Ausgewählter Artikel:

» (29.06.2020) Harper's Bazaar: Wieso Stonewall für die LGBTQ+ Community bis heute wichtig ist

Der jährliche Pride-Month geht zu Ende – die Botschaft dieser Tage sollte jedoch auch darüber hinaus bei jedem Einzelnen von uns präsent bleiben.Was der Stonewall-Aufstand in New York City von 1969 bis heute für die LGBTQ+ Community bedeutet und wieso wir in unserer gegenwärtigen Gesellschaft queeren Stimmen mehr Aufmerksamkeit geben sollten.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

29. Juni 2020

» Berliner Zeitung interviewt CSD-Verein: "Wenn man bisschen über den Tellerrand guckt, hat sich in Deutschland einiges bewegt"

Am 25. Juli findet der Berliner Christopher Street Day zum 42. Mal statt. Doch aufgrund der Corona-Pandemie wird 2020 vor dem Laptop im Live-Stream gefeiert. Im Interview erklären die Veranstalter, wie Corona sich auf die Community auswirkt und warum die kommerzielle Feierkultur den politischen Forderungen hilft.

» n-tv: Ist "Pinkwashing" Solidarität oder Strategie?

Der Juni ist offizieller Pride-Monat. Viele Firmen nutzen ihn, um Zusammenhalt mit queeren Menschen zu zeigen. Doch ist das Vorgehen wirklich unterstützend für die LGBT-Community oder ist es bloß kalkuliertes Marketing?

» neues deutschland zum Blutspendeverbot: "Regenbogenblut tut gut"

Homo-, Bi- und Transsexuelle dürfen kein Blut spenden. Das ist diskriminierend und in Zeiten mangelnder Blutreserven problematisch

» BR.de: Ist unsere Politik divers genug?

Ob Geschlecht, Hautfarbe oder sexuelleOrientierung – Deutschland ist divers. Aberinwiefern zeigt sich das in der Politik? Wirhaben bei den Jugendorganisationen der Parteien nachgefragt, ob und was sie für Diversität machen.

» Noizz: Warum es völlig okay ist, als Hetero-Mann homosexuelle Fantasien zu haben

Heterosexuelle Männer wollen Sex mit Frauen, homosexuelle Männer mit anderen Männern – ein (vermeintlicher) Sachverhalt, den wir quasi mit der Muttermilch aufsaugen. Hinzu kommt eine satte Portion Homophobie, die auch im 21. Jahrhundert noch durch unsere europäische Luft fliegt, und wir erhalten: heterosexuelle Männer, die von klein auf ganz genau wissen, was sie sexuell wollen dürfen und was nicht.

» neues deutschland über Identität: Alle anderen waren wieder Tiere

Weil der Mensch ungern zwischen mehr als zwei Möglichkeiten wählt, muss es Junge oder Mädchen sein, hetero- oder homosexuell ? obwohl die Natur das deutlich flexibler angelegt hat. Tim Wolff über "Identität" als Vehikel zur Befreiung.

» FR über LGBT in China: Sie brauchen keine Hilfe

Bis ins neue Jahrtausend hinein galten Homo- und Transsexualität in China als Geisteskrankheit. Seitdem hat sich einiges gebessert. Nun geht eine chinesische Dating-App für Schwule sogar an die Börse.

» renk. interviewt LGBTIQ*-Koordinator der Ibn Rushd-Goethe Moschee: Ist denn kein vernünftiger Mann unter euch?

Tugay Saraç ist der LGBTIQ*-Koordinator der Ibn Rushd-Goethe Moschee.Er berichtet uns von seiner Arbeit und seinen persönlichen Erfahrungen um das Thema Homosexualität und Islam.

» taz über queere Initiative für Geflüchtete: Gegen den Homonationalismus

Immernoch sitzen zigtausende Flüchtlinge auf den griechischen Inseln fest. Ein neues Bündnis queerer Aktivist*innen fordert, die Lager zu evakuieren.

» Tachles aus Jerusalem: Drei orthodoxe Extremisten verhaftet

Im Vorfeld der LGBTQ-Parade vom Sonntag hat die Polizei präventiv drei Mitglieder einer extremistisch-orthodoxen Bewegung in Haft genommen, um deren geplante Aktionen gegen die Jerusalem Pride zu verhindern.

» jetzt: "Seit Corona ist jeder Tag für mich Online-Pride"

Pride und Christopher Street Day finden dieses Jahr fast nur virtuell statt. Drei Menschen aus der LGBTQ-Community erzählen, was das mit ihnen macht.

» Abendzeitung: Wird der nächste Münchner Hollywood-Prinz schwul sein?

Prinz Frederic von Anhalt sucht neue Adoptiv-Söhne für Hollywood. Wird der nächste Prinz vielleicht schwul sein?

» Noizz über: Grindr: Dating-App löscht "rassistischen" Filter doch nicht – nur eine Marketingmasche?

Die Dating-App Grindr hatte Anfang Juni angekündigt, ihren "Ethnizitätsfilter" als Zeichen der Solidarität mit der "Black Lives Matter"-Bewegung zu entfernen. Das ist bisher immer noch nicht geschehen trotz mehrerer Updates.

» SWR über Mainzer OB Ebling: Pride Month ohne Straßenfeiern – "das schmerzt"

Der Mainzer Oberbürgermeister, Michael Ebling (SPD), findet es schade, dass die öffentlichen Feierlichkeiten zum Ende des "Pride Month" im Juni in Mainz in diesem Jahr größtenteils ausfallen.

» nordbayern zum Pride-Monat: Puma beleuchtet Fassade in Regenbogenfarben

Anlässlich des Pride-Monats Juli beleuchtet Puma die Fassade seiner Zentrale in den Regenbogenfarben. Damit bekennt sich das Unternehmen zu seinen Grundwerten wie Respekt vor Menschenrechten, Fairness und Gleichheit, heißt es in der Presseerklärung dazu.

» HNA: Kaufunger Regenbogenfamilie mit zwei Papas macht sich für alle Lebensmodelle stark

Christian, Marcel, Jascha und Mitja Kahl aus Kaufungen sind zwei Papas mit zwei Söhnen und zusammen sind sie eine Familie. Das Paar wirbt für Akzeptanz verschiedener Familienmodelle.

» Tele Züri: Hunderte marschieren an der LGBT-Parade in Taiwan

ie Taiwanesische Hauptstadt Taipeh veranstaltete am Sonntag ihre jährliche LGBT-Parade. Sie ist damit einer der wenigen Orte auf der Welt, die angesichts der Corona-Pandemie eine solche Veranstaltung durchführt.

» Spiegel interviewt Queer-Theoretiker Paul Preciado: "Die Revolution ist schon hier"

Der Philosoph Paul Preciado schreibt regelmäßig für die französische Tageszeitung "Libération". Nun kommen seine Kolumnen als Buch raus. Ein Gespräch über "Black Lives Matter", Begehren und Corona.

» n-tv: Lesbische Ikone boxte Weg für CSD frei

Systematische Polizeigewalt, Diskriminierung durch weiße Menschen: Was dieser Tage die Schlagzeilen bestimmt, brachte die Menschen auch am Stonewall Inn 1969 in Wallung. Zum Jahrestag der Rebellion, die die LGBTQ-Bewegung weltweit stärkte, lohnt sich der Blick auf eine ganz besondere Frau.