» (22.06.2020) Nordkurier: Malchower hissen Regenbogen-Flagge für Toleranz

Für mindestens vier Wochen weht in der Inselstadt nun die Regenbogen-Flagge als Symbol für Toleranz und Gleichberechtigung.

22. Juni 2020

» RND: "Genderfail, den niemand braucht" – Supermarkt wirbt mit Bratwurst für Frauen und Männer

Sommerzeit ist Grillzeit Bratwürstchen und Co. haben entsprechend Hochsaison. Doch was eine Twitter-Nutzerin in einem Werbeprospekt fand, schmeckt ihr so gar nicht. Denn darin wird für Bratwürstchen extra für Frauen und Männer geworben.

» bento-Streamingtipps: Queere Biopics im Reality Check

Wie nah sind diese vier LGBTQ*-Filmbiografien wirklich an der Realität?

» Main-Echo: Zur sexuellen Identität gefunden – Vier Menschen aus der Region berichten

Der ei­ne singt, um sich in gu­te Stim­mung zu brin­gen, im Chor. Der Zwei­te ra­delt. Der Drit­te gärt­nert. "Miss Cee" hat ei­ne sehr spe­zi­el­le Wei­se ge­fun­den, Freu­de zu tan­ken und ne­ga­ti­ve Ge­dan­ken zu ver­scheu­chen. "Ich bin Drag Que­en", er­zählt die 20-jäh­ri­ge »Miss« aus Nie­dern­berg, die, aus Angst vor Nach­tei­len, ih­ren bür­ger­li­chen Na­men nicht ver­ra­ten möch­te.

» Die BLICK-Community erzählt ihre schönsten LGBTQ-Liebesgeschichten

Dieses Wochenende hätte die LGBTQ-Community an der Zurich Pride die Liebe in allen Farben und Formen gefeiert. Wir haben die schönsten Lovestorys der BLICK-Leserinnen und -Leser zusammengetragen.

» Bluewin: Lesbensex, Zwinkersmiley

Eigentlich würde ich gern mal über Sex schreiben, weil Sex nice ist, aber ich muss irgendwie immer über Sex schreiben, weil ich mit irgendwas nicht einverstanden bin. Nicht mit meinem eigenen, alles bestens, danke der Nachfrage. Aber genau um dieses Nachfragen geht es.

» Hannoversche Allgemeine: Ist ein Coming-Out bei der Polizei besonders schwer, Leon Dietrich?

Leon Dietrich (41) war bis vor Kurzem noch eine Polizistin. Jetzt ist er offiziell Ansprechpartner für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und Interidentitäten (LSBTI) in der Stadt und innerhalb der Polizei. Ein Gespräch über Vielfalt, Hasskriminalität und die Reaktion seiner Vorgesetzten auf das eigene Coming-Out.

21. Juni 2020

» Berliner Kurier über Wut-Rede im Netz: Berliner Dragqueen rechnet mit der Werbe-Industrie ab

In der Zeit um den Christopher Street Day suchen Unternehmen in der queeren Szene Gesichter für ihre Werbekampagnen. Sie geben vor, tolerant zu sein, unterstützen die Szene aber über den Rest des Jahres nicht. TV-Star Candy Crash geht nun dagegen auf die Barrikaden.

» zentralplus über "Sex Education": "Wir sprechen plötzlich mit einer nie dagewesenen Leichtigkeit über Sex"

Kinder beziehen ihr Wissen über Sexualität nicht mehr aus dem Aufklärungsheftli, sondern aus dem Internet. Unsere Eltern-Bloggerin Sabrina Forrer hat sich auf dieses Abenteuer eingelassen.

» Westfalen-Blatt: Partnerschaft mit Mielec auf dem Prüfstand

Immer mehr Städte in Polen erklären sich zu LGBT-freien Zonen. Das heißt, dass dort Menschen mit nicht-heterosexuellen Neigungen unerwünscht sind. LGBT ist die englische Abkürzung für lesbisch, schwul (=gay), bisexuell, transgender. Auch Löhne hat mit Mielec eine polnische Partnerstadt.

» WAZ: Regenbogenfahne weht am CSD wieder am Duisburger Rathaus

Der Verein DUGay muss die große Demo auf der Königstraße und die Kulturwoche wegen Corona ausfallen lassen. Weiter gegen Diskriminierung kämpfen.

» Express über Cybermobbing gegen LGBTI: Pavlo (26) hat traurige Vergangenheit – jetzt will er Kölnern helfen

Kölner Schüler sollen für Cybermobbing in der LGBTQ-Community sensibilisiert werden

» Heute.at: "Coming Out" und dann? Diese Queer-Filme erzählen mehr

Viele LGBTQ-Filmen stellen das "Coming Out" ihrer Figuren in den Vordergrund. Doch was passiert danach?

» Futter: Warum überhaupt Gay Pride? Die Entwicklung queerer Rechte in Österreich

Vor 30 Jahren verkündete die WHO, dass Homosexualität keine psychische Krankheit ist. Ein Rückblick auf die rechtliche Situation der queeren Community.

» Jungle World über queeren Sex in Corona-Zeiten: Risiko Liebe

Kuku Schrapnell: Liebe und Sexualität respektieren kein Abstandsgebot

» Deutsche Welle über homosexuelle Künstler in Südosteuropa: Zwischen Konventionen, Kirche und Klischees

Im Juni hätte die EuroPride erstmalig auf dem Balkan stattfinden sollen. Ein starkes Signal für Lesben und Schwule, für die Homophobie Alltag ist. Ein Gespräch mit LGBT-Künstlern aus Bulgarien, Griechenland und Kroatien.

20. Juni 2020

» desired: Dinge, die ich gerne vor meinen Outing gewusst hätte

Das Gefühl, seine Identität nicht mehr zu verstecken, ist unglaublich. Diese Dinge hätte ich trotzdem gerne vor dem Outing gewusst.

» Göttinger Tageblatt: Was denken homosexuelle Katholiken über ihre Kirche?

Sünde oder einfach Liebe? Konservative Katholiken sehen Homosexualität als Wurzel des Missbrauchsskandals. Eine gerechte Bewertung der Homosexualität fordern hingegen die Liberalen. Was aber denken Homosexuelle, die sich zur katholischen Kirche bekennen, obwohl diese sich so schwertut mit Akzeptanz?

» Glamour: Pride Month 2020 – So farbenfroh unterstützen Beauty Brands jetzt die LGBTQ+ Community

Diversity, Gleichberechtigung und Sexualitat es ist Pride Month. Mit tollen Produkten und Aktionen unterstützen diese Beauty-Unternehmen die LGBTQ+ Community.

» SWR: OBs aus Baden-Württemberg setzen sich für LSBTTIQ-Community in Polen ein

In einem offenen Brief richtet sich der Rat der Gemeinden und Regionen Europas gegen die LSBTTIQ-feindliche Politik in Polen. Unter den Unterzeichnern befinden sich auch drei Bürgermeister aus Baden-Württemberg.