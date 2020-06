Ausgewählter Artikel:

» (24.06.2020) Kurier: Bundespräsident und Conchita Wurst sind Stars der Vienna Pride

Am 27. Juni werden van der Bellen und Wurst ein Zeichen für die Gleichberechtigung von LGBTIQ-Personen setzen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

24. Juni 2020

» bento: Warum queere Menschen es oft schwer haben, sich in Beziehungen fallen zu lassen

Homophobie ist nach wie vor ein Problem – nicht nur von außen.

» jetzt-Interview über LGBTQ in Ägypten: "Sarah Hegazis Geschichte ist die Hunderter anderer Ägypter*innen"

Ein Interview mit Rasha Younes, die bei Human Rights Watch Gewalt gegen queere Menschen in Nordafrika und im Nahen Osten untersucht.

» Deutschlandfunk Nova: So divers sind deutsche Unternehmen

Heute startet die "Sticks & Stones", die europaweit größte Jobmesse für LGBTQ. Die sexuelle Orientierung spielt immer noch eine Rolle bei manchen Jobs.

» 20 Minuten: Stadt Bern will die Gender-Schilder, der Kanton aber nicht

Schwangere, lesbische Paare oder alte Damen auf den Fussgängerschildern: Bern prüft nun definitiv die Anbringung von gendergerechten Strassensigneten. Aber der Kanton hat Bedenken.

» watson: Ein schwuler Christ sagt, was er vom Eklat um das Aeschbacher-Interview hält

Homosexualität und Christentum das passt sehr gut zusammen. Das mag einige von euch überraschen, zumal Homophobie in der Kirche doch immer wieder ein Thema ist. Ich habe auch eine Theorie, weshalb einige Gläubige nach wie vor ein Problem mit der Homosexualität haben.

23. Juni 2020

» Tagesspiegel: Fehlender Schutz für geflüchtete Schwarze Lesben

Menschenrechtsverletzungen aufgrund von sexueller Orientierung können in Deutschland ein Asylgrund sein. Aber in der Praxis ist es für schwarze lesbische Geflüchtete schwer, anerkannt zu werden.

» hpd: Evangelikale Pfingstler wollen neuen Kindergarten betreiben

In den nächsten Wochen will die Bildungsdeputation Empfehlungen für den Bau und Betrieb von zahlreichen neuen Kindergärten in Bremen beschliessen. Mit dabei ein Kindergarten der "Christlichen Kitas e. V." (CEKIS) mit vier Gruppen im Stadtteil Oslebshausen. CEKIS ist der Verbund der Kindergärten der evangelikalen Pfingstgemeinden in Bremen.

» Vice: Wie die Pride-Parade vom Protest gegen die Polizei zum Kommerz-Fest wurde

Heute sind Pride-Paraden auf der ganzen Welt größer denn je, auch dank der Gelder von Unternehmen. Eine Entwicklung, die nicht alle gutheißen.

» taz über diskriminierenden Wahlkampf in Polen: Gegenwind für Homophobie

Vor der Präsidentschaftswahl in Polen schießt sich die Regierungspartei auf sexuelle Minderheiten ein. Das trifft zunehmend auf Widerstand.

» Deutschlandfunk Nova: Coming-Out – Wie ein grauer Schleier

Obwohl Marcel Mann schon früh wusste, dass er schwul ist, hat er sich mit einem öffentlichen Coming-Out zurückgehalten. Auch weil er Angst hatte.

» Lichtwolf: "Halts Maul, du Opfer!"

Wenn Begriffe wie "behindert", "schwul" und "Mädchen" als Schimpfwörter verwendet werden, scheint sich faschistoide Verachtung von oft nur vermeintlicher Schwäche zu zeigen. Es ist wie so oft komplizierter. Über einen weiteren deutschen Sonderweg

» GQ interviewt Vlad Zorin: Der russische Fotograf über seine homoerotischen Bilder und Diskriminierung

Für seine Ausstellung "God" inszenierte der russische Fotograf Vlad Zorin seinen Freund und zwar so, wie Gott ihn schuf. Mit GQ sprach er über sein Werk, das Finden der Liebe und die schwierige Lage für die LGBTQ-Community in seiner Heimat.

» Jungle World: Cis-Typen, macht euch verletzlich!

Gruppe ff, Berlin: Im Kampf gegen sexualisierte Gewalt müssen Männer viel mehr in die Verantwortung genommen werden

» rosenheim24.de: Ich bin homosexuell. Meine Freunde und meine Familie wissen nichts davon – Was soll ich tun?

In unserer Service-Rubrik "Liebesfragen" können Sie Dorothea Perkusic unter dem Betreff "Liebesfragen" Ihre Fragen rund um die Themen "Leben" und "Liebe" stellen. Jeder Ratsuchende bekommt von der Einzel- und Paartherapeutin eine persönliche Antwort. Ausgewählte Fragen werden immer montags hier anonymisiert veröffentlicht.

» Noizz: "Pose"-Fans starten Marvel-Petition, um trans* Star als Superheldin zu casten

Die Produktionen von Disney werden immer diverser. Darunter auch immer mehr Marvel-Filme, in denen nicht alle Superhelden einfach nur weiße, reiche Typen sind. Eine Petition fordert deswegen jetzt, dass Disney die trans* Frau und Schauspielerin Dominique Jackson als Heldin Storm castet.

» Nau aus Warschau: Hunderte demonstrieren für mehr LGBT-Rechte

Hunderte Polen demonstrierten am Samstag in Warschau für mehr LGBT-Rechte und gegen die LGBT-Feindlichkeit der Politiker im Präsidentschaftswahlkampf.

» ZEITjUNG: "Seid verrückt, komisch, nerdig und individuell" – Was Queens der LGBTQ+ Community sagen möchten

Empowerment: Lélé Cocoon, Kathy Bähm und Candy Crash wenden sich anlässlich eines Pinterest-Reports an junge Menschen der LGBTQ+ Community.

» Wochenblatt Reporter: Mika Weller vom KRG zeigt Flagge

Seit Kurzem ziert eine Regenbogenfahne die Fassade des Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiums. Was es damit auf sich hat, erklärt uns der 18-jährige Schüler Mika Weller.

» Vogue zum Pride Month: Wir erinnern an 11 prägende queere Laufsteg-Momente

Diese Mode-Momente gelten als Hommage an die LGBTQI+-Community