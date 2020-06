Ausgewählter Artikel:

26. Juni 2020

» Tachles über LGBT in Israel: Akzeptiert und abgelehnt

Israel gilt im internationalen Vergleich als überdurchschnittlich LGBT-freundlich – ein genauer Blick auf die rechtliche und gesellschaftspolitische Lage von gleichgeschlechtlichen Paaren zeichnet ein kontroverseres Bild.

» jetzt: Schwule Männer, sind eure Freundschaften mit Frauen wirklich so unkompliziert?

Und ist es ein Mythos, dass sich jede Frau einen schwulen Freund wünscht?

» tagesschau.de über LGBT-Gemeinschaft in Ägypten: Regenbogenfahne in Schwarz

Während eines Konzertes in Kairo hielt die LGBT-Aktivistin Hegazy eine Regenbogenfahne hoch – und musste für drei Monate ins Gefängnis. Ihre Geschichte steht stellvertretend für die systematische Ausgrenzung in Ägypten.

» Noizz über Leo Luchini: Wenn Rap und Queerness kollidieren

Wir haben uns mit dem aufstrebenden DIY-Wunder Leo Luchini über seine musikalische Reise unterhalten, die Bedeutung von Queerness und warum Pride und Black Lives Matter schon immer miteinander verbunden waren.

» FEM.: 6 Dinge, die du für die LGBTQIA+ Community tun kannst

Wie genau kann ich der Queer-Community im Alltag eine Verbündete, oder ein Verbündeter sein? Indem du für sie einstehst. Wir haben Vorschläge zusammengefasst, wie du Schulter an Schulter mit der LGBTQI+-Communtiy stehen kannst, auch wenn du selbst dich nicht dazuzählst und somit zu einem dieser wertvollen "A´s" wirst.

» Bayerische Staatszeitung: Kämpfer gegen Ausgrenzung und Stigmatisierung

Stefan Zippel, Leiter der Psychosozialen Beratungsstelle der Uniklinik München, betreibt seit vielen Jahren Aufklärungsarbeit in Sachen Sexualität und HIV

» Potsdamer Neueste Nachrichten: Zwei Mütter kämpfen um Gleichberechtigung

Gleichgeschlechtliche Paare sind nicht automatisch Eltern ihrer Kinder. Wie seltsam sich das anfühlt, weiß eine Familie aus Borkheide.

» Fudder interviewt CSD-Organisator: "Die Corona-Pandemie trifft Menschen aus der LGBTQ-Szene hart"

Der Freiburger Christopher Street Day ist auf den 19. September verschoben. Doch weil die Finanzierungspartys nicht stattfinden können, steht der CSD auf der Kippe. Ronny Pfreundschuh vom Organisatoren-Team erklärt die Lage der LGBTQ-Community.

» Haller Kreisblatt: Versmolds polnische Partnerstadt setzt Zeichen gegen Homophobie

Dobczyce zeigt Haltung gegen die Ausgrenzung von Schwulen und Lesben in Polen.

25. Juni 2020

» Welt: CDU hat ihr Coming-out – mit 75 Jahren

In einem Videoclip umgarnt die CDU eine Gruppe, mit der sie sich lange schwertat: Lesben und Schwule. Damit gibt Generalsekretär Ziemiak vor dem Parteitag im Dezember die gesellschaftspolitische Richtung vor. Und es kommt zu einem bemerkenswerten Vorgang.

» Domradio: Anklage wegen Mordaufruf gegen Krakauer Erzbischof

Die Warschauer Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen Mann erhoben, der zur Ermordung des Krakauer Erzbischofs Marek Jedraszewski aufgerufen haben soll. Der Angeklagte habe quasi die Tat an einer Puppe simuliert.

» k.at über Reese Witherspoon: "Ich wusste nicht, was Homosexualität ist"

In einem Interview erzählte die Schauspielerin, dass sie als Teenager keine Ahnung über Homosexualität hatte.

» Westfalen-Blatt über Przemysl in Polen: Partnerstadt wehrt sich

Paderborns polnische Partnerstadt Przemysl wehrt sich gegen den Vorwurf angeblicher Intoleranz gegenüber Menschen, die nicht heterosexuell sind.

» Die Presse zum Pride Month: So feiert das Netz die LGBTQ+ Community

Neben Solidaritätsbekundungen für die Black-Lives-Matter-Bewegung findet auch eine andere Community gerade verstärkt Unterstützung im Internet: Die LGBTQ+ Community, denn es ist Juni und damit Pride Month.

» Futter talkt mit Dragqueen: Gloria Hole und die Bedeutung des Pride Month

Es ist Pride Month! Und aus diesem Grund gibt es in der aktuellen Folge von "Was geht?" einen Studiogast: Dragqueen Gloria Hole.

» 20 Minuten: Berner US-Botschaft lässt Gay-Fahne mit Buebetrickli wehen

Trumps Verbot hin oder her: Auf dem Gelände der US-Botschaft in Bern weht derzeit stolz eine Regenbogenfahne. Hier nutzt der Botschafter offenbar ein Schlupfloch, um die Fahne zu hissen.

» taz über Anarchist Queer Pride Rally in Berlin: Der Kampf ums Paradies

Die Anarchist Queer Pride Rally und eine weitere Black-Lives-Matter-Kundgebung zeigen wie intersektionaler und internationaler Protest aussieht.

» Main-Echo über lesbische Geflüchtete: Uganderinnen hoffen weiter auf Asyl

Lesbische und schwule Menschen leben in vielen Staaten Afrikas gefährlich – Manche suchen Zuflucht in Europa

» RTL: Verfolgt und gedemütigt – In Kenia gibt es Schutzhäuser für Homosexuelle

Viele Angehörige der LGBTIQ-Szene fliehen nach Kenia – dort gibt es wenigstens Schutzhäuser für Schwule.

» Kosmo über Balkan Love mit Selma Bajrami: "Selbstverständlich singe ich für die LGBTQ-Community in Wien!"

Nach der erzwungenen Corona-Pause ist das LGBTQIA-Event der Balkan-Community wieder zurück. Wir trafen den Organisator Sascha und Stargast Selma Bajrami zum kurzen Gespräch.