Ausgewählter Artikel:

» (16.06.2020) TAG24: CSD trotz Corona – Diese beiden Väter zeigen, wie es geht

Da dieses Jahr Großveranstaltungen weltweit abgesagt wurden, ließen sich zwei Väter aus Seattle etwas einfallen, um mit ihren Kindern den Pride Month zu feiern.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

16. Juni 2020

» stern.de: Lucy Hellenbrecht spricht über Dating als Transgender – "90 Prozent sagen: Nee du, sorry"

Lucy Hellenbrecht machte bei "Germany's next Topmodel" keinen Hehl daraus, dass sie ihre geschlechtsangleichende OP noch nicht hatte. Nun spricht das Transgender-Model darüber, dass es das Daten schwierig macht.

» RND: Diskriminierung im Fernsehen – Reden wir mal über Stefan Raab

Streaminganbieter wie Netflix und HBO haben mehrere diskriminierende Serien und Filme aus dem Programm genommen. Aber auch die deutsche TV-Branche hätte einiges aufzubereiten, findet unser Autor. Da wäre nicht zuletzt das Wirken und Schaffen von Stefan Raab.

» Die Presse: Die Problematik der Pride-Kollektionen

Regenbogenfarbene Kollektionen von Lifestylemarken sind ein Fixpunkt im Pride-Monat Juni. Bunte Produkte ersetzen echtes LGBTQ+-Engagement aber keinesfalls.

Bezahltes Probeabo nötig

» Neue Westfälische: Homophobie – Bürgermeisterkandidat fordert Folgen für Städtepartnerschaft

In der Frage um die LGTB-freie Zone Przemysl wird Bürgermeister Michael Dreier kritisiert.

» taz spricht mit gender-fluiden Comedian Mae Martin über seine Rolle: "Ich bin nicht so verpeilt"

Mae Martin ist Comedian aus Kanada und gender-fluid. In der Netflix-Serie Feel Good spielt Martin sich selbst und auch wieder nicht.

» Tagesspiegel: Nach Aussagen am Tag gegen Homophobie – CDU-Politiker Ribble kündigt an, politische Ämter niederzulegen

"Was sind das nur für Themen, was sind das für Personen, unfassbar", kommentierte Ribble unter einen Facebook-Eintrag der Grünen Jugend Steglitz-Zehlendorf zum IDAHOBIT.

» Kurier: Hilfe für Jugendliche – Neos fordern queeres Jugendzentrum

Liberale nehmen damit Forderung der Homosexuellen Initiative auf und wollen entsprechenden Antrag im Gemeinderat einbringen.

» Express: Sein Geheimnis schockierte – Gefesselt und erschlagen lag Walter Sedlmayr im Bett

Sein Tod vor 30 Jahren war ein Schock. Viele Konservative rümpften die Nase, als bekannt wurde, dass der Urbayer homosexuell gewesen war – und jahrzehntelang ein Doppelleben geführt hatte.

» Pfaffenhofener Kurier: Landratsamt bestätigt Eingang von Hilferuf aus Tarnów

Im Streit um den Umgang mit dem polnischen Partnerlandkreis Tarnów hat das Landratsamt Pfaffenhofen den Eingang eines Hilfsersuchens von polnischen LGBT-Aktivisten bestätigt.

» Noizz: Die erste Schwarze, lesbische Superheldin – Diese Serie macht deinen Pride Month perfekt

Wie sehen Superhelden in Kinofilmen und Serien aus? Lange Jahre war die Antwort simpel: Weiß, muskelstrotzend, männlich. Dass dieser Stereotyp längst nicht mehr dem entspricht, was wir uns an Diversität auf den Fernsehbildschirmen wünschen, ist mittlerweile zum Glück auch bei Produktionsfirmen angekommen.

» Handelsblatt: Wie der Sport mit dem neutralen Geschlecht umgeht

Im Spitzensport geht es um viel Geld – wobei "Fair Play" für den Leistungsvergleich beschworen wird. Doch die Kategorien "weiblich" und "männlich" passen nicht mehr.

» Jüdische Allgemeine über Dana International und J.K. Rowling: "Unnötige Kriege"

Der israelische Transgender-Superstar Dana International kommt J.K. Rowling zu Hilfe

» Kurier: Mariahilf bekommt den dritten Wiener Regenbogen-Schutzweg

Der bunte Zebrastreifen vor dem Apollokino ist ein Zeichen für die Gleichberechtigung von Homo-, Bi- und Transsexuellen.

» FAZ: Wettlauf der Opfer

Entscheidend ist, was einer sagt, ob es ein gutes Argument ist. Einerlei ist, wer es sagt: ob jung, alt, gebildet, schwul, männlich oder schwarz.

15. Juni 2020

» 20 Minuten: Shitstorm gegen Dozent, der "Ehe für alle" als Fehlentwicklung bezeichnet

Ein FHSG-Dozent hat mit einem Facebook-Kommentar zur "Ehe für alle" einen Shitstorm ausgelöst. Studenten fordern die Entlassung, die Schulleitung distanziert sich von den Aussagen.

» watson: Schwulenjagd per App – Wie es in Marokko zu Zwangsoutings kam

Eine marokkanische Influencerin warb auf Instagram dafür, Datingapps herunterzuladen, um schwule Männer im muslimischen Land zu outen mit fatalen Folgen.

» Pfaffenhofener Kurier über Partnerschaft mit polnischem Landkreis: "Schreiben unterschlagen"

Nach Bekanntwerden der "Resolution gegen die LGBT-Ideologie" in Pfaffenhofens polnischem Partnerlandkreis Tarnów ist in der Kommunalpolitik ein heftiger Streit über den Sinn der Partnerschaft losgebrochen. Während die einen sich an Nazi-Methoden erinnert sehen, mahnen andere zur Besonnenheit. Auch vor sehr persönlichen Angriffen machen die Akteure nicht Halt.

» Noizz über Marsha P. Johnson: Wer war die Schwarze trans* Frau, der wir den Pride-Month verdanken?

In den sozialen Netzwerken taucht gerade immer wieder ein Name auf: Marsha P. Johnson. Als Schwarze trans* Frau setze sie sich in den Sechzigerjahren wie kaum jemand für die LGBTQ-Community ein bis sie mit 46 Jahren unter ungeklärten Umständen ums Leben kam. Wer war die schillernde Persönlichkeit, der wir die Pride verdanken?

» Sumikai: Kaum japanische Unternehmen schützen LGBT-Mitarbeiter

Seit Juni gibt es in Japan ein neues Gesetz, das Menschen vor Belästigungen und Misshandlungen am Arbeitsplatz schützen soll. Auch LGBT-Mitarbeiter wurden mit einbezogen. Es wurde sich jedoch vorab schon kritisch geäußert, da Unternehmen zwar viel reden, jedoch kaum etwas umsetzen. Eine Umfrage des Ministeriums für Gesundheit, Gesundheit und Soziales bestätigte, dass es zuletzt kaum Schutz für sexuelle Minderheiten am Arbeitsplatz gab.