird das Volk zu einer Fülle von Änderungen der russischen Verfassung "befragt". Damit möglichst viele in die Wahllokale kommen, werden widerliche Ressentiments geschürt, stellt Juri Rescheto fest.

» RP Online aus Mönchengladbach: An Rathäusern sollen Regenbogenfahnen wehen

Einstimmig hat sich der Hauptausschuss für das Hissen zum alljährlichen Christopher-Street-Day ausgesprochen.

» rbb24: Polen schafft "LGBT-freie Zonen", Städtepartner schauen weg

Knapp ein Drittel Polens hat sich inzwischen zur "LGBT-freien Zone" erklärt: Städte und Gemeinden zeigen sich offen homo- und transfeindlich, darunter auch Partnergemeinden von Berlin und Brandenburg. Doch diese halten an den Zusammenarbeit fest.

» TextilWirtschaft: So feiert die Branche den Pride-Monat Juni

Ob Kapsel, Spende oder gleich eine ganze Kollektion: So setzen sich Labels aus Mode, Sport und Beauty für die Belange der LGBTQIA+-Community ein.

» GQ über Black Lives Matter & Pride: Dieses Jahr geht es um Protest – mehr denn je!

In diesem Jahr ist Pride anders ? keine Firmenparade oder Party, sondern ein Aufstand. Und es liegt nun an weißen, auch an queeren weißen Menschen, die schwarze Gemeinschaft bei ihrem Kampf für Gerechtigkeit zu unterstützen. Ein Gastkommentar des US-Autors George M. Johnson

» Nau über Ex von Blerim Dzemaili: "Es gibt viele schwule Profifussballer"

Erjona Sulejmani (31), die Ex-Frau des ehemaligen Schweizer Nati-Spielers Blerim Dzemaili, ist sich sicher, dass es viele schwule Fussballer gibt.

» Pfaffenhofener Kurier spricht mit Politikwissenschaftler über "LGBT-freie Zonen" in Polen: "Sie können eine Rechtsgrundlage liefern"

Die umstrittene Resolution im Partnerlandkreis Tarnów könnte eine Rechtsgrundlage für Verbote und Zensur liefern, sagt der Politikwissenschaftler Lukasz Duleba.

» Mannheimer Morgen: Ausgrenzung beginnt klein

Immer wenn im Mannheimer Antidiskriminierungsbüro das Telefon klingelt, ist das beschämend. Es ist beschämend für eine Gesellschaft, deren Mitglieder andere so verachten, dass diese dort anrufen müssen.

» k.at: Wie du trotz Corona den Pride-Month feiern kannst

Die Regenbogenparade 2020 fällt aufgrund der Corona-Pandemie aus – was jetzt?

09. Juni 2020

» der zaunfink: Fremd- und Selbstaufklärung. Zwei Gedanken zu Rassismus und Queerfeindlichkeit

Wer Augen und Ohren aufmacht, kann derzeit einiges über Rassismus lernen. Darüber bin ich sehr froh und hoffe, dass die kollektive Aufmerksamkeit nicht wieder so ein Strohfeuer bleibt.