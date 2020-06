Ausgewählter Artikel:

» (19.06.2020) Tagesspiegel interviewt Initiator von Petition gegen Blutspendeverbot: "Beim Arzt wird man sofort zwangsgeoutet"

Schwule und bisexuelle Männer dürfen nur Blutspenden, wenn sie zwölf Monate keinen Sex haben. Lebensfremd, sagt Lucas Hawrylak – und will mit einer Petition das Ende des Verbots erreichen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

19. Juni 2020

» Welt: In Nahost grassieren Hass und Gewalt gegen Transfrauen

Khulud Alharthi floh unter großer Gefahr nach Deutschland. Sie will nicht länger eine Muslima sein. In ihrer Heimat Saudi-Arabien kämpfte sie gegen die Unterdrückung der Frauen. Hier schildert sie die dramatische Diskriminierung von Transfrauen in der arabischen Welt.

Testabo erforderlich

» Schweizer Illustrierte über Pansexualität: Meine Beziehung definiert meine Sexualität nicht

Unsere Autorin ist pansexuell. Das weiss sie schon ziemlich lange. Nur der Rest der Welt, der will das nicht so recht akzeptieren und dreht ihre Sexualisiert so, wie es ihm persönlich gerade besser passt. Das ist nicht nur ziemlich uncool, sondern auch echt verletzend.

» Freie Presse zum 80. von Eugen Drewermann: "Windstille der verdrängten Sexualität"

Der skandalumwitterte Theologe Eugen Drewermann wird am Samstag 80 Jahre alt. Mit vielen kritischen Schriften pochte er auf Reformen in der Katholischen Kirche

» Tagesspiegel interviewt Initiator von Petition gegen Blutspendeverbot: "Beim Arzt wird man sofort zwangsgeoutet"

Schwule und bisexuelle Männer dürfen nur Blutspenden, wenn sie zwölf Monate keinen Sex haben. Lebensfremd, sagt Lucas Hawrylak – und will mit einer Petition das Ende des Verbots erreichen.

» SRF: Die Geschichte der Pride in der Schweiz

Bunt, lebensfroh und vielfältig: Pride. So ist dieser lebendige Event entstanden.

» jetzt: Homosexuelle, wärt ihr manchmal lieber hetero?

Währen homosexuelle Menschen manchmal lieber hetero, weil das einfacher ist?

» Hamburg Pride Live bei Youtube: Queere Medien in der Corona-Krise

Virtuelles Gespräch mit Stephanie Kuhnen (freie Autorin), Micha Schulze (queer.de), Christian Knuth (hinnerk) und Berry E. (hollywoodtramp.de)

» WAZ: Gladbeck soll Solidarität mit Lesben und Schwulen bekunden

Homophobie in Polen: Die Gladbecker Stadtspitze soll Solidarität mit Lesben und Schwulen gegenüber der polnischen Partnerstadt deutlich machen.

» Pfaffenhofener Kurier über LGBT-Aktivisten im polnischen Tarnów: "Ich muss mich verstecken"

Die Entwicklungen in Tarnów haben direkte Auswirkungen auf das Leben aller, die offen homosexuell leben oder sich für LGBT-Rechte einsetzen, sagen vier LGBT-Aktivisten gegenüber unserer Zeitung.

» Kontrast.at: Grüne stimmen gegen Queer-Community und verhindern Schutz vor Diskriminierung

Die Grünen lehnen gemeinsam mit der ÖVP im Parlament einen Antrag ab, der die Benachteiligung aufgrund der sexuellen Orientierung per Gesetz verbieten würde.

18. Juni 2020

» evangelisch.de: Wie aus einem katholischen Mädchen ein evangelischer Pfarrer wurde

Erst wechselte Susanne Schelle von der katholischen zur evangelischen Kirche. Dann entschied sie, sich Samuel zu nennen und ihren Pfarrberuf als Mann auszuüben. Über einen Menschen, der große Umbrüche wagte.

» Freie Presse: War Karl May schwul – und warum sollte das wichtig sein?

Ralf Harder, Vizechef der Karl-May-Stiftung, über die mögliche Homosexualität des Autors. S.a.: Karl-May-Stiftung homophob? (11.05.2020)

Bezahltes Probeabo nötig

» taz-Kolumne von trans Frau aus der Türkei: I am a refugee too – und möchte endlich hier ankommen

"Als Geflüchtete, Exiljournalistin, trans Frau, die an chronischen Krankheiten leidet, schlage ich mich im Jahr 2020 im Herzen Europas vor den Augen aller mit Problemen herum, die tief im System verankert sind und mit denen ich nicht allein fertigwerden kann. Und ob ich von LGBTI*-, Geflüchteten- oder Journalist*innenorganisationen irgendwelche Unterstützung erwarten kann, weiß ich nicht""

» WDR5 spricht mit Nicolas Puschmann: Schwules Dating im TV

Nicolas Puschmann ist der erste "Prince Charming" Deutschlands im gleichnamigen Reality-Format. Die Fernsehsendung entspricht einer schwulen Version des Bachelors: eine Datingshow für schwule Männer.

» derStandard.at: "Wenn Rowling eine Transperson braucht, kann sie mich anrufen"

Joshua Bryan ist verheiratet, Vater von vier Kindern und ein Transmann. Ein Gespräch über Akzeptanz, Missbrauch des Themas und Ausschreitungen

» Nau über Kurt Aeschbacher: Kirchenzeitung blockierte ihn, weil er schwul ist

Kurt Aeschbacher ist schockiert: Eine katholische Zeitschrift wollte in letzter Minute einen Beitrag mit ihm aus dem Blatt streichen, weil er schwul ist.

» Kronen Zeitung über schwulen Weißrussen: Im goldenen Käfig sind viele Ideen erblüht

Wenige Tage vor dem Corona-Lockdown bezog der Belarusse Uladzislaŭ Ivanoŭ seine Stelle als Writer in Exile in Graz. In seiner Heimat kann er wegen seiner Homosexualität schon lange nicht mehr frei leben, in Graz hat er die Quarantäne im "goldenen Käfig auf dem Schloßberg" genutzt und mehrere Werke fertiggestellt.

» persoenlich.com: 20 Firmen werben mit LGBTIQ+ – "Das sind nicht nur Lippenbekenntnisse"

UBS, CS, Migros, Swisscom, ZKB, NZZ und APG: Sie alle werben für LGBTIQ+-Menschen am Arbeitsplatz. Wie divers sind diese Firmen tatsächlich besonders die Geschäftsleitungen? Daniel Kessler, Chef von Boston Consulting Schweiz, findet, sein Unternehmen könne ein Vorbild sein.

» Kölner Stadt-Anzeiger über Prozess in Köln: Familienvater belästigt Discounter-Mitarbeiter sexuell

Ein Kölner Familienvater hat vor einer Kik-Filiale in Köln einen Mitarbeiter begrapscht. Als der Ware wegräumte, fasste der Kunde ihn an.

» SWR: Oberbürgermeister setzt sich für Schwule und Lesben in Polen ein

Der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz hat einen offenen Brief an polnische Politiker unterzeichnet, der sich gegen die Diskriminierung von Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung richtet.