» (18.06.2020) NÖN.at aus St. Andrä-Wördern: Diskurs um Regenbogenfahne

St. Andrä-Wördern beschloss, die Regenbogenfahne zu hissen – mit einem Umweg, der über einen Maibaum führte.

18. Juni 2020

» Kölner Stadt-Anzeiger über Prozess in Köln: Familienvater belästigt Discounter-Mitarbeiter sexuell

Ein Kölner Familienvater hat vor einer Kik-Filiale in Köln einen Mitarbeiter begrapscht. Als der Ware wegräumte, fasste der Kunde ihn an.

» SWR: Oberbürgermeister setzt sich für Schwule und Lesben in Polen ein

Der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz hat einen offenen Brief an polnische Politiker unterzeichnet, der sich gegen die Diskriminierung von Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung richtet.

» Blick: Lover erstach Drehorgel-Fredy

Er galt als gutmütig und beliebt, doch im Mai 2016 lag Dorforiginal Fredy K. (?62) tot in seiner Wohnung. Sein Peiniger, ein holländischer Liebhaber, muss sich nun wegen Mord und Raub vor Gericht verantworten.

» Süddeutsche.de verteidigt J.K. Rowling: Maßlose Empörung

J.K. Rowling äußert sich polemisch. Das muss sie dürfen.

» Cliffhanger Podcast: Queer Cinema – Interview mit Filmkritiker Knut Elstermann zur Filmreihe rbb Queer

In dieser Woche beschäftigen wir uns mit Filmen jenseits der Heteronom. Im Queer Cinema übernehmen nämlich schwule, lesbische und transgender Themen und Figuren die Hauptrollen. Passend dazu empfehlen wir dir die Filmreihe rbb Queer, die ab 18. Juni jeden Donnerstag im rbb läuft und acht ausgewählte Filme aus dem Queer Cinema zeigt.

» bento: Dritter Geschlechtseintrag – Lasst uns selbst entscheiden!

Wer seinen Geschlechtseintrag ändern lassen will, braucht eine Bestätigung vom Arzt. Warum eigentlich?

17. Juni 2020

» seriesly AWESOME: LGBTIQ Repräsentation in Serien

Neben der ganzen Black Lives Matter Thematik momentan dürfen wir auch nicht vergessen, dass gerade Pride-Month ist. Falls es euer Gewissen beruhigt: ihr könnt auch beides gleichzeitig feiern. Trivia Fact: [...]

» Deutsche Welle aus Polen: Mit inklusivem Fußball gegen Homophobie

Beim Fußballclub "Käferchen" spielen lesbische und Hetero-Frauen. Die "Familien-Charta", mit der Präsident Duda Kinder vor "LGBT-Ideologie" schützen will, sieht die Vereinsgründerin als Zeichen für wachsende Homophobie.

» Thüringer Allgemeine: Partnerstadt Zamosc versichert: keine LGBT-freie Zone

Der Vorwurf, Menschen mit homosexueller, transsexueller oder anderer sexueller Orientierungen auszuschließen, schwelte sei Monaten in Weimar

» evangelisch.de über Regenbogen-Nivea: Self Care

Ein großer Kosmetikkonzern bringt zur Pride-Saison eine Regenbogendose-Edition seiner wohl bekanntesten Creme-Marke heraus. Werbemodel ist eine der bekanntesten Drag Queens des Landes. Wichtiges Zeichen oder Marketing-Gag? S.a.: "NIVEA ist für alle da!" (10.06.2020)

» derFreitag über sexuelle Belästigung unter schwulen Männern: Nur diese kleine Massage

Sexuelle Belästigung gibt es auch unter queeren Männern. Geredet wird darüber fast nie

» taz: Neues Haus für das Schwule Museum gesucht

Im Tiergarten werden die Räume für das Museum zu eng. Die Grünen in Kreuzberg wünschen sich die Rückkehr in ihren Bezirk

» FAZ ätzt gegen "Transgender-Lobby": Unter Druck

Joanne K. Rowling hat offenbar ein Tabu gebrochen. Sie möchte, dass Frauen als Frauen bezeichnet werden, nicht als Personen, die menstruieren. Das passt der Transgender-Lobby nicht. Nun gibt es sogar in ihrem Verlag Probleme.

» Telepolis: Ein ideologischer Hurrikan über Polen

Staatspräsident Andrzej Duda nennt im Zuge des Wahlkampfs die LGBT-Bewegung "neobolschewistisch", um das rechte Elektorat zu mobilisieren. Dabei hat er jedoch eine Grenze überschritten

» Zeit Online zum Urteil des Supreme Court: Vom eigenen Mann verraten

Das oberste US-Gericht hat die Rechte Homo-, Bi- und Transsexueller gestärkt. Die Konservativen sind empört, obwohl die Auswirkungen vorerst begrenzt bleiben.

» Süddeutsche.de zum Urteil des Supreme Court: Ein harter Schlag für das Trump-Lager

Menschen, die Transgender oder homosexuell sind, dürfen deswegen nicht ihren Job verlieren: Das Urteil des Supreme Court ist Genugtuung für das liberale Amerika.

» Süddeutsche.de zur Klage in Karlsruhe: Divers, aber nicht divers genug

In Deutschland gibt es das dritte Geschlecht. Nicht alle können das im Pass ändern. Nun gibt es eine Klage beim Bundesverfassungsgericht.

» Refinery29 über anti-diskriminierende Sprache: 9 Tipps, damit du trans* Personen nicht misgenderst

Du hast Angst, die falschen Pronomen für trans* und nichtbinäre Freund*innen, Familienmitglieder, Bekannte und Fremde zu verwenden und suchst nach Wegen, wie du es vermeidest sie zu misgendern? Dann probiere es mit diesen neun Tipps.

» neues deutschland über "rbb Queer": Klebrig vermischt

Verwirrflirtpartnerinnen und die Angstblüte: Die Filmreihe "rbb Queer" zeigt ab Donnerstag mit Werken wie "Siebzehn" und "Rafiki" Realitäten jenseits der Heteronorm. Denn trotz der Coronakrise ist ja auch noch Sommer.