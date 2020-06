Ausgewählter Artikel:

» (14.06.2020) Spiegel spricht mit Opfer von Homo-"Heilung" über Pastor Olaf Latzel: "Wenn ein Geistlicher Hass und Angst verbreitet, ist das Amtsmissbrauch"

Ein Bremer Pastor hat Homosexuelle mit Verbrechern verglichen. LGBTIQ-Aktivist Bastian Melcher fordert die Entlassung. Seit einer "Homo-Therapie" weiß er, was christlicher Fundamentalismus bewirken kann.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

14. Juni 2020

» Zeit Online analysiert LGBT-Feindlichkeit in Polen: Aus Hass auf die Gleichheit

Im katholisch-konservativen Südosten Polens erklären sich immer mehr Regionen zu "LGBT-freien Zonen". Das Thema könnte nun sogar die Präsidentschaftswahl entscheiden.

» FAZ-Interview mit Paul B. Preciado: "Wenn man keine Frau ist, ist man entweder ein Mann oder man wird zum Problem"

Ich gehöre zur Revolution: Der Kulturwissenschaftler Paul B. Preciado hieß früher Beatrix. Im Interview spricht er über Personalausweise, Joanne K. Rowling und George Floyd.

» Badische Neueste Nachrichten über schwulen Ex-Nazi: Wie ein ehemaliger Neo-Nazi aus Rastatt sich von seiner Szene abwendete

Lennart Wagner aus Rastatt ist schwul und war lange Neonazi. In einer Moschee hatte er ein Aha-Erlebnis. Heute setze er sich gegen Hass ein.

» Märkische Oderzeitung: Polnische Homophobie beschäftigt Oberhavel

Landkreis und Hohen Neuendorf wollen das Gespräch mit den Partnern suchen. Die Woiwodschaft, in der die Partnerregionen liegen, hat sich zur LGBT-freien Zone erklärt.

» MDR sehr ausführlich zum Welt-Blutspende-Tag: Schwule von der Blutspende quasi ausgeschlossen

Etwa 15.000 Blutspenden werden pro Tag gebraucht. Wegen der Corona-Krise werden vielerorts die Blutkonserven knapp. Oppositionspolitiker fordern deshalb, die Beschränkungen für homosexuelle Männer aufzuheben.

» ORF über Mutter-Kind-Pass: "Offenes" Geschlecht als dritte Option

In der jüngsten Ausgabe des Mutter-Kind-Passes wurde beim Geschlecht eine dritte Option hinzugefügt: Neben männlich und weiblich kann nun auch offen nach der Geburt eines Babys angekreuzt werden. Entsprechende Leitlinien gibt es allerdings nicht.

» katholisch.de: "Ehe für alle" wird eingeführt – Kritik von Schweizer Bischöfen

Vergangene Woche stimmte der Schweizer Nationalrat für die Einführung der "Ehe für alle". Die Bischöfe sehen diese Entscheidung kritisch. Gleichzeitig stelle sich aber die Frage, ob die kirchliche Position zu diesem Thema überhaupt noch Gehör finde.

» Bild der Frau: Als nichtbinäre Person wurde ich schon "genderverwirrter Idiot" genannt

Das Leben als nichtbinäre Person ist nicht einfach, erzählt Alex Hölzl im Interview. Dabei will er/sie glücklich zwischen den Geschlechtern leben.

» Augsburger Allgemeine interviewt schwulen Aktivisten: "Wieso schließt man zehn Prozent der Bevölkerung generell von der Blutspende aus?"

Am Sonntag ist Weltblutspendetag. Als Homosexueller darf Andreas Szabó jedoch nicht spenden. Der 36-Jährige wendet sich daher an die Bundesärztekammer.

» SWR: Lesbisches Transgender-Paar aus Stockach

Michelle und Christin aus Stockach (Kreis Konstanz) sind ein lesbisches Paar – soweit nichts Ungewöhnliches. Das Besondere ist, dass sie beide im Körper eines Mannes geboren wurden. Es ist ein langer Weg, der hinter ihnen liegt.

» Die Neue Südtiroler Tageszeitung über homophobe Schmiererei: Fiese Aktion

Der Verein Centaurus Arcigay Südtirol Alto Adige verurteilt scharf den schweren Vorfall, bei welchem ein Jugendlicher aus Meran sein Auto mit schwulenfeindlichen Schriften beschmiert vorgefunden hat.

13. Juni 2020

» rbb24 über Sexpartygänger in der Coronakrise: "Jetzt bin ich sozusagen zwangsmonogam"

Für manche ist Fitness ein wichtiger Ausgleich zur Arbeit, für Johannes* sind es queere Sexpartys, die ihm nun fehlen. Noch kann er nachvollziehen, dass Sexclubs geschlossen bleiben. Doch wie lange hält sich die Community noch zurück? Ein Protokoll.

» neues deutschland über intergeschlechtlichen Menschen: Geschlecht: ich

Erzogen wurde Jeanne Riedel als Junge – und dachte vor ein paar Jahren noch, sie sei transsexuell. Erst mit Ende 20 fand sie heraus, dass das nicht stimmt – weder das mit dem rein männlichen Körper noch das mit der rein weiblichen Identität.

» Cosmopolitan: Warum das Wort "Lesbe" ein neues Image braucht

Comedy-Autorin und Busenfreundin-Podcasterin Ricards Hofmann schreibt in ihrem #supporther-Gastbeitrag über das neue Image der "Lesbe".

» bento: Die Bundeswehr hat schwule Soldaten lange diskriminiert - auf eine Entschuldigung warten sie bis heute

Wie queere Soldatinnen und Soldaten einen Jahrestag nutzen wollen, um für mehr Gleichberechtigung in der Truppe zu kämpfen.

» W&V: L'Oréal entschuldigt sich bei Transgender-Model Munroe Bergdorf

Vor drei Jahren feuerte L'Oréal Munroe Bergdorf wegen eines kritischen Posts. Nun kehrt sie zurück – und engagiert sich für Vielfalt und Integration.

» Deutschlandfunk über Dichterin aus "Transparent": Wer ist Eileen Myles?

Seit den 70er-Jahren lebt Eileen Myles als Lyrikerin und Autorin in New York. Ihre Bücher erschienen in Independent-Verlagen, Myles musste sich mit Nebenjobs über Wasser halten. Dann wurde sie zum Star.

» Très Click: Outing – Leute der LGTBQ+ Community teilen Erfahrungen und Tipps

Wir haben nicht-heteronormative und non-binäre Menschen nach ihrer Outing-Geschichte und Tipps für die perfekte Reaktion darauf gefragt.

» 90minuten.at: "Wo ist der große Aufschrei bei homophoben Beschimpfungen?"

Vor einem Jahr wurde die Ombudsstelle gegen Homophobie geschaffen. Oliver Egger leitet sie und zieht über das letzte Jahr eine für Österreich durchaus positive Bilanz.