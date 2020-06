Ausgewählter Artikel:

» (27.06.2020) Dirk Ludigs in der Siegessäule über Rassismus in der queeren Community: Autoritäre Reflexe

Die Reaktionen auf eine Satire der queeren Journalist*in Hengameh Yaghoobifarah in der taz machen vor allem deutlich: Die weiße Mehrheitsgesellschaft in Deutschland beharrt auf einer Rassismus-Debatte, die ihr nicht weh tun darf. Das kann nicht gelingen, auch nicht in unserer eigenen Community

27. Juni 2020

» RTL: Riccardo Simonetti schockt bei VIPstagram – Schmeißt er jetzt alles hin?

Es sind schockierende Details, die Riccardo Simonetti (27) jetzt auspackt. Dass der Influencer für seine Sexualität im Netz angefeindet wird, ist längst kein Geheimnis mehr – wie schlimm die Kommentare von Hatern aber tatsächlich geworden sind, verriet er erst jetzt in aller Ausführlichkeit im VIPstagram-Talk mit Tanja Bülter und Kena Amoa

» Westfalen-Blatt über Paderborns polnische Partnerstadt: Keine Abkehr von Przemysl

Die Freundschaft zwischen Paderborn und der polnischen Partnerstadt Przemysl ist stark belastet. Dennoch soll sie nicht auf Eis gelegt werden. Der Paderborner Rat hat am Donnerstagabend mit großer Mehrheit beschlossen, das persönliche Gespräch zu suchen. Bürgermeister Michael Dreier kündigte gegenseitige Besuche an.

» Sauerland Kurier zum Pride Month Juni: 1Live-Moderator Benni Bauerdick im Interview

Pride Month – Jedes Jahr aufs Neue findet er im Juni statt, der Monat, der der LGTBQIA+-Community* gewidmet ist. Ein Monat, der seit den 60er Jahren an die langen Kämpfe für Gleichberechtigung in Ehe- und gesellschaftlichen Rechten erinnert. Doch dieses Jahr ist alles anders: Durch Corona sind viele CSDs abgesagt worden. Ein Grund mehr, um das Thema mehr ins Licht zu rücken. Der 1Live-Moderator Benni Bauerdick stammt aus Lennestadt und war bereit, für den SauerlandKurier die Frage nach dem "Wie geht es weiter?" zu beantworten.

» Oberhessische Presse: Queere Community befürchtet Vereinsamung

Statt großer Parade gibt es am Sonntag anlässlich des Christopher Street Days in Marburg eine kleine Aktion am Rathaus. Die Community leidet unterdes an Vereinzelung und Vereinsamung.

» rbb24 über Berlin Bruisers: "Wir hatten einfach viel Angst vor Homophobie"

Am Samstag findet weltweit der Pride Day statt – auch in Berlin. Mit der Aktion #SportPride soll auch ein Zeichen gegen Schwulenfeindlichkeit und Diskriminierung im Sport gesetzt werden. Ein Berliner Rugby-Klub geht mit gutem Beispiel voran.

» 11 Freunde über trans Torwart: "Ein Trans­pa­rent gegen Dis­kri­mi­nie­rung hoch­zu­halten, reicht nicht!''

Fabian Schröder hieß früher Cindy und spielte im Tor von Grün-Weiß Eims­büttel. Anläss­lich der Sport Pride 2020 haben wir mit dem 33-Jäh­rigen gespro­chen, um zu erfahren, wie die Reak­tionen auf seine Tran­si­tion aus­sahen und wie er Homo- und Trans­phobie im Fuß­ball wahr­nimmt.

» Zeit Campus über Nasser El-Ahmad: Sein erster eigener CSD

Nasser El-Ahmad wurde von der LGBT-Community aufgenommen, als seine Familie ihn verstoßen hatte. Heute will er etwas zurückgeben und plant trotz Corona einen eigenen CSD.

» Fussball.de: Das DFB-Engagement für sexuelle Vielfalt

Als der DFB vor zehn Jahren sein Engagement für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt intensivierte, fokussierte er sich zunächst auf Einzelmaßnahmen. Inzwischen setzt der Verband verstärkt auf einen regelmäßigen Austausch mit Fangruppierungen und Netzwerken.

» RP Online: Christopher-Street-Day im Miniformat

Mitglieder eines Vereins aus Mühlheim machten am Freitag in einem bunten Umzug durch die Städte auf sich aufmerksam. Kleine Kundgebungen gab es auch in anderen Städten des Kreises Kleve.

» NRZ: Düsseldorf hisst die Flagge der Toleranz

CSD und Eurogames in Düsseldorf fallen aus, doch Oberbürgermeister Thomas Geisel setzt ein Zeichen mit Regenbogen-Flagge vor dem Rathaus.

» Deutschlandfunk Nova: Jüdisch und queer – ja das geht

Dalia Grinfeld und Monty Ott haben vor anderthalb Jahren in Berlin "Keshet Deutschland" gegründet. Ein Angebot für jüdische LGBTIQ*.

» Zeit Online über Polens Präsident Duda: Vom Versöhner zum Hassprediger

Polens Präsident Andrzej Duda will am Sonntag wiedergewählt werden. Er setzt dabei auf Trump, Aggressionen und Hass. Diese Strategie könnte schlecht für ihn ausgehen.

» Süddeutsche.de über Deutschland und die CDU: Eine heißkalte Liebe

Westbindung, soziale Marktwirtschaft, Europa – die CDU hat Deutschland auf einen guten Weg geführt. Doch nun muss sie aufpassen, nicht den Kontakt mit der modernen Gesellschaft zu verlieren.

» Die Presse: Pride im Film – 5 sehenswerte queere Filme zum Streamen im Netz

Am Samstag trägt Wien wieder Regenbogenfarben. Passend zum Vienna Pride Corso empfehlen wir Sehenswertes aus dem queeren Kino – vom Psychodrama bis zur Science-Fiction-Serie.

» Spiegel-Leitartikel: Identitätspolitik hilft rechten Populisten

Die Linke wäre besser beraten, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren, statt sich mit der Frage zu verzetteln, wer am meisten Leid durch die Verhältnisse erfährt: Frauen, Latinos, Schwarze oder vielleicht doch Transgender.

» Süddeutsche.de über Owicim und Dachau: Die Freundschaft hält

Die Kampagne gegen Schwule und Lesben in Polen belastet die Partnerschaften mit deutschen Städten. Der Landkreis Owicim aber macht zur Erleichterung der Dachauer nicht mit. Die Beauftragte, Kreisrätin Marese Hoffmann (Grüne), verfolgt aufmerksam die Entwicklung

» neues deutschland über trans Kommandeurin Anastasia Biefang: Soldatin und Mensch

Oberstleutnant Anastasia Biefang erlebt Vorurteile einerseits als Transgender, andererseits als Berufssoldatin. Sie ist Kommandeurin des Informationstechnikbataillons 381 in Storkow und stellvertretende Vorsitzende des Vereins "queer Bw".

» Sumikai: Faszination Boys Love

Boys Love ist ein Genre in der Manga- und Animewelt, das an Popularität stetig zunimmt. Setzt man sich etwas genauer damit auseinander, findet man sich schnell in lang vergangenen Zeiten der japanischen Geschichte wieder – und sieht die Faszination dahinter aus einem völlig neuen Blickwinkel.

» BR.de zu Hengameh Yaghoobifarah, taz und Seehofer: Selbstdarsteller

Was darf Satire und was nicht, wo fängt sie an und wo hört sie auf oder hat sie vielleicht gar keine Grenzen? Eine Glosse von Helmut Schleich.