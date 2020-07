Ausgewählter Artikel:

» (03.07.2020) neues deutschland über queere Doku "Risse im Patriarchat": "Ein Kampf ist nicht wichtiger als der andere"

Es bröckelt in Buenos Aires: Der Dokumentarfilm "Risse im Patriarchat" porträtiert den queeren Kampf

03. Juli 2020

» magazin.hiv: Vorhang auf für einen Blowjob

Kontaktbeschränkungen und die Angst vor Corona haben das Sexleben vieler Menschen zum Erliegen gebracht. Nun suchen sie nach Wegen, Schutz und sexuelle Bedürfnisse zusammenzubringen.

» RTL: Lesbisches Pärchen wird gleichzeitig schwanger – dank Befruchtungs-Sets für zu Hause

Für dieses gleichgeschlechtliche Pärchen aus den USA kam das Glück gleich im Doppelpack. Karina Rincon und ihre Frau Kelly Mesa wurden gleichzeitig schwanger.

» Deutschlandfunk: Onlinesender "QueerTV" startet – mehrfachdiskriminierten Menschen eine Stimme geben

In Köln startet der Online-Sender "QueerTV", der Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung und wegen ihres Migrationshintergrunds diskriminiert werden, in den Mittelpunkt stellt. Das Programm wird über einen YouTube-Kanal ausgestrahlt.

» Pfaffenhofener Kurier: Tarnów und die Homosexuellen

Der Landkreis Pfaffenhofen lässt die Partnerschaft mit dem polnischen Landkreis Tarnów zum 3. Juli auslaufen, weil dieser unter anderem die "Resolution gegen die LGBT-Ideologie" verabschiedete.

» Badische Zeitung: Keine Diskriminierung in Oswiecim

"Die Breisacher Partnerstadt Oswiecim hat sich nicht zu einer 'LGBT-freien Zone' erklärt", reagierte Werner Nickolai, Vorsitzender des Freundeskreis Oswiecim, auf den offenen Brief der Breisacher Grünen.

» neues deutschland aus Lüchow-Dannenberg: Regenbogen abgelehnt

Beflaggungsordnung stoppt in Dannenberg die CSD-Fahne

» taz über homophoben Reggae-Sänger Buju Banton: Noch nicht bereit

Nach verbüßter Haft veröffentlicht Dancehall-Sänger Buju Banton ein neues Album. Von einem homophoben alten Song distanziert er sich allerdings nicht.

02. Juli 2020

» taz über Protest vor russischer Botschaft in Berlin: Feminismus ist keine Hexerei

Eine russische Aktivistin fordert Toleranz und setzte sich für Sexualaufklärung ein. Nun drohen ihr bis zu sechs Jahren Haft.

» Märkische Oderzeitung über "LGTBI-freie Zonen" in Polen: Frankfurt (Oder) erkundigt sich bei Partnerstädten, Marschallin verurteilt Homophobie

Die Marschallin der Wojewodschaft Lubuskie Elzbieta Polak verurteilt Aussage von Präsident Duda. Die Stadt Frankfurt (Oder) fragte bei Partnerstädten, wie sie zur wachsenden Homophobie in Polen stehen.

» SWR: Kein CSD in Mannheim – "das schmerzt!"

Fabian Klenk, Mitorganisator des CSD in Mannheim. Er sagt, es sei ein Rückfall für die Bewegung, dass dieses Jahr kein CSD stattfinden könne.

» Hallo München: Mehr Diversity an der Blumenstraße

Das Diversity Zentrum hat Einschränkungen wegen der Räumlichkeiten. Statik macht Probleme bei der Raumnutzung des Jugendzentrums. Nun soll ein Stadtratsantrag zu zusätzlichen Räumen verhelfen.

» BR.de: Wegen Homophobie und Diskriminierung – Pfaffenhofen prüft Städtepartnerschaft mit LGBT-feindlichem Tarnów in Polen

Im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen wird derzeit heftig diskutiert, ob man die Partnerschaft mit dem polnischen Landkreis Tarnów auflösen soll – oder zumindest vorzeitig auf Eis legen. Der Grund dafür: In Tarnów, sowie in vielen anderen polnischen Kommunen werden gerade Beschlüsse erlassen, die gezielt LGBT-feindlich sind.

» Fair Unterwegs: Bon Voyage vs. Boykott – Für Toleranz und Solidarität in LGBTQI*-feindliche Länder reisen oder sie bewusst meiden?

Kann LGBTQI*-Tourismus wirklich dabei helfen, die Akzeptanz und die Rechte von Homo- und Transsexuellen in Reiseländern zu stärken? Überlegungen aus Kambodscha, Kolumbien und Saudi-Arabien.

01. Juli 2020

» Spiegel über Identitätspolitik: Die Quoten-Angst der Grünen

Die Grünen wollen sich ein "Vielfalt-Statut" geben, damit die Partei diverser wird. Von einer Quotenregelung aber wollen sie absehen. Ist das eine gute Idee?

» Mitteldeutsche Zeitung: "Schwule Sau" – Autofahrer überfährt Reh und beleidigt dann Jäger

Weil er, nachdem er in Luckenau ein Reh überfahren hat, danach den örtlichen Jäger stark beleidigt hat, muss ein 47-Jähriger aus Teuchern jetzt 900 Euro Strafe zahlen. Das wurde am Dienstag so vor dem Amtsgericht in Zeitz entschieden.

» taz über queere Bewegung in Polen: Protest mit Regen­bogen-Madonna

Der polnischen Aktivistin Elbieta Podlena droht Haft nur weil sie eine Madonna mit Heiligenschein in Regenbogenfarben verziert hat.

» OK! Magazin: Liebes-Sensation nach "Prince Charming" – Ist Manuel etwa doch vergeben?

Obwohl es für Manuel Flickinger, 32, bei der ersten schwulen Dating-Show "Prince Charming" für den Prinzen nicht ganz reichen sollte, scheint auch er jetzt endlich sein großes Glück gefunden zu haben und sein Liebster ist ebenfalls kein Unbekannter ...

» Nollendorfblog über das Dilemma liberaler Politik: Nicht die Diskriminiererten sind schuld am Populismus

Wir reden weder Land noch Leute schlecht, wenn wir uns darauf verständigen, wie rassistisch, wie homophob, wie transphob, wie sexistisch wir alle sind.

» neues deutschland: Stell dir vor, es ist Pride Month, und keiner geht hin

Der Juni ist traditionell der Monat queerer Sichtbarkeit. 2020 verlief dieser coronabedingt jedoch sehr ruhig. Dabei sind Prides entscheidend für die Anerkennung queerer Menschen und den Kampf gegen Diskriminierung, Homo- und Transfeindlichkeit.