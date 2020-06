Ausgewählter Artikel:

» (16.06.2020) Kurier: Mariahilf bekommt den dritten Wiener Regenbogen-Schutzweg

Der bunte Zebrastreifen vor dem Apollokino ist ein Zeichen für die Gleichberechtigung von Homo-, Bi- und Transsexuellen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

16. Juni 2020

» Kurier: Hilfe für Jugendliche – Neos fordern queeres Jugendzentrum

Liberale nehmen damit Forderung der Homosexuellen Initiative auf und wollen entsprechenden Antrag im Gemeinderat einbringen.

» Express: Sein Geheimnis schockierte – Gefesselt und erschlagen lag Walter Sedlmayr im Bett

Sein Tod vor 30 Jahren war ein Schock. Viele Konservative rümpften die Nase, als bekannt wurde, dass der Urbayer homosexuell gewesen war – und jahrzehntelang ein Doppelleben geführt hatte.

» Pfaffenhofener Kurier: Landratsamt bestätigt Eingang von Hilferuf aus Tarnów

Im Streit um den Umgang mit dem polnischen Partnerlandkreis Tarnów hat das Landratsamt Pfaffenhofen den Eingang eines Hilfsersuchens von polnischen LGBT-Aktivisten bestätigt.

» Noizz: Die erste Schwarze, lesbische Superheldin – Diese Serie macht deinen Pride Month perfekt

Wie sehen Superhelden in Kinofilmen und Serien aus? Lange Jahre war die Antwort simpel: Weiß, muskelstrotzend, männlich. Dass dieser Stereotyp längst nicht mehr dem entspricht, was wir uns an Diversität auf den Fernsehbildschirmen wünschen, ist mittlerweile zum Glück auch bei Produktionsfirmen angekommen.

» Handelsblatt: Wie der Sport mit dem neutralen Geschlecht umgeht

Im Spitzensport geht es um viel Geld – wobei "Fair Play" für den Leistungsvergleich beschworen wird. Doch die Kategorien "weiblich" und "männlich" passen nicht mehr.

» Jüdische Allgemeine über Dana International und J.K. Rowling: "Unnötige Kriege"

Der israelische Transgender-Superstar Dana International kommt J.K. Rowling zu Hilfe

» FAZ: Wettlauf der Opfer

Entscheidend ist, was einer sagt, ob es ein gutes Argument ist. Einerlei ist, wer es sagt: ob jung, alt, gebildet, schwul, männlich oder schwarz.

15. Juni 2020

» 20 Minuten: Shitstorm gegen Dozent, der "Ehe für alle" als Fehlentwicklung bezeichnet

Ein FHSG-Dozent hat mit einem Facebook-Kommentar zur "Ehe für alle" einen Shitstorm ausgelöst. Studenten fordern die Entlassung, die Schulleitung distanziert sich von den Aussagen.

» watson: Schwulenjagd per App – Wie es in Marokko zu Zwangsoutings kam

Eine marokkanische Influencerin warb auf Instagram dafür, Datingapps herunterzuladen, um schwule Männer im muslimischen Land zu outen mit fatalen Folgen.

» Pfaffenhofener Kurier über Partnerschaft mit polnischem Landkreis: "Schreiben unterschlagen"

Nach Bekanntwerden der "Resolution gegen die LGBT-Ideologie" in Pfaffenhofens polnischem Partnerlandkreis Tarnów ist in der Kommunalpolitik ein heftiger Streit über den Sinn der Partnerschaft losgebrochen. Während die einen sich an Nazi-Methoden erinnert sehen, mahnen andere zur Besonnenheit. Auch vor sehr persönlichen Angriffen machen die Akteure nicht Halt.

» Noizz über Marsha P. Johnson: Wer war die Schwarze trans* Frau, der wir den Pride-Month verdanken?

In den sozialen Netzwerken taucht gerade immer wieder ein Name auf: Marsha P. Johnson. Als Schwarze trans* Frau setze sie sich in den Sechzigerjahren wie kaum jemand für die LGBTQ-Community ein bis sie mit 46 Jahren unter ungeklärten Umständen ums Leben kam. Wer war die schillernde Persönlichkeit, der wir die Pride verdanken?

» Sumikai: Kaum japanische Unternehmen schützen LGBT-Mitarbeiter

Seit Juni gibt es in Japan ein neues Gesetz, das Menschen vor Belästigungen und Misshandlungen am Arbeitsplatz schützen soll. Auch LGBT-Mitarbeiter wurden mit einbezogen. Es wurde sich jedoch vorab schon kritisch geäußert, da Unternehmen zwar viel reden, jedoch kaum etwas umsetzen. Eine Umfrage des Ministeriums für Gesundheit, Gesundheit und Soziales bestätigte, dass es zuletzt kaum Schutz für sexuelle Minderheiten am Arbeitsplatz gab.

» Langenthaler Tagblatt zu J.K. Rowling: Respekt für Transmenschen umfasst auch die Sprache

Es tut niemandem weh, respektvolle Bezeichnungen für Menschen aller Geschlechtsidentitäten zu verwenden. Statt darüber zu streiten, sollten wir über Wege zur Gleichbehandlung aller debattieren.

» rbbKultur: "Die Hausaufgabe ist schwul!" – Sexuelle Vielfalt in der Schule

Gehört Homosexualität in den Schulunterricht? Sexuelle Vielfalt im Klassenzimmer ist gerade überall in Deutschland ein Thema – die Befürworter wollen, dass die Schulen mehr Akzeptanz vermitteln. Anne Bohlmann und Charlotte Funke haben sich umgehört in Aufklärungsworkshops für Sechstklässler und Sensibilisierungskursen für Referendare, haben mit schwulen Lehrern, Diversity-Referentinnen und mit Schülern gesprochen, die das alles betrifft.

14. Juni 2020

» Spiegel spricht mit Opfer von Homo-"Heilung" über Pastor Olaf Latzel: "Wenn ein Geistlicher Hass und Angst verbreitet, ist das Amtsmissbrauch"

Ein Bremer Pastor hat Homosexuelle mit Verbrechern verglichen. LGBTIQ-Aktivist Bastian Melcher fordert die Entlassung. Seit einer "Homo-Therapie" weiß er, was christlicher Fundamentalismus bewirken kann.

» Zeit Online analysiert LGBT-Feindlichkeit in Polen: Aus Hass auf die Gleichheit

Im katholisch-konservativen Südosten Polens erklären sich immer mehr Regionen zu "LGBT-freien Zonen". Das Thema könnte nun sogar die Präsidentschaftswahl entscheiden.

» FAZ-Interview mit Paul B. Preciado: "Wenn man keine Frau ist, ist man entweder ein Mann oder man wird zum Problem"

Ich gehöre zur Revolution: Der Kulturwissenschaftler Paul B. Preciado hieß früher Beatrix. Im Interview spricht er über Personalausweise, Joanne K. Rowling und George Floyd.

» Badische Neueste Nachrichten über schwulen Ex-Nazi: Wie ein ehemaliger Neo-Nazi aus Rastatt sich von seiner Szene abwendete

Lennart Wagner aus Rastatt ist schwul und war lange Neonazi. In einer Moschee hatte er ein Aha-Erlebnis. Heute setze er sich gegen Hass ein.

» Märkische Oderzeitung: Polnische Homophobie beschäftigt Oberhavel

Landkreis und Hohen Neuendorf wollen das Gespräch mit den Partnern suchen. Die Woiwodschaft, in der die Partnerregionen liegen, hat sich zur LGBT-freien Zone erklärt.