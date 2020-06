Ausgewählter Artikel:

» (17.06.2020) evangelisch.de über Regenbogen-Nivea: Self Care

Ein großer Kosmetikkonzern bringt zur Pride-Saison eine Regenbogendose-Edition seiner wohl bekanntesten Creme-Marke heraus. Werbemodel ist eine der bekanntesten Drag Queens des Landes. Wichtiges Zeichen oder Marketing-Gag? S.a.: "NIVEA ist für alle da!" (10.06.2020)

Die neusten Meldungen der Presseschau:

17. Juni 2020

» seriesly AWESOME: LGBTIQ Repräsentation in Serien

Neben der ganzen Black Lives Matter Thematik momentan dürfen wir auch nicht vergessen, dass gerade Pride-Month ist. Falls es euer Gewissen beruhigt: ihr könnt auch beides gleichzeitig feiern. Trivia Fact: [...]

» Deutsche Welle aus Polen: Mit inklusivem Fußball gegen Homophobie

Beim Fußballclub "Käferchen" spielen lesbische und Hetero-Frauen. Die "Familien-Charta", mit der Präsident Duda Kinder vor "LGBT-Ideologie" schützen will, sieht die Vereinsgründerin als Zeichen für wachsende Homophobie.

» Thüringer Allgemeine: Partnerstadt Zamosc versichert: keine LGBT-freie Zone

Der Vorwurf, Menschen mit homosexueller, transsexueller oder anderer sexueller Orientierungen auszuschließen, schwelte sei Monaten in Weimar

» derFreitag über sexuelle Belästigung unter schwulen Männern: Nur diese kleine Massage

Sexuelle Belästigung gibt es auch unter queeren Männern. Geredet wird darüber fast nie

» taz: Neues Haus für das Schwule Museum gesucht

Im Tiergarten werden die Räume für das Museum zu eng. Die Grünen in Kreuzberg wünschen sich die Rückkehr in ihren Bezirk

» FAZ ätzt gegen "Transgender-Lobby": Unter Druck

Joanne K. Rowling hat offenbar ein Tabu gebrochen. Sie möchte, dass Frauen als Frauen bezeichnet werden, nicht als Personen, die menstruieren. Das passt der Transgender-Lobby nicht. Nun gibt es sogar in ihrem Verlag Probleme.

» Telepolis: Ein ideologischer Hurrikan über Polen

Staatspräsident Andrzej Duda nennt im Zuge des Wahlkampfs die LGBT-Bewegung "neobolschewistisch", um das rechte Elektorat zu mobilisieren. Dabei hat er jedoch eine Grenze überschritten

» Zeit Online zum Urteil des Supreme Court: Vom eigenen Mann verraten

Das oberste US-Gericht hat die Rechte Homo-, Bi- und Transsexueller gestärkt. Die Konservativen sind empört, obwohl die Auswirkungen vorerst begrenzt bleiben.

» Süddeutsche.de zum Urteil des Supreme Court: Ein harter Schlag für das Trump-Lager

Menschen, die Transgender oder homosexuell sind, dürfen deswegen nicht ihren Job verlieren: Das Urteil des Supreme Court ist Genugtuung für das liberale Amerika.

» Süddeutsche.de zur Klage in Karlsruhe: Divers, aber nicht divers genug

In Deutschland gibt es das dritte Geschlecht. Nicht alle können das im Pass ändern. Nun gibt es eine Klage beim Bundesverfassungsgericht.

» Refinery29 über anti-diskriminierende Sprache: 9 Tipps, damit du trans* Personen nicht misgenderst

Du hast Angst, die falschen Pronomen für trans* und nichtbinäre Freund*innen, Familienmitglieder, Bekannte und Fremde zu verwenden und suchst nach Wegen, wie du es vermeidest sie zu misgendern? Dann probiere es mit diesen neun Tipps.

» neues deutschland über "rbb Queer": Klebrig vermischt

Verwirrflirtpartnerinnen und die Angstblüte: Die Filmreihe "rbb Queer" zeigt ab Donnerstag mit Werken wie "Siebzehn" und "Rafiki" Realitäten jenseits der Heteronorm. Denn trotz der Coronakrise ist ja auch noch Sommer.

16. Juni 2020

» stern.de: Lucy Hellenbrecht spricht über Dating als Transgender – "90 Prozent sagen: Nee du, sorry"

Lucy Hellenbrecht machte bei "Germany's next Topmodel" keinen Hehl daraus, dass sie ihre geschlechtsangleichende OP noch nicht hatte. Nun spricht das Transgender-Model darüber, dass es das Daten schwierig macht.

» RND: Diskriminierung im Fernsehen – Reden wir mal über Stefan Raab

Streaminganbieter wie Netflix und HBO haben mehrere diskriminierende Serien und Filme aus dem Programm genommen. Aber auch die deutsche TV-Branche hätte einiges aufzubereiten, findet unser Autor. Da wäre nicht zuletzt das Wirken und Schaffen von Stefan Raab.

» TAG24: CSD trotz Corona – Diese beiden Väter zeigen, wie es geht

Da dieses Jahr Großveranstaltungen weltweit abgesagt wurden, ließen sich zwei Väter aus Seattle etwas einfallen, um mit ihren Kindern den Pride Month zu feiern.

» Die Presse: Die Problematik der Pride-Kollektionen

Regenbogenfarbene Kollektionen von Lifestylemarken sind ein Fixpunkt im Pride-Monat Juni. Bunte Produkte ersetzen echtes LGBTQ+-Engagement aber keinesfalls.

Bezahltes Probeabo nötig

» Neue Westfälische: Homophobie – Bürgermeisterkandidat fordert Folgen für Städtepartnerschaft

In der Frage um die LGTB-freie Zone Przemysl wird Bürgermeister Michael Dreier kritisiert.

» taz spricht mit gender-fluiden Comedian Mae Martin über seine Rolle: "Ich bin nicht so verpeilt"

Mae Martin ist Comedian aus Kanada und gender-fluid. In der Netflix-Serie Feel Good spielt Martin sich selbst und auch wieder nicht.

» Tagesspiegel: Nach Aussagen am Tag gegen Homophobie – CDU-Politiker Ribble kündigt an, politische Ämter niederzulegen

"Was sind das nur für Themen, was sind das für Personen, unfassbar", kommentierte Ribble unter einen Facebook-Eintrag der Grünen Jugend Steglitz-Zehlendorf zum IDAHOBIT.