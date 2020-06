Ausgewählter Artikel:

Berliner Kurier über Wut-Rede im Netz: Berliner Dragqueen rechnet mit der Werbe-Industrie ab

In der Zeit um den Christopher Street Day suchen Unternehmen in der queeren Szene Gesichter für ihre Werbekampagnen. Sie geben vor, tolerant zu sein, unterstützen die Szene aber über den Rest des Jahres nicht. TV-Star Candy Crash geht nun dagegen auf die Barrikaden.

21. Juni 2020

» zentralplus über "Sex Education": "Wir sprechen plötzlich mit einer nie dagewesenen Leichtigkeit über Sex"

Kinder beziehen ihr Wissen über Sexualität nicht mehr aus dem Aufklärungsheftli, sondern aus dem Internet. Unsere Eltern-Bloggerin Sabrina Forrer hat sich auf dieses Abenteuer eingelassen.

» Westfalen-Blatt: Partnerschaft mit Mielec auf dem Prüfstand

Immer mehr Städte in Polen erklären sich zu LGBT-freien Zonen. Das heißt, dass dort Menschen mit nicht-heterosexuellen Neigungen unerwünscht sind. LGBT ist die englische Abkürzung für lesbisch, schwul (=gay), bisexuell, transgender. Auch Löhne hat mit Mielec eine polnische Partnerstadt.

» WAZ: Regenbogenfahne weht am CSD wieder am Duisburger Rathaus

Der Verein DUGay muss die große Demo auf der Königstraße und die Kulturwoche wegen Corona ausfallen lassen. Weiter gegen Diskriminierung kämpfen.

» Express über Cybermobbing gegen LGBTI: Pavlo (26) hat traurige Vergangenheit – jetzt will er Kölnern helfen

Kölner Schüler sollen für Cybermobbing in der LGBTQ-Community sensibilisiert werden

» Heute.at: "Coming Out" und dann? Diese Queer-Filme erzählen mehr

Viele LGBTQ-Filmen stellen das "Coming Out" ihrer Figuren in den Vordergrund. Doch was passiert danach?

» Futter: Warum überhaupt Gay Pride? Die Entwicklung queerer Rechte in Österreich

Vor 30 Jahren verkündete die WHO, dass Homosexualität keine psychische Krankheit ist. Ein Rückblick auf die rechtliche Situation der queeren Community.

» Jungle World über queeren Sex in Corona-Zeiten: Risiko Liebe

Kuku Schrapnell: Liebe und Sexualität respektieren kein Abstandsgebot

» Deutsche Welle über homosexuelle Künstler in Südosteuropa: Zwischen Konventionen, Kirche und Klischees

Im Juni hätte die EuroPride erstmalig auf dem Balkan stattfinden sollen. Ein starkes Signal für Lesben und Schwule, für die Homophobie Alltag ist. Ein Gespräch mit LGBT-Künstlern aus Bulgarien, Griechenland und Kroatien.

20. Juni 2020

» desired: Dinge, die ich gerne vor meinen Outing gewusst hätte

Das Gefühl, seine Identität nicht mehr zu verstecken, ist unglaublich. Diese Dinge hätte ich trotzdem gerne vor dem Outing gewusst.

» Göttinger Tageblatt: Was denken homosexuelle Katholiken über ihre Kirche?

Sünde oder einfach Liebe? Konservative Katholiken sehen Homosexualität als Wurzel des Missbrauchsskandals. Eine gerechte Bewertung der Homosexualität fordern hingegen die Liberalen. Was aber denken Homosexuelle, die sich zur katholischen Kirche bekennen, obwohl diese sich so schwertut mit Akzeptanz?

» Glamour: Pride Month 2020 – So farbenfroh unterstützen Beauty Brands jetzt die LGBTQ+ Community

Diversity, Gleichberechtigung und Sexualitat es ist Pride Month. Mit tollen Produkten und Aktionen unterstützen diese Beauty-Unternehmen die LGBTQ+ Community.

» SWR: OBs aus Baden-Württemberg setzen sich für LSBTTIQ-Community in Polen ein

In einem offenen Brief richtet sich der Rat der Gemeinden und Regionen Europas gegen die LSBTTIQ-feindliche Politik in Polen. Unter den Unterzeichnern befinden sich auch drei Bürgermeister aus Baden-Württemberg.

» Refinery29: Was Körperbehaarung für mich & meine Gender-Identität bedeutet

Für viele queere Menschen ist die Körperbehaarung ein wichtiger Teil der Art, wie sie ihr Gender zum Ausdruck bringen. Doch durch meine Trichotillomanie kann ich nicht nach außen zeigen, wer ich eigentlich bin.

» Berliner Zeitung: "Nobelhart & Schmutzig" schafft Geschlechtertrennung auf Toiletten ab

Über das stille Örtchen von Billy Wagners Sterne-Restaurant dürfte künftig diskutiert werden. Der Gastwirt hat sich für seine Toiletten ein spezielles Konzept überlegt und setzt damit einmal mehr ein gesellschaftliches Statement.

» BR.de über Künstlerpaare, darunter Eva & Adele: "Andere Leute wären schon hunderttausendmal geschieden"

Wie führt man eine glückliche Beziehung – besonders wenn beide Partner Künstler sind? Sechs Künstlerpaare erzählen vom Verlieben, Streiten und die gemeinsame Arbeit. Dabei geben sie tiefe Einblicke auch in ihr Beziehungsgeheimnis.

» 20 Minuten: Männer attackierten LGBTQ+-Model im Zug

Das Model Miruh Frutiger wurde im Zug kürzlich von einer Gruppe angegriffen. Grund dafür sei sein Äusseres gewesen, sagt Frutiger. Ein Politiker und LGBTQ+-Organisationen wollen mit einem Aktionsplan gegen Hate Crime vorgehen.

19. Juni 2020

» Nach 43 Jahren: Berliner Stadtmagazin Zitty stellt Print-Ausgabe ein

Verlagsmitteilung: Zitty sagt leise "Tschüss" – Die Corona-Krise hat Auswirkungen auf unseren Verlag. Die Zitty wird nicht mehr als gedrucktes Heft erscheinen.

» Welt: In Nahost grassieren Hass und Gewalt gegen Transfrauen

Khulud Alharthi floh unter großer Gefahr nach Deutschland. Sie will nicht länger eine Muslima sein. In ihrer Heimat Saudi-Arabien kämpfte sie gegen die Unterdrückung der Frauen. Hier schildert sie die dramatische Diskriminierung von Transfrauen in der arabischen Welt.

» Schweizer Illustrierte über Pansexualität: Meine Beziehung definiert meine Sexualität nicht

Unsere Autorin ist pansexuell. Das weiss sie schon ziemlich lange. Nur der Rest der Welt, der will das nicht so recht akzeptieren und dreht ihre Sexualisiert so, wie es ihm persönlich gerade besser passt. Das ist nicht nur ziemlich uncool, sondern auch echt verletzend.