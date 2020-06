Ausgewählter Artikel:

» (29.06.2020) Tele Züri: Hunderte marschieren an der LGBT-Parade in Taiwan

ie Taiwanesische Hauptstadt Taipeh veranstaltete am Sonntag ihre jährliche LGBT-Parade. Sie ist damit einer der wenigen Orte auf der Welt, die angesichts der Corona-Pandemie eine solche Veranstaltung durchführt.

29. Juni 2020

» HNA: Kaufunger Regenbogenfamilie mit zwei Papas macht sich für alle Lebensmodelle stark

Christian, Marcel, Jascha und Mitja Kahl aus Kaufungen sind zwei Papas mit zwei Söhnen und zusammen sind sie eine Familie. Das Paar wirbt für Akzeptanz verschiedener Familienmodelle.

» Spiegel interviewt Queer-Theoretiker Paul Preciado: "Die Revolution ist schon hier"

Der Philosoph Paul Preciado schreibt regelmäßig für die französische Tageszeitung "Libération". Nun kommen seine Kolumnen als Buch raus. Ein Gespräch über "Black Lives Matter", Begehren und Corona.

» n-tv: Lesbische Ikone boxte Weg für CSD frei

Systematische Polizeigewalt, Diskriminierung durch weiße Menschen: Was dieser Tage die Schlagzeilen bestimmt, brachte die Menschen auch am Stonewall Inn 1969 in Wallung. Zum Jahrestag der Rebellion, die die LGBTQ-Bewegung weltweit stärkte, lohnt sich der Blick auf eine ganz besondere Frau.

» Volksstimme über Stendal und Pulawy in Polen: Partnerschaft polarisiert den Stadtrat

Beim Umgang mit der polnischen Partnerstadt Puawy scheiden sich im Stadtrat Stendal die Geister. Werden dort Menschen diskriminiert?

» RP Online aus Moers: Christopher Street Day im Corona-Format

Statt großer Staßenfeste gab es wegen der Corona-Schutzvorschriften diesmal kleine Umzüge an mehreren Orten. Auch in Moers wurde für Akzeptanz gegenüber Lesben, Schwulen, Bi-, Trans- und Intersexuellen demonstriert.

» report-D über CSD Düsseldorf: 500 Menschen zeigen Flagge in allen Regenbogenfarben

Stolz und bunt und laut haben rund 500 TeilnehmerInnen am Sonntag (28.6.) den Christopher Street Day, CSD, in Düsseldorf gefeiert. Es gab eine Fahrraddemo und eine Demo zu Fuß – vom Schadowplatz zum Burgplatz.

» Frankenpost: Ein Zeichen gegen Hass und Hetze

Aus Solidarität für Homosexuelle wehte am Wochenende am Rathaus in Kulmbach die Regenbogenfahne. Sie hat die Marktleugaster Creativ- Stickerei für die Aktionen der Grünen genäht.

» gofeminin: Wie du richtig reagierst, wenn sich jemand als trans* outet

Für wen das Thema Trans* noch Neuland ist, für den kann ein Coming-out Überforderung bedeuten. Hier erfährst du, wie du richtig reagierst und welche Aussagen völlig falsch sind.

» Peiner Nachrichten aus Vietnam: "Lotto-Shows" bieten Transsexuellen Nische

Bei den "Lotto-Shows" im Süden Vietnams gibt es Lose zu kaufen und jeder kann etwas gewinnen. Doch die meisten Besucher sind wegen der Show hier. Die wird von Angehörigen der LGBT-Community gestaltet.

28. Juni 2020

» taz über LGBTI*-Widerstand gegen die Polizei: Militanz mit Resonanz

Niemand war LGBTI*-Menschen so verhasst wie die Polizei. Das hat sich durch eine öffentlichkeitswirksame Aktion im Jahr 1980 zum Besseren gewendet.

» Noizz: 11 großartige LGBTQ-Serien, -Filme und -Dokus mit denen du auf Netflix den Pride-Month feiern kannst

Juni ist Pride Month – und auch wenn wir dieses Jahr keinen CSD auf der Straße feiern können, so gibt es im digitalen Raum genug Aktivitäten um die LGBTQ-Community angemessen zu zelebrieren. Wie wäre es als glorreiches Ende zum Beispiel mit einem ausgedehnten Netflix-Marathon?

» Deutschlandfunk Kultur interviewt lesbische Youtube-Pastorinnen: Mit Videos gegen Vorurteile

Wenn Kirchenleute sich auf YouTube wagen, hört man meist: Das ist nicht ihr natürliches Medium. Anders bei Steffi und Ellen Radtke: In ihren Videos erzählen sie vom Pfarramt als lesbisches Paar von großer Normalität, aber auch von Ablehnung.

» rbb24 über HIV-Positive auf Zahnarztsuche: "Die Abweisung war schlimmer als meine Zahnschmerzen"

HIV-positive Menschen werden in Zahnarztpraxen oft diskriminiert – oder gar nicht behandelt. In der Praxis von Peter Lutz in Berlin-Schöneberg passiert das nicht, sie begreift sich als Teil der Community.

» 5VIER: Wie das SCHMIT-Z die Krise meistert

Auch das SCHMIT-Z als queeres Zentrum muss sich einigen Herausforderungen stellen. Vincent Maron erzählte uns, wie sie die Zeit durchleben.

» BR24: Trotz Corona – Würzburg feiert Christopher Street Day

Wegen der Corona-Beschränkungen ist der Christopher Street Day (CSD) in Würzburg dieses Jahr sehr klein ausgefallen. Rund 700 Teilnehmer haben sich auf den Mainwiesen getroffen.

» Giga: Vielfalt in Spielen – Queere Games, die euch begeistern werden

Im Zuge der Hass-Wellen, die zuletzt The Last of Us 2 überschattet haben, möchten wir euch passend zum Pride-Monat tolle Spiele empfehlen, die Vielfalt in Games zelebrieren. In folgender Bilderstrecke findet ihr eine hervorragende Auswahl an Queer-Games.

» Deutschlandfunk: Ich bin trans. Sicher?

Die Akzeptanz von Menschen mit einer Transidentität wächst und mit ihr die Zahl derer, die ihr Geschlecht angleichen. In jüngster Zeit hört man aber auch von trans*Menschen, die ihre Entscheidung bereuen. Dürfen Ärzte Jugendlichen deshalb eine Behandlung verwehren? Darüber ist ein Streit entbrannt.

» Blick über HIV-positiven TV-Mann: André Rattis Courage wirkt bis heute nach

Während Covid-19 bisher kaum Prominente betraf, sorgten vor 35 Jahren bekannte Aids-Patienten für ein zunehmendes Bewusstsein der damals kaum bekannten Krankheit. Der erste öffentliche Fall in der Schweiz betraf TV-Mann André Ratti.

» Kurier: Glitzer und Einhörner – Regenbogen-Corso umrundete Wiener Ring

Bei der Ersatz-Veranstaltung für die abgesagte Regenbogenparade nahmen gut 200 Fahrzeuge teil, 5000 kamen als Zaungäste.