Ausgewählter Artikel:

» (25.06.2020) St. Galler Tagblatt: Früher trug er einen Islamisten-Bart, heute hat er rot lackierte Fingernägel – Der Mann, der Abdullah war

Ein Gründungsmitglied des Islamischen Zentralrats Schweiz steht vor dem Bundesstrafgericht wegen Terrorpropaganda. Inzwischen hat er sich von der Szene distanziert und spricht selbstkritisch über seine dunkle Phase.

Kostenloses Probeabo nötig

Die neusten Meldungen der Presseschau:

25. Juni 2020

» Futter talkt mit Dragqueen: Gloria Hole und die Bedeutung des Pride Month

Es ist Pride Month! Und aus diesem Grund gibt es in der aktuellen Folge von "Was geht?" einen Studiogast: Dragqueen Gloria Hole.

» 20 Minuten: Berner US-Botschaft lässt Gay-Fahne mit Buebetrickli wehen

Trumps Verbot hin oder her: Auf dem Gelände der US-Botschaft in Bern weht derzeit stolz eine Regenbogenfahne. Hier nutzt der Botschafter offenbar ein Schlupfloch, um die Fahne zu hissen.

» taz über Anarchist Queer Pride Rally in Berlin: Der Kampf ums Paradies

Die Anarchist Queer Pride Rally und eine weitere Black-Lives-Matter-Kundgebung zeigen wie intersektionaler und internationaler Protest aussieht.

» Main-Echo über lesbische Geflüchtete: Uganderinnen hoffen weiter auf Asyl

Lesbische und schwule Menschen leben in vielen Staaten Afrikas gefährlich – Manche suchen Zuflucht in Europa

» RTL: Verfolgt und gedemütigt – In Kenia gibt es Schutzhäuser für Homosexuelle

Viele Angehörige der LGBTIQ-Szene fliehen nach Kenia – dort gibt es wenigstens Schutzhäuser für Schwule.

» Kosmo über Balkan Love mit Selma Bajrami: "Selbstverständlich singe ich für die LGBTQ-Community in Wien!"

Nach der erzwungenen Corona-Pause ist das LGBTQIA-Event der Balkan-Community wieder zurück. Wir trafen den Organisator Sascha und Stargast Selma Bajrami zum kurzen Gespräch.

» Mannheimer Morgen zu LGBT-Feindlichkeit in Polen: Am Scheideweg

"Weil Polens Konservative um ihre Macht bangen und Duda nicht mehr mit einer Wiederwahl rechnen kann, reagiert er mit Angriffen auf Homosexuelle und verkauft sein Bild vom idyllischen, Familien liebenden, Traditionen achtenden Polen mit menschenverachtenden Mitteln."

» St. Galler Tagblatt: Früher trug er einen Islamisten-Bart, heute hat er rot lackierte Fingernägel – Der Mann, der Abdullah war

Ein Gründungsmitglied des Islamischen Zentralrats Schweiz steht vor dem Bundesstrafgericht wegen Terrorpropaganda. Inzwischen hat er sich von der Szene distanziert und spricht selbstkritisch über seine dunkle Phase.

Kostenloses Probeabo nötig

» Süddeutsche.de über J. K. Rowling: Autoren verlassen Agentur

Es herrscht weiter Uneinigkeit über die Frage, ob J. K. Rowlings Kritik an einem schottischen Gesetz feministisch oder transphob ist.

24. Juni 2020

» jetzt: Was bedeutet J.K. Rowlings Transfeindlichkeit für Harry-Potter-Fans?

Was bedeuten J.K. Rowlings transfeindlichen Äußerungen für Harry-Potter-Fans?

» GQ: LGBTQ zum Hören – Das sind die 5 besten Podcasts für die Queer-Community

Wir haben mit dem Moderator und Schauspieler Jochen Schropp über seinen Podcast ?Yvonne & Berner? gesprochen ? und vier weitere Podcast-Empfehlungen rund um die Themen Diversity und LGBTQ.

» Bunte über "Goodbye Deutschland": Schwer kank! Ehe-Aus bei Jörg und Fabio?

Seit 13 Jahren zeigt "Goodbye Deutschland" die Auswanderung von Fabio und Jörg Klein nach Gran Canaria. Doch so dramatisch wie jetzt war es noch nie.

» bento: Warum queere Menschen es oft schwer haben, sich in Beziehungen fallen zu lassen

Homophobie ist nach wie vor ein Problem – nicht nur von außen.

» jetzt-Interview über LGBTQ in Ägypten: "Sarah Hegazis Geschichte ist die Hunderter anderer Ägypter*innen"

Ein Interview mit Rasha Younes, die bei Human Rights Watch Gewalt gegen queere Menschen in Nordafrika und im Nahen Osten untersucht.

» Deutschlandfunk Nova: So divers sind deutsche Unternehmen

Heute startet die "Sticks & Stones", die europaweit größte Jobmesse für LGBTQ. Die sexuelle Orientierung spielt immer noch eine Rolle bei manchen Jobs.

» Kurier: Bundespräsident und Conchita Wurst sind Stars der Vienna Pride

Am 27. Juni werden van der Bellen und Wurst ein Zeichen für die Gleichberechtigung von LGBTIQ-Personen setzen.

» 20 Minuten: Stadt Bern will die Gender-Schilder, der Kanton aber nicht

Schwangere, lesbische Paare oder alte Damen auf den Fussgängerschildern: Bern prüft nun definitiv die Anbringung von gendergerechten Strassensigneten. Aber der Kanton hat Bedenken.

» watson: Ein schwuler Christ sagt, was er vom Eklat um das Aeschbacher-Interview hält

Homosexualität und Christentum das passt sehr gut zusammen. Das mag einige von euch überraschen, zumal Homophobie in der Kirche doch immer wieder ein Thema ist. Ich habe auch eine Theorie, weshalb einige Gläubige nach wie vor ein Problem mit der Homosexualität haben.

23. Juni 2020

» Tagesspiegel: Fehlender Schutz für geflüchtete Schwarze Lesben

Menschenrechtsverletzungen aufgrund von sexueller Orientierung können in Deutschland ein Asylgrund sein. Aber in der Praxis ist es für schwarze lesbische Geflüchtete schwer, anerkannt zu werden.

» hpd: Evangelikale Pfingstler wollen neuen Kindergarten betreiben

In den nächsten Wochen will die Bildungsdeputation Empfehlungen für den Bau und Betrieb von zahlreichen neuen Kindergärten in Bremen beschliessen. Mit dabei ein Kindergarten der "Christlichen Kitas e. V." (CEKIS) mit vier Gruppen im Stadtteil Oslebshausen. CEKIS ist der Verbund der Kindergärten der evangelikalen Pfingstgemeinden in Bremen.