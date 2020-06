Ausgewählter Artikel:

» (12.06.2020) taz zur Ehe für alle in der Schweiz: Spät, aber gut

Es ist vor allem ein atmosphärisch-kultureller Gewinn, der mit der Ehe für alle einhergeht. Ein Aspekt der Reform ist in der Schweiz besser als hier.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

12. Juni 2020

» Domradio.de über Italien: Gemischtes Echo auf Bischofskritik an Anti-Homophobie-Gesetz

Die Kritik der italienischen Bischöfe gegen ein geplantes Antidiskriminierungsgesetz für Homosexuelle ist auf Ablehnung wie Zustimmung gestoßen. Die Bischöfe richten sich gegen die Ausweitung der sexuellen Orientierung und Gender-Identität.

» NZZ: Warum es gut ist für die Kinder, wenn die Samenspende für lesbische Paare legalisiert wird

Der Nationalrat öffnet die Ehe für alle und erlaubt lesbischen Paaren die Samenspende. Er tut damit das einzig Richtige. Auch für die Kinder.

» Schweizer Illustrierte interviewt Lesbenorganisation: "Die Samenspende ist für Paare ein grosses Bedürfnis"

Der Nationalrat hat heute Ja gesagt zur "Ehe für alle" und zur Samenspende für lesbische Paare. Im Interview erzählt uns Anna Rosenwasser, Co-Geschäftsleiterin der Lesbenorganisation Schweiz, wie wichtig dieser Entscheid für das Selbstverständnis von homosexuellen Menschen ist.

» SRF interviewt Initiatorin der Ehe für alle: "Der Rechtsstaat hat gewonnen"

GLP-Nationalrätin Kathrin Bertschy zeigt sich erleichtert und ist froh, dass die "Diskriminierung" vorbei ist.

» Schweizer Illustrierte über Sven Epiney und die Ehe für alle: "Dann macht das Hochzeit-Planen gleich doppelt Spass"

Am Donnerstagmorgen hat der Nationalrat der "Ehe für alle" grünes Licht gegeben. Ein "gesellschaftspolitischer Meilenstein", wenn es nach Sven Epiney geht. Obwohl er noch den Ständeratsentscheid abwarten will, freut er sich nun umso mehr auf seine eigene bevorstehende Hochzeit.

» Westfalen-Blatt: Städte in OWL haben Probleme mit polnischen Partnern

Die Beziehungen zu polnischen Partnerstädten werden auch für Städte in Ostwestfalen-Lippe politisch problematisch.

11. Juni 2020

» FAZ zum 80. Geburtstag von Volkmar Sigusch: Triebe ohne Bleibe

Befreiung des Sexuellen: Volkmar Sigusch baute in Frankfurt das Institut für Sexualforschung auf. Als er 2006 emeritiert wurde, wickelte man sein Institut ab. Er aber forschte und publizierte weiter. An diesem Donnerstag feiert er seinen achtzigsten Geburtstag.

» Filmstarts: Trotz neuer Hauptfigur für "Batwoman" – Kate Kane bleibt am Leben!

Wenn 2021 eine 2. Staffel von Batwoman startet, werden sich Fans an eine neue Hauptfigur und eine neue Hauptdarstellerin gewöhnen müssen. Doch sie tritt nicht die Nachfolger einer toten Heldin an, wie Serienmacherin Caroline Dries klarstellte.

» Domradio.de: Bischof Dieser zur Segnung von Homo-Paaren und zum Synodalen Weg

Aachens Bischof Helmut Dieser sieht derzeit geringe Chancen für Segnungen von homosexuellen Paaren in der katholischen Kirche. Im Blick auf den Synodalen Weg sagte er, dieser müsse "ein Erfolg werden".

» Jüdische Allgemeine aus Israel: Präsident gegen Therapie

Rivlin spricht zu schwul-lesbischer Community

» 20 Minuten über Dominique Rinderknecht und die Ehe für alle: "Wir sind natürlich gerade am yayen!"

Der Nationalrat stimmte am Donnerstagmorgen der Ehe für alle zu. Dominique Rinderknecht erzählt uns, was das für sie bedeutet. Und zeigt bei der Gelegenheit auch gleich noch das Ergebnis ihrer Achselhaar-Challenge.

» Südwest Presse: Kendall und Kylie Jenner über ihren Vater Caitlyn

Die Promi-Schwestern Kendall und Kylie Jenner empfinden eine engere Beziehung zu ihrem Vater, seitdem dieser offen als Frau lebt.

» GQ: Toni Kroos über Outing – So erklärt er seine Aussagen zu Homosexualität im Fußball

In GQ spricht der Fußball-Weltmeister über das Thema Outing im Profifußball. Jetzt vertieft er das Thema in seinem Podcast mit Bruder Felix. Und der hat eine ermutigende Message. S.a.: Toni Kroos skeptisch zu Coming-outs bei Profi-Fußballern (03.06.2020)

» Domradio.de: Italiens Bischöfe gegen Anti-Homophobie-Gesetz

Die katholische Kirche in Italien hat sich gegen ein geplantes Antidiskriminierungsgesetz für Homosexuelle ausgesprochen. Die bestehende Rechtslage gewähre hinreichenden Schutz vor Gewalt oder Verfolgung, erklärte die Bischofskonferenz.

» TAG24 über Jochen Schropp: "Anders zu sein ist lebensgefährlich"

Auch Jochen Schropp tritt in den vergangenen Tagen politisch hervor! Der 41-jährige Moderator und Schauspieler macht in den sozialen Medien immer mehr "Wind" – im besten Sinne, und das ist gut so. Schließlich ist er vielen – besonders jungen – Fans bekannt, nicht nur, weil er die jüngste Big-Brother-Jubiläumsstaffel moderierte.

» Stuttgarter Zeitung: Grüne fordern Regenbogenstreifen auf Stuttgarts Straßen

Auf öffentliche Flächen will die Grünen-Gemeinderatsfraktion Regenbogenfarben pinseln. Als Zeichen, dass Vielfalt in Stuttgart eine Bereicherung ist, sollen bis zum Christopher Street Day die ersten bunten Streifen entstehen.

» Lyrics: Wie sich die neue Rap-Generation für die LGBT-Community stark macht

Das Geschlechterverständnis bröckelt. Mitunter sind dafür auch Rapper verantwortlich. Neben LGBT-Musiker*innen setzen sich auch heterosexuelle Rapper*innen für den Paradigmenwechsel ein – und das hat einen riesigen Impact.

» sport1 über Overwatch League: China-Team feiert Pride Month

Auch in diesem Jahr feiern verschiedene Organisationen und Menschen den Pride Month. Dieses Jahr ist ein Chinesisches eSports-Team dabei, die Chengdu Hunters.

» Deutschlandfunk Kultur über Sexualität in Iran: Lust und Frust in der Islamischen Republik

Der Weg von Paaren in Iran ist gepflastert mit Verboten: Sie dürfen vor der Ehe weder zusammen spazieren gehen noch zusammenleben. Fremdgehen in der Ehe geht auch nicht – theoretisch. Denn die Islamische Republik ist ein Land der Doppelmoral.