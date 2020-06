Ausgewählter Artikel:

» (28.06.2020) Deutschlandfunk Kultur interviewt lesbische Youtube-Pastorinnen: Mit Videos gegen Vorurteile

Wenn Kirchenleute sich auf YouTube wagen, hört man meist: Das ist nicht ihr natürliches Medium. Anders bei Steffi und Ellen Radtke: In ihren Videos erzählen sie vom Pfarramt als lesbisches Paar von großer Normalität, aber auch von Ablehnung.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

28. Juni 2020

» taz über LGBTI*-Widerstand gegen die Polizei: Militanz mit Resonanz

Niemand war LGBTI*-Menschen so verhasst wie die Polizei. Das hat sich durch eine öffentlichkeitswirksame Aktion im Jahr 1980 zum Besseren gewendet.

» Noizz: 11 großartige LGBTQ-Serien, -Filme und -Dokus mit denen du auf Netflix den Pride-Month feiern kannst

Juni ist Pride Month – und auch wenn wir dieses Jahr keinen CSD auf der Straße feiern können, so gibt es im digitalen Raum genug Aktivitäten um die LGBTQ-Community angemessen zu zelebrieren. Wie wäre es als glorreiches Ende zum Beispiel mit einem ausgedehnten Netflix-Marathon?

» rbb24 über HIV-Positive auf Zahnarztsuche: "Die Abweisung war schlimmer als meine Zahnschmerzen"

HIV-positive Menschen werden in Zahnarztpraxen oft diskriminiert – oder gar nicht behandelt. In der Praxis von Peter Lutz in Berlin-Schöneberg passiert das nicht, sie begreift sich als Teil der Community.

» 5VIER: Wie das SCHMIT-Z die Krise meistert

Auch das SCHMIT-Z als queeres Zentrum muss sich einigen Herausforderungen stellen. Vincent Maron erzählte uns, wie sie die Zeit durchleben.

» BR24: Trotz Corona – Würzburg feiert Christopher Street Day

Wegen der Corona-Beschränkungen ist der Christopher Street Day (CSD) in Würzburg dieses Jahr sehr klein ausgefallen. Rund 700 Teilnehmer haben sich auf den Mainwiesen getroffen.

» Giga: Vielfalt in Spielen – Queere Games, die euch begeistern werden

Im Zuge der Hass-Wellen, die zuletzt The Last of Us 2 überschattet haben, möchten wir euch passend zum Pride-Monat tolle Spiele empfehlen, die Vielfalt in Games zelebrieren. In folgender Bilderstrecke findet ihr eine hervorragende Auswahl an Queer-Games.

» Deutschlandfunk: Ich bin trans. Sicher?

Die Akzeptanz von Menschen mit einer Transidentität wächst und mit ihr die Zahl derer, die ihr Geschlecht angleichen. In jüngster Zeit hört man aber auch von trans*Menschen, die ihre Entscheidung bereuen. Dürfen Ärzte Jugendlichen deshalb eine Behandlung verwehren? Darüber ist ein Streit entbrannt.

» Blick über HIV-positiven TV-Mann: André Rattis Courage wirkt bis heute nach

Während Covid-19 bisher kaum Prominente betraf, sorgten vor 35 Jahren bekannte Aids-Patienten für ein zunehmendes Bewusstsein der damals kaum bekannten Krankheit. Der erste öffentliche Fall in der Schweiz betraf TV-Mann André Ratti.

» Kurier: Glitzer und Einhörner – Regenbogen-Corso umrundete Wiener Ring

Bei der Ersatz-Veranstaltung für die abgesagte Regenbogenparade nahmen gut 200 Fahrzeuge teil, 5000 kamen als Zaungäste.

» Fussball.de über trans Spielerin: Jessicas langer Weg zum Ich

Irgendwann durfte sie nicht mehr Floorball spielen. "Warum eigentlich nicht?", fragt sie sich bis heute. Heute feiert die weltweite LSBTI+-Bewegung den Global Pride Day. Das T steht für "Transsexuals und Michaela Jessica Tschitschke feiert mit.

27. Juni 2020

» Fussball.de interviewt Thomas Hitzlsperger: "Kampf gegen Diskriminierung hört nie auf"

DFB-Botschafter Thomas Hitzlsperger spricht mit FUSSBALL.DE über die Wichtigkeit von Vielfalt für den Fußball.

» FAZ zur Wahl in Polen: "Soll doch jeder lieben, wen er will"

Am 28. Juni wählt Polen einen neuen Präsidenten. Nadia ist Hotelpraktikantin in Oberschlesien, in diesem Monat 18 geworden und darf zum ersten Mal wählen. Vor allem ein Thema ist ihr wichtig.

» taz über LGBTI und Alltag: Längst nicht so offen

Sechs Jahre ist es her, dass eine Rede der Dragqueen Panti Bliss über ihre Diskriminierungserfahrungen viral ging. Wie viel hat sich seitdem geändert?

» RTL: Riccardo Simonetti schockt bei VIPstagram – Schmeißt er jetzt alles hin?

Es sind schockierende Details, die Riccardo Simonetti (27) jetzt auspackt. Dass der Influencer für seine Sexualität im Netz angefeindet wird, ist längst kein Geheimnis mehr – wie schlimm die Kommentare von Hatern aber tatsächlich geworden sind, verriet er erst jetzt in aller Ausführlichkeit im VIPstagram-Talk mit Tanja Bülter und Kena Amoa

» Westfalen-Blatt über Paderborns polnische Partnerstadt: Keine Abkehr von Przemysl

Die Freundschaft zwischen Paderborn und der polnischen Partnerstadt Przemysl ist stark belastet. Dennoch soll sie nicht auf Eis gelegt werden. Der Paderborner Rat hat am Donnerstagabend mit großer Mehrheit beschlossen, das persönliche Gespräch zu suchen. Bürgermeister Michael Dreier kündigte gegenseitige Besuche an.

» Sauerland Kurier zum Pride Month Juni: 1Live-Moderator Benni Bauerdick im Interview

Pride Month – Jedes Jahr aufs Neue findet er im Juni statt, der Monat, der der LGTBQIA+-Community* gewidmet ist. Ein Monat, der seit den 60er Jahren an die langen Kämpfe für Gleichberechtigung in Ehe- und gesellschaftlichen Rechten erinnert. Doch dieses Jahr ist alles anders: Durch Corona sind viele CSDs abgesagt worden. Ein Grund mehr, um das Thema mehr ins Licht zu rücken. Der 1Live-Moderator Benni Bauerdick stammt aus Lennestadt und war bereit, für den SauerlandKurier die Frage nach dem "Wie geht es weiter?" zu beantworten.

» Oberhessische Presse: Queere Community befürchtet Vereinsamung

Statt großer Parade gibt es am Sonntag anlässlich des Christopher Street Days in Marburg eine kleine Aktion am Rathaus. Die Community leidet unterdes an Vereinzelung und Vereinsamung.

» rbb24 über Berlin Bruisers: "Wir hatten einfach viel Angst vor Homophobie"

Am Samstag findet weltweit der Pride Day statt – auch in Berlin. Mit der Aktion #SportPride soll auch ein Zeichen gegen Schwulenfeindlichkeit und Diskriminierung im Sport gesetzt werden. Ein Berliner Rugby-Klub geht mit gutem Beispiel voran.

» 11 Freunde über trans Torwart: "Ein Trans­pa­rent gegen Dis­kri­mi­nie­rung hoch­zu­halten, reicht nicht!''

Fabian Schröder hieß früher Cindy und spielte im Tor von Grün-Weiß Eims­büttel. Anläss­lich der Sport Pride 2020 haben wir mit dem 33-Jäh­rigen gespro­chen, um zu erfahren, wie die Reak­tionen auf seine Tran­si­tion aus­sahen und wie er Homo- und Trans­phobie im Fuß­ball wahr­nimmt.