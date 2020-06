Ausgewählter Artikel:

» (13.06.2020) 90minuten.at: "Wo ist der große Aufschrei bei homophoben Beschimpfungen?"

Vor einem Jahr wurde die Ombudsstelle gegen Homophobie geschaffen. Oliver Egger leitet sie und zieht über das letzte Jahr eine für Österreich durchaus positive Bilanz.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

13. Juni 2020

» rbb24 über Sexpartygänger in der Coronakrise: "Jetzt bin ich sozusagen zwangsmonogam"

Für manche ist Fitness ein wichtiger Ausgleich zur Arbeit, für Johannes* sind es queere Sexpartys, die ihm nun fehlen. Noch kann er nachvollziehen, dass Sexclubs geschlossen bleiben. Doch wie lange hält sich die Community noch zurück? Ein Protokoll.

» neues deutschland über intergeschlechtlichen Menschen: Geschlecht: ich

Erzogen wurde Jeanne Riedel als Junge – und dachte vor ein paar Jahren noch, sie sei transsexuell. Erst mit Ende 20 fand sie heraus, dass das nicht stimmt – weder das mit dem rein männlichen Körper noch das mit der rein weiblichen Identität.

» Cosmopolitan: Warum das Wort "Lesbe" ein neues Image braucht

Comedy-Autorin und Busenfreundin-Podcasterin Ricards Hofmann schreibt in ihrem #supporther-Gastbeitrag über das neue Image der "Lesbe".

» bento: Die Bundeswehr hat schwule Soldaten lange diskriminiert - auf eine Entschuldigung warten sie bis heute

Wie queere Soldatinnen und Soldaten einen Jahrestag nutzen wollen, um für mehr Gleichberechtigung in der Truppe zu kämpfen.

» W&V: L'Oréal entschuldigt sich bei Transgender-Model Munroe Bergdorf

Vor drei Jahren feuerte L'Oréal Munroe Bergdorf wegen eines kritischen Posts. Nun kehrt sie zurück – und engagiert sich für Vielfalt und Integration.

» Deutschlandfunk über Dichterin aus "Transparent": Wer ist Eileen Myles?

Seit den 70er-Jahren lebt Eileen Myles als Lyrikerin und Autorin in New York. Ihre Bücher erschienen in Independent-Verlagen, Myles musste sich mit Nebenjobs über Wasser halten. Dann wurde sie zum Star.

» Très Click: Outing – Leute der LGTBQ+ Community teilen Erfahrungen und Tipps

Wir haben nicht-heteronormative und non-binäre Menschen nach ihrer Outing-Geschichte und Tipps für die perfekte Reaktion darauf gefragt.

» svz.de über Demo in Rostock: Blutspendeerlaubnis auch für Schwule gefordert

Man könne heutzutage eine HIV-Infektion schon nach zwei Wochen im Blut nachweisen.

12. Juni 2020

» Pfaffenhofener Kurier: Partnerschaft mit Tarnów auf der Kippe

Pfaffenhofen – Die Entwicklungen in Pfaffenhofens Partnerlandkreis Tarnów haben hierzulande erste Reaktionen ausgelöst. Landrat Albert Gürtner (FW) will einen Brief an seinen polnischen Amtskollegen Roman Lucarz schreiben. SPD-Kreisvorsitzender Markus Käser und die Grünen-Kreisvorsitzende Kerstin Schnapp wollen die Partnerschaft auf Eis legen. Das fordert auch Norbert März, Gründer des Netzwerks "Queer Pfaffenhofen".

» TAG24: Nur OB Hilbert bleibt hart! Dresdens Lesben und Schwule feiern mit Regenbogenfahne

Am Wochenende sollte der Christopher Street Day in Dresden stattfinden. Straßenfest und Demo wurden wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Gefeiert wird dennoch.

» Schweizer Illustrierte interviewt Lucas Fischer: "Als Hetero hätte ich nie heiraten wollen"

Am Donnerstagmorgen hat der Nationalrat grünes Licht für die "Ehe für alle" gegeben. Obschon er noch den Entscheid des Ständerats abwarten will, macht sich Ex-Kunstturner Lucas Fischer bereits Gedanken über eine mögliche eigene Hochzeit.

» Kleine Zeitung über Politik für LGBTIQ-Personen: "Es ist viel Blabla"

Corona-bedingt versucht die LGBTIQ-Community heuer, sich auf neue Arten Gehör zu verschaffen. Politisch scheint trotz grüner Regierungsbeteiligung klar: Es gibt noch viel zu tun.

» Tagesspiegel interviewt Nasser El-Ahmad: "Ein Pride unter Pandemiebedingungen ist möglich"

Ein neuer CSD soll am 27. Juni in Berlin durch die Innenstadt führen. Interview mit einem der Organisatoren über Pride in Coronazeiten – und eine mögliche Konkurrenz zur Black-Lives-Matter-Demo.

» taz zum Christopher Street Day: Ein neuer Regenbogen

Der CSD entstand als Aufstand Schwarzer und Queers of Color gegen Polizeigewalt. Dieser Ursprung sollte besonders jetzt sichtbar werden.

» Deutschlandfunk Kultur über J.K.Rowlings Gender-Tweets: Streit um die Festlegung von Geschlechtern

"Geschlecht ist biologisch", sagt die Autorin J.K.Rowling, die sich dabei auch auf die Menstruation bezieht. Doch in dieser Verkürzung stimme diese Aussage nicht, sagt die Philosphin Catherine Newmark, denn Geschlecht sei eben auch sozial.

» Liechtensteiner Vaterland: "Ehe für alle" wird auch hier wieder ein Thema

Kommt die gleichgeschlechtliche Ehe in er Schweiz, ist Liechtenstein der letzte Exot.

» neues deutschland über die queere Community in der Coronakrise: Noch ungeiler als vorher

Kultursenator Klaus Lederer diskutierte am Mittwochabend in einem Clubgarten in der Nähe vom Ostkreuz über "Queer-sozialistische Perspektiven nach Corona". Die sind alles andere als rosig.

» Domradio.de über Italien: Gemischtes Echo auf Bischofskritik an Anti-Homophobie-Gesetz

Die Kritik der italienischen Bischöfe gegen ein geplantes Antidiskriminierungsgesetz für Homosexuelle ist auf Ablehnung wie Zustimmung gestoßen. Die Bischöfe richten sich gegen die Ausweitung der sexuellen Orientierung und Gender-Identität.

» NZZ: Warum es gut ist für die Kinder, wenn die Samenspende für lesbische Paare legalisiert wird

Der Nationalrat öffnet die Ehe für alle und erlaubt lesbischen Paaren die Samenspende. Er tut damit das einzig Richtige. Auch für die Kinder.

