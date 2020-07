Ausgewählter Artikel:

» (04.07.2020) arte: Hetze gegen LGBTI-Menschen: Ein Problem Osteuropas?

Am 12. Juli findet in Polen die zweite Runde der Präsidentschaftswahl statt. Im Wahlkampf benutzt die Regierungspartei PiS eine explizit homophobe Rhetorik. Auch in Ungarn und Russland gehören Attacken auf LGBTI Menschen zum Konzept ultrakonservativer Parteien. Ist Homophobie in der osteuropäischen Gesellschaft verankert oder wird sie politisch instrumentalisiert?

04. Juli 2020

» Süddeutsche.de zum CSD: Der Aufstand, der zur Party wurde

Ausgerechnet im Jubiläumsjahr fällt die Parade zum Christopher-Street-Day aus. Es gibt Ersatz – und Warnungen vor einer "neuen Art der Homophobie".

» Tagesspiegel: Acht Berliner Bezirke sprechen sich gegen "LGBT-freie Zonen" in Polen aus

Lichtenberg und sieben weitere Bezirke protestieren gegen Homofeindlichkeit. Mehr im Newsletter, der montags erscheint. Dazu das Neueste aus Treptow-Köpenick.

» Süddeutsche.de über homophobe Freikirche: Neues Gotteshaus in Olching

Die evangelische Freikirche XHope errichtet ein Auditorium für 400 Menschen. Die Glaubensgemeinschaft erfreut sich eines starken Zulaufs

03. Juli 2020

» der zaunfink: Bibelflüsterei in der Homolobby

Ein koreanischer Imbiss in Berlin-Schöneberg hat einen bekannten Bibelvers in sein Schaufenster gehängt: "Und einem Mann sollst Du nicht beiliegen, wie man einem Weib beiliegt; Greuel ist dies."

» Deutschlandfunk Kultur über Diversität in der Literaturszene: Bei Queerness geht noch mehr

Das Angebot queerer Filmformate ist mittlerweile umfangreich. In der Literaturszene sind Menschen, die mit Sexualität und Identitäten spielen, weniger präsent. Die Journalistin Lara Sielmann hat dennoch spannende Bücher und Zeitschriften entdeckt.

» Jungle World: Rowling beim Wort nehmen

Die Diskussion, ob die britische Jugendbuchautorin J. K. Rowling transfeindlich ist oder nicht, sollte nicht ignorieren, was diese selbst sagt.

» Welt über Darrel Ellis: Wer schwarz und schwul war, hatte doppelt verloren

Darrel Ellis gehörte in den Achtzigerjahren zu einer aufstrebenden Generation junger Künstler. Dann starb er an Aids und wurde vergessen. Jetzt wird er wiederentdeckt, auch weil es in seinem Leben eine Parallele zum Schicksal von George Floyd gibt.

» Die Presse: Harry-Potter-Fanseiten wenden sich von Rowling ab

Zwei der größten Fanseiten der Fantasy-Saga wollen nicht mehr über die Harry-Potter-Autorin berichten und nicht mehr auf sie verlinken. Grund dafür sind Rowlings Ansichten über Transgender-Menschen.

» BR.de: Warum Judith Butlers Buch "Gender Trouble" auch nach dreißig Jahren noch für Wirbel sorgt

Vor dreißig Jahren hat Judith Butler ihrem Buch "Gender Trouble" eine bis heute andauernde Debatte angestoßen: Der seit Menschengedenken gültige Zusammenhang von sieht aus wie eine Frau, ist also eine Frau, liebt deshalb Männer, das ist nicht in Stein gemeißelt. Dem, was von unserer Kultur die über Jahrtausende von Männern dominiert worden ist bestimmt wurde, dem kann widersprochen werden.

» magazin.hiv: Vorhang auf für einen Blowjob

Kontaktbeschränkungen und die Angst vor Corona haben das Sexleben vieler Menschen zum Erliegen gebracht. Nun suchen sie nach Wegen, Schutz und sexuelle Bedürfnisse zusammenzubringen.

» RTL: Lesbisches Pärchen wird gleichzeitig schwanger – dank Befruchtungs-Sets für zu Hause

Für dieses gleichgeschlechtliche Pärchen aus den USA kam das Glück gleich im Doppelpack. Karina Rincon und ihre Frau Kelly Mesa wurden gleichzeitig schwanger.

» Deutschlandfunk: Onlinesender "QueerTV" startet – mehrfachdiskriminierten Menschen eine Stimme geben

In Köln startet der Online-Sender "QueerTV", der Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung und wegen ihres Migrationshintergrunds diskriminiert werden, in den Mittelpunkt stellt. Das Programm wird über einen YouTube-Kanal ausgestrahlt.

» Pfaffenhofener Kurier: Tarnów und die Homosexuellen

Der Landkreis Pfaffenhofen lässt die Partnerschaft mit dem polnischen Landkreis Tarnów zum 3. Juli auslaufen, weil dieser unter anderem die "Resolution gegen die LGBT-Ideologie" verabschiedete.

» Badische Zeitung: Keine Diskriminierung in Oswiecim

"Die Breisacher Partnerstadt Oswiecim hat sich nicht zu einer 'LGBT-freien Zone' erklärt", reagierte Werner Nickolai, Vorsitzender des Freundeskreis Oswiecim, auf den offenen Brief der Breisacher Grünen.

» neues deutschland über queere Doku "Risse im Patriarchat": "Ein Kampf ist nicht wichtiger als der andere"

Es bröckelt in Buenos Aires: Der Dokumentarfilm "Risse im Patriarchat" porträtiert den queeren Kampf

» neues deutschland aus Lüchow-Dannenberg: Regenbogen abgelehnt

Beflaggungsordnung stoppt in Dannenberg die CSD-Fahne

» taz über homophoben Reggae-Sänger Buju Banton: Noch nicht bereit

Nach verbüßter Haft veröffentlicht Dancehall-Sänger Buju Banton ein neues Album. Von einem homophoben alten Song distanziert er sich allerdings nicht.

02. Juli 2020

» taz über Protest vor russischer Botschaft in Berlin: Feminismus ist keine Hexerei

Eine russische Aktivistin fordert Toleranz und setzte sich für Sexualaufklärung ein. Nun drohen ihr bis zu sechs Jahren Haft.

» Märkische Oderzeitung über "LGTBI-freie Zonen" in Polen: Frankfurt (Oder) erkundigt sich bei Partnerstädten, Marschallin verurteilt Homophobie

Die Marschallin der Wojewodschaft Lubuskie Elzbieta Polak verurteilt Aussage von Präsident Duda. Die Stadt Frankfurt (Oder) fragte bei Partnerstädten, wie sie zur wachsenden Homophobie in Polen stehen.