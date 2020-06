Ausgewählter Artikel:

» (15.06.2020) Sumikai: Kaum japanische Unternehmen schützen LGBT-Mitarbeiter

Seit Juni gibt es in Japan ein neues Gesetz, das Menschen vor Belästigungen und Misshandlungen am Arbeitsplatz schützen soll. Auch LGBT-Mitarbeiter wurden mit einbezogen. Es wurde sich jedoch vorab schon kritisch geäußert, da Unternehmen zwar viel reden, jedoch kaum etwas umsetzen. Eine Umfrage des Ministeriums für Gesundheit, Gesundheit und Soziales bestätigte, dass es zuletzt kaum Schutz für sexuelle Minderheiten am Arbeitsplatz gab.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

15. Juni 2020

» 20 Minuten: Shitstorm gegen Dozent, der "Ehe für alle" als Fehlentwicklung bezeichnet

Ein FHSG-Dozent hat mit einem Facebook-Kommentar zur "Ehe für alle" einen Shitstorm ausgelöst. Studenten fordern die Entlassung, die Schulleitung distanziert sich von den Aussagen.

» watson: Schwulenjagd per App – Wie es in Marokko zu Zwangsoutings kam

Eine marokkanische Influencerin warb auf Instagram dafür, Datingapps herunterzuladen, um schwule Männer im muslimischen Land zu outen mit fatalen Folgen.

» Pfaffenhofener Kurier über Partnerschaft mit polnischem Landkreis: "Schreiben unterschlagen"

Nach Bekanntwerden der "Resolution gegen die LGBT-Ideologie" in Pfaffenhofens polnischem Partnerlandkreis Tarnów ist in der Kommunalpolitik ein heftiger Streit über den Sinn der Partnerschaft losgebrochen. Während die einen sich an Nazi-Methoden erinnert sehen, mahnen andere zur Besonnenheit. Auch vor sehr persönlichen Angriffen machen die Akteure nicht Halt.

» Noizz über Marsha P. Johnson: Wer war die Schwarze trans* Frau, der wir den Pride-Month verdanken?

In den sozialen Netzwerken taucht gerade immer wieder ein Name auf: Marsha P. Johnson. Als Schwarze trans* Frau setze sie sich in den Sechzigerjahren wie kaum jemand für die LGBTQ-Community ein bis sie mit 46 Jahren unter ungeklärten Umständen ums Leben kam. Wer war die schillernde Persönlichkeit, der wir die Pride verdanken?

» Langenthaler Tagblatt zu J.K. Rowling: Respekt für Transmenschen umfasst auch die Sprache

Es tut niemandem weh, respektvolle Bezeichnungen für Menschen aller Geschlechtsidentitäten zu verwenden. Statt darüber zu streiten, sollten wir über Wege zur Gleichbehandlung aller debattieren.

» rbbKultur: "Die Hausaufgabe ist schwul!" – Sexuelle Vielfalt in der Schule

Gehört Homosexualität in den Schulunterricht? Sexuelle Vielfalt im Klassenzimmer ist gerade überall in Deutschland ein Thema – die Befürworter wollen, dass die Schulen mehr Akzeptanz vermitteln. Anne Bohlmann und Charlotte Funke haben sich umgehört in Aufklärungsworkshops für Sechstklässler und Sensibilisierungskursen für Referendare, haben mit schwulen Lehrern, Diversity-Referentinnen und mit Schülern gesprochen, die das alles betrifft.

14. Juni 2020

» Spiegel spricht mit Opfer von Homo-"Heilung" über Pastor Olaf Latzel: "Wenn ein Geistlicher Hass und Angst verbreitet, ist das Amtsmissbrauch"

Ein Bremer Pastor hat Homosexuelle mit Verbrechern verglichen. LGBTIQ-Aktivist Bastian Melcher fordert die Entlassung. Seit einer "Homo-Therapie" weiß er, was christlicher Fundamentalismus bewirken kann.

» Zeit Online analysiert LGBT-Feindlichkeit in Polen: Aus Hass auf die Gleichheit

Im katholisch-konservativen Südosten Polens erklären sich immer mehr Regionen zu "LGBT-freien Zonen". Das Thema könnte nun sogar die Präsidentschaftswahl entscheiden.

» FAZ-Interview mit Paul B. Preciado: "Wenn man keine Frau ist, ist man entweder ein Mann oder man wird zum Problem"

Ich gehöre zur Revolution: Der Kulturwissenschaftler Paul B. Preciado hieß früher Beatrix. Im Interview spricht er über Personalausweise, Joanne K. Rowling und George Floyd.

Testabo erforderlich

» Badische Neueste Nachrichten über schwulen Ex-Nazi: Wie ein ehemaliger Neo-Nazi aus Rastatt sich von seiner Szene abwendete

Lennart Wagner aus Rastatt ist schwul und war lange Neonazi. In einer Moschee hatte er ein Aha-Erlebnis. Heute setze er sich gegen Hass ein.

» Märkische Oderzeitung: Polnische Homophobie beschäftigt Oberhavel

Landkreis und Hohen Neuendorf wollen das Gespräch mit den Partnern suchen. Die Woiwodschaft, in der die Partnerregionen liegen, hat sich zur LGBT-freien Zone erklärt.

» MDR sehr ausführlich zum Welt-Blutspende-Tag: Schwule von der Blutspende quasi ausgeschlossen

Etwa 15.000 Blutspenden werden pro Tag gebraucht. Wegen der Corona-Krise werden vielerorts die Blutkonserven knapp. Oppositionspolitiker fordern deshalb, die Beschränkungen für homosexuelle Männer aufzuheben.

» ORF über Mutter-Kind-Pass: "Offenes" Geschlecht als dritte Option

In der jüngsten Ausgabe des Mutter-Kind-Passes wurde beim Geschlecht eine dritte Option hinzugefügt: Neben männlich und weiblich kann nun auch offen nach der Geburt eines Babys angekreuzt werden. Entsprechende Leitlinien gibt es allerdings nicht.

» katholisch.de: "Ehe für alle" wird eingeführt – Kritik von Schweizer Bischöfen

Vergangene Woche stimmte der Schweizer Nationalrat für die Einführung der "Ehe für alle". Die Bischöfe sehen diese Entscheidung kritisch. Gleichzeitig stelle sich aber die Frage, ob die kirchliche Position zu diesem Thema überhaupt noch Gehör finde.

» Bild der Frau: Als nichtbinäre Person wurde ich schon "genderverwirrter Idiot" genannt

Das Leben als nichtbinäre Person ist nicht einfach, erzählt Alex Hölzl im Interview. Dabei will er/sie glücklich zwischen den Geschlechtern leben.

» Augsburger Allgemeine interviewt schwulen Aktivisten: "Wieso schließt man zehn Prozent der Bevölkerung generell von der Blutspende aus?"

Am Sonntag ist Weltblutspendetag. Als Homosexueller darf Andreas Szabó jedoch nicht spenden. Der 36-Jährige wendet sich daher an die Bundesärztekammer.

» SWR: Lesbisches Transgender-Paar aus Stockach

Michelle und Christin aus Stockach (Kreis Konstanz) sind ein lesbisches Paar – soweit nichts Ungewöhnliches. Das Besondere ist, dass sie beide im Körper eines Mannes geboren wurden. Es ist ein langer Weg, der hinter ihnen liegt.

» Die Neue Südtiroler Tageszeitung über homophobe Schmiererei: Fiese Aktion

Der Verein Centaurus Arcigay Südtirol Alto Adige verurteilt scharf den schweren Vorfall, bei welchem ein Jugendlicher aus Meran sein Auto mit schwulenfeindlichen Schriften beschmiert vorgefunden hat.

13. Juni 2020

» rbb24 über Sexpartygänger in der Coronakrise: "Jetzt bin ich sozusagen zwangsmonogam"

Für manche ist Fitness ein wichtiger Ausgleich zur Arbeit, für Johannes* sind es queere Sexpartys, die ihm nun fehlen. Noch kann er nachvollziehen, dass Sexclubs geschlossen bleiben. Doch wie lange hält sich die Community noch zurück? Ein Protokoll.