» (01.07.2020) Rolling Stone: J.K Rowling blockt Stephen King bei Twitter, weil er Trans-Frauen unterstützt

Nur kurz davor hatte die Harry Potter-Autorin noch eine Lobeshymne auf ihren Literatur-Kollegen angestimmt. Doch der wurde kurzerhand gelöscht.

01. Juli 2020

» taz über queere Bewegung in Polen: Protest mit Regen­bogen-Madonna

Der polnischen Aktivistin Elbieta Podlena droht Haft nur weil sie eine Madonna mit Heiligenschein in Regenbogenfarben verziert hat.

» OK! Magazin: Liebes-Sensation nach "Prince Charming" – Ist Manuel etwa doch vergeben?

Obwohl es für Manuel Flickinger, 32, bei der ersten schwulen Dating-Show "Prince Charming" für den Prinzen nicht ganz reichen sollte, scheint auch er jetzt endlich sein großes Glück gefunden zu haben und sein Liebster ist ebenfalls kein Unbekannter ...

» Nollendorfblog über das Dilemma liberaler Politik: Nicht die Diskriminiererten sind schuld am Populismus

Wir reden weder Land noch Leute schlecht, wenn wir uns darauf verständigen, wie rassistisch, wie homophob, wie transphob, wie sexistisch wir alle sind.

» neues deutschland: Stell dir vor, es ist Pride Month, und keiner geht hin

Der Juni ist traditionell der Monat queerer Sichtbarkeit. 2020 verlief dieser coronabedingt jedoch sehr ruhig. Dabei sind Prides entscheidend für die Anerkennung queerer Menschen und den Kampf gegen Diskriminierung, Homo- und Transfeindlichkeit.

» SWR zum Pride Month: Wie sichtbar sind queere Menschen in der Corona-Zeit?

Während des "Pride Month", also im Juni, demonstrieren weltweit Millionen Menschen für die Rechte der LGBT-Community. Das ist seit Juni 1969 so, als insbesondere Dragqueens, Transsexuelle und schwule Afroamerikaner in New York begannen, sich gegen wiederkehrende Polizeigewalt zu wehren und es tagelange Proteste und Unruhen gab. Danach entstanden weltweit bunte Paraden, um an den Aufstand und die Rechte der LGBT zu erinnern. Im deutschsprachigen Raum ist es bis heute der Christopher Street Day, kurz CSD. Dieses Jahr jedoch fallen die Paraden wegen des Coronavirus aus. Ein Rückschlag für die Sache? Darum geht es in "Im Fokus" mit SWR-Moderator Andreas Herrler.

» Très Click: Vom Mädchen zum Mann - Benjamin Melzer spricht mit uns über sein Leben als Transgender

Vor 33 Jahren kam Benjamin Melzer als Yvonne zur Welt im falschen Körper. Heute ist Ben als Trans-Mann glücklicher denn je.

» Deutschlandfunk zu drei Jahre Ehe für alle: Viel erreicht – noch viel zu tun

Vor drei Jahren beschloss der Bundestag die "Ehe für alle": Ein Meilenstein in der Emanzipation von Homosexuellen. Gemeinsame Adoptionen von Kindern wurden nun möglich. Lesbische Paare aber erleiden weiterhin Nachteile, wenn sie in einer Ehe Kinder haben und aufziehen möchten.

» SWR: Leeroys Momente trifft Dragqueen – Endlich ich selbst sein

Wie kategorisiert man sich im heutigen Gesellschaftssystem ein, wenn man rein biologisch als Mann definiert wird und sich in diesem Körper auch wohlfühlt – aber von der Persönlichkeit her eher feminin ist? Und was ist eigentlich typisch männlich und weiblich? Das will Leeroy Matata in seiner neuen Folge von Rachel aus Stuttgart wissen. Rachel hat für sich einen ganz eigenen Weg gefunden: "Ich bevorzuge es, beide Geschlechter verschmelzen zu lassen, weil ich nie in der Lage war, mich zu 100 Prozent mit einem zu identifizieren." Mit Leeroy spricht Rachel über Selbstverwirklichung, die schillernde Welt der Dragqueens, aber auch über sexuelle Belästigung und allerlei Missverständnisse, die das Spiel mit Geschlechterrollen mit sich bringt.

30. Juni 2020

» FIFA.com zum LGBTQ+-Monat: Thank you, Justin

Justin Fashanu, der erste britische Fussballer, der sich als schwul outete, nahm sich mit 37 Jahren das Leben. Die Justin-Fashanu-Stiftung und Football v Homophobia nutzen sein Vermächtnis im Kampf gegen Diskriminierung. Zum Ende des LGBTQ+-Monats beleuchten wir deren bewundernswerte Arbeit.

» Express über Travestiekünstler Curt Delander: Die Bonner "Königin der Schwulen" verehrt den Papst

Der Bonner Travestie-Künstler Curt Delander hat zwei sehr unterschiedliche Idole: Zarah Leander und Papst Franziskus. Zu seinem Bühnenjubiläum hat Express mit dem ihm über die Kunst der Verwandlung gesprochen.

» Westfälischer Anzeiger: Hammer Künstler polarisiert mit "Dick Pics", hat damit aber Gutes im Sinn

Wer sich online auf Partnersuche begibt, sieht sich oft mit nackten Tatsachen konfrontiert. Manche Männer ergreifen jede Gelegenheit beim Schopf, ihr bestes Stück zu präsentieren. "Dick Pics" heißen die Schnappschüsse von der meist himmelwärts gerichteten Männlichkeit. Frauen und schwule Männer seien gleichermaßen Zielscheibe von den Liebesgrüßen aus der Unterbuxe, sagt Fotograf, Make-up-Artist und Künstler Rüdiger Guhl. Das Thema reizt den Künstler in ihm.

» SWR: Zu wenig sichtbar – Homosexuelle im Arbeitsleben

Ein Bundesverband schwuler Führungskräfte will in Deutschland für mehr Vielfalt in Unternehmen sorgen. Aber die meisten Homosexuellen trauen sich nach wie vor nicht, sich im Job zu outen.

» Die Ostschweiz: "Ich verdrängte meine Homosexualität"

Im Jahre 2020 sollte Homosexualität eigentlich kein Grund für grosses Aufsehen sein müsste man meinen. Dass es aber mit der Liberalität manchmal nicht so weit her ist, erklärt Joel Müller. Der 24-jährige Wattwiler hatte vor vier Jahren sein Coming-out.

» Stuttgarter Nachrichten über verfolgte Homosexuelle in der NS-Zeit: Verbotene Liebe

In der Nazi-Zeit wurden Homosexuelle verfolgt und ermordet. Eines der Opfer war die Künstlerin Käthe Loewenthal. Der Stuttgarter Kellner Karl Zeh überlebte seinen Leidensweg.

Kostenloses Probeabo nötig

» BimmerToday: Driven by Pride – BMW feiert Vielfalt mit bunten 8er Cabrios

Mit fünf BMW 8er Cabrios in auffallend bunten Farben wirbt BMW Nordamerika für Vielfalt und Akzeptanz.

» Süddeutsche.de über neue Zebrastreifen in München: In den Farben des Regenbogens

Aktion soll auf die queere Community aufmerksam machen

» watson interviewt Co-Chefin des Lesbenorganisation Schweiz: "Ich werde oft gefragt, ob der Sex mit Männer oder mit Frauen besser ist"

Anna Rosenwasser ist Co-Geschäftsleiterin der Lesbenorganisation Schweiz (LOS). Im Interview beantwortet sie in aller Ehrlichkeit häufig gestellte Fragen bezüglich ihrer sexuellen Orientierung.

29. Juni 2020

» Berliner Zeitung interviewt CSD-Verein: "Wenn man bisschen über den Tellerrand guckt, hat sich in Deutschland einiges bewegt"

Am 25. Juli findet der Berliner Christopher Street Day zum 42. Mal statt. Doch aufgrund der Corona-Pandemie wird 2020 vor dem Laptop im Live-Stream gefeiert. Im Interview erklären die Veranstalter, wie Corona sich auf die Community auswirkt und warum die kommerzielle Feierkultur den politischen Forderungen hilft.

» n-tv: Ist "Pinkwashing" Solidarität oder Strategie?

Der Juni ist offizieller Pride-Monat. Viele Firmen nutzen ihn, um Zusammenhalt mit queeren Menschen zu zeigen. Doch ist das Vorgehen wirklich unterstützend für die LGBT-Community oder ist es bloß kalkuliertes Marketing?