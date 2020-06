Ausgewählter Artikel:

» (20.06.2020) BR.de über Künstlerpaare, darunter Eva & Adele: "Andere Leute wären schon hunderttausendmal geschieden"

Wie führt man eine glückliche Beziehung – besonders wenn beide Partner Künstler sind? Sechs Künstlerpaare erzählen vom Verlieben, Streiten und die gemeinsame Arbeit. Dabei geben sie tiefe Einblicke auch in ihr Beziehungsgeheimnis.

20. Juni 2020

» Glamour: Pride Month 2020 – So farbenfroh unterstützen Beauty Brands jetzt die LGBTQ+ Community

Diversity, Gleichberechtigung und Sexualitat es ist Pride Month. Mit tollen Produkten und Aktionen unterstützen diese Beauty-Unternehmen die LGBTQ+ Community.

» SWR: OBs aus Baden-Württemberg setzen sich für LSBTTIQ-Community in Polen ein

In einem offenen Brief richtet sich der Rat der Gemeinden und Regionen Europas gegen die LSBTTIQ-feindliche Politik in Polen. Unter den Unterzeichnern befinden sich auch drei Bürgermeister aus Baden-Württemberg.

» Refinery29: Was Körperbehaarung für mich & meine Gender-Identität bedeutet

Für viele queere Menschen ist die Körperbehaarung ein wichtiger Teil der Art, wie sie ihr Gender zum Ausdruck bringen. Doch durch meine Trichotillomanie kann ich nicht nach außen zeigen, wer ich eigentlich bin.

» Berliner Zeitung: "Nobelhart & Schmutzig" schafft Geschlechtertrennung auf Toiletten ab

Über das stille Örtchen von Billy Wagners Sterne-Restaurant dürfte künftig diskutiert werden. Der Gastwirt hat sich für seine Toiletten ein spezielles Konzept überlegt und setzt damit einmal mehr ein gesellschaftliches Statement.

» 20 Minuten: Männer attackierten LGBTQ+-Model im Zug

Das Model Miruh Frutiger wurde im Zug kürzlich von einer Gruppe angegriffen. Grund dafür sei sein Äusseres gewesen, sagt Frutiger. Ein Politiker und LGBTQ+-Organisationen wollen mit einem Aktionsplan gegen Hate Crime vorgehen.

19. Juni 2020

» Nach 43 Jahren: Berliner Stadtmagazin Zitty stellt Print-Ausgabe ein

Verlagsmitteilung: Zitty sagt leise "Tschüss" – Die Corona-Krise hat Auswirkungen auf unseren Verlag. Die Zitty wird nicht mehr als gedrucktes Heft erscheinen.

» Welt: In Nahost grassieren Hass und Gewalt gegen Transfrauen

Khulud Alharthi floh unter großer Gefahr nach Deutschland. Sie will nicht länger eine Muslima sein. In ihrer Heimat Saudi-Arabien kämpfte sie gegen die Unterdrückung der Frauen. Hier schildert sie die dramatische Diskriminierung von Transfrauen in der arabischen Welt.

Testabo erforderlich

» Schweizer Illustrierte über Pansexualität: Meine Beziehung definiert meine Sexualität nicht

Unsere Autorin ist pansexuell. Das weiss sie schon ziemlich lange. Nur der Rest der Welt, der will das nicht so recht akzeptieren und dreht ihre Sexualisiert so, wie es ihm persönlich gerade besser passt. Das ist nicht nur ziemlich uncool, sondern auch echt verletzend.

» Freie Presse zum 80. von Eugen Drewermann: "Windstille der verdrängten Sexualität"

Der skandalumwitterte Theologe Eugen Drewermann wird am Samstag 80 Jahre alt. Mit vielen kritischen Schriften pochte er auf Reformen in der Katholischen Kirche

» Tagesspiegel interviewt Initiator von Petition gegen Blutspendeverbot: "Beim Arzt wird man sofort zwangsgeoutet"

Schwule und bisexuelle Männer dürfen nur Blutspenden, wenn sie zwölf Monate keinen Sex haben. Lebensfremd, sagt Lucas Hawrylak – und will mit einer Petition das Ende des Verbots erreichen.

» SRF: Die Geschichte der Pride in der Schweiz

Bunt, lebensfroh und vielfältig: Pride. So ist dieser lebendige Event entstanden.

» jetzt: Homosexuelle, wärt ihr manchmal lieber hetero?

Währen homosexuelle Menschen manchmal lieber hetero, weil das einfacher ist?

» Hamburg Pride Live bei Youtube: Queere Medien in der Corona-Krise

Virtuelles Gespräch mit Stephanie Kuhnen (freie Autorin), Micha Schulze (queer.de), Christian Knuth (hinnerk) und Berry E. (hollywoodtramp.de)

» WAZ: Gladbeck soll Solidarität mit Lesben und Schwulen bekunden

Homophobie in Polen: Die Gladbecker Stadtspitze soll Solidarität mit Lesben und Schwulen gegenüber der polnischen Partnerstadt deutlich machen.

» Pfaffenhofener Kurier über LGBT-Aktivisten im polnischen Tarnów: "Ich muss mich verstecken"

Die Entwicklungen in Tarnów haben direkte Auswirkungen auf das Leben aller, die offen homosexuell leben oder sich für LGBT-Rechte einsetzen, sagen vier LGBT-Aktivisten gegenüber unserer Zeitung.

» Kontrast.at: Grüne stimmen gegen Queer-Community und verhindern Schutz vor Diskriminierung

Die Grünen lehnen gemeinsam mit der ÖVP im Parlament einen Antrag ab, der die Benachteiligung aufgrund der sexuellen Orientierung per Gesetz verbieten würde.

18. Juni 2020

» evangelisch.de: Wie aus einem katholischen Mädchen ein evangelischer Pfarrer wurde

Erst wechselte Susanne Schelle von der katholischen zur evangelischen Kirche. Dann entschied sie, sich Samuel zu nennen und ihren Pfarrberuf als Mann auszuüben. Über einen Menschen, der große Umbrüche wagte.

» Freie Presse: War Karl May schwul – und warum sollte das wichtig sein?

Ralf Harder, Vizechef der Karl-May-Stiftung, über die mögliche Homosexualität des Autors. S.a.: Karl-May-Stiftung homophob? (11.05.2020)

Bezahltes Probeabo nötig

» taz-Kolumne von trans Frau aus der Türkei: I am a refugee too – und möchte endlich hier ankommen

"Als Geflüchtete, Exiljournalistin, trans Frau, die an chronischen Krankheiten leidet, schlage ich mich im Jahr 2020 im Herzen Europas vor den Augen aller mit Problemen herum, die tief im System verankert sind und mit denen ich nicht allein fertigwerden kann. Und ob ich von LGBTI*-, Geflüchteten- oder Journalist*innenorganisationen irgendwelche Unterstützung erwarten kann, weiß ich nicht""