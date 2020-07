Ausgewählter Artikel:

» (06.07.2020) Abendzeitung interviewt LGBT*-Berater Plaß: Es ist noch ein weiter Weg!

Michael Plaß hilft Opfern von homophober Gewalt. Die hat viele Gesichter und wird oft von der Polizei nicht erfasst und verfolgt. Der AZ erklärt er, was jeder Einzelne tun kann.

06. Juli 2020

» Deutschlandfunk Kultur zur Welt-Aids-Konferenz: Was sich aus HIV für Corona lernen lässt

Große Fortschritte im Kampf gegen HIV: Doch die wichtigen Medikamente sind noch immer nicht für alle zugänglich, kritisiert der Wissenschaftsjournalist Kai Kupferschmidt. In der Coronakrise würden die Erfahrungen mit HIV zudem zu wenig berücksichtigt.

» neues deutschland: Identitätspolitik ist so deutsch

Hengameh Yaghoobifarah ist mit der Kolumne "All cops are berufsunfähig" berühmt geworden – als ein provokatives Gesamtkunstwerk, so wie es männliche Künstler wie Jonathan Meese ganz selbstverständlich für sich in Anspruch nehmen.

» Westfälische Nachrichten aus Ochtrup: CSD in der Töpferstadt – Umzug für Respekt und Lebensfreude

Ein klares Statement gegen Diskriminierung von Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung setzten Ochtruper am Samstagnachmittag. Mit einem bunten Marsch durch die Töpferstadt erinnerten sie an den Christoper Street-Day. Motto der Demo vor Ort: Ochtrup iss kekelbunt.

» AltkreisBlitz über Initiative der Jungen Union: Einrichtung einer Jugendgruppe für LGBT* gefordert

Die Junge Union (JU) Lehrte ist mit dem Antrag auf die Gruppe CDU/Piraten zugegangen, eine Jugendgruppe für Jugendliche in Lehrte einzurichten, die sich der Gemeinschaft der Schwulen, Lesben, Bi-, Trans- oder Intersexuellen (LGBT*) zugehörig fühlen.

» Donaukurier über Brief von Tarnówer Landrat: "Polnische Familien schützen"

Der Tarnówer Landrat Roman Lucarz von der nationalkonservativen Kaczynski-Partei "Recht und Gerechtigkeit" (PiS) hat sich mit einem Appell für die Fortsetzung der Partnerschaft zwischen den Landkreisen Pfaffenhofen und Tarnów an den Pfaffenhofener Landrat Albert Gürtner (FW) gewandt.

» watson: Weshalb queere Game-Charaktere so wichtig sind

Sich virtuell in einen anderen Charakter hineinversetzen müssen, kann Empathie generieren. Das zeigt eine Studie aus Ungarn.

05. Juli 2020

» derStandard.at: Schließt euch der Homolobby an

Ein paar unangenehme Wahrheiten über Selbstgefälligkeiten und Vorurteile, die viele heterosexuelle Männer gegenüber ihren schwulen Geschlechtsgenossen hegen

» Weser-Kurier: Brasilianer Washington dirigiert Bremens ersten queeren Chor

Seit zehn Jahren lebt der Brasilianer Washington de Oliveira in Bremen und leitet fünf Chöre. Einer davon ist Da Capo al dente ein Chor, der bei jedem Auftritt auch eine Botschaft hat.

» WDR über Kundgebung "Colours of Change" in Köln: Giannis Kampf gegen Diskriminierung

"Colours of Change"-Initiator Gianni Jovanovic im Interview: Mehr Solidarität mit nicht-weißen Mitgliedern der Queer-Community

» Deutsche Welle: Homosexualität ist ein Tabu im Profisport

Das Coming-out eines Basketballers hat in Chile für Schlagzeilen gesorgt. Er gehört nicht nur in Lateinamerika zu den wenigen Profisportlern, die sich trauen, offen homosexuell zu leben.

04. Juli 2020

» Süddeutsche.de zum CSD: Der Aufstand, der zur Party wurde

Ausgerechnet im Jubiläumsjahr fällt die Parade zum Christopher-Street-Day aus. Es gibt Ersatz – und Warnungen vor einer "neuen Art der Homophobie".

» Tagesspiegel: Acht Berliner Bezirke sprechen sich gegen "LGBT-freie Zonen" in Polen aus

Lichtenberg und sieben weitere Bezirke protestieren gegen Homofeindlichkeit. Mehr im Newsletter, der montags erscheint. Dazu das Neueste aus Treptow-Köpenick.

» arte: Hetze gegen LGBTI-Menschen: Ein Problem Osteuropas?

Am 12. Juli findet in Polen die zweite Runde der Präsidentschaftswahl statt. Im Wahlkampf benutzt die Regierungspartei PiS eine explizit homophobe Rhetorik. Auch in Ungarn und Russland gehören Attacken auf LGBTI Menschen zum Konzept ultrakonservativer Parteien. Ist Homophobie in der osteuropäischen Gesellschaft verankert oder wird sie politisch instrumentalisiert?

» Süddeutsche.de über homophobe Freikirche: Neues Gotteshaus in Olching

Die evangelische Freikirche XHope errichtet ein Auditorium für 400 Menschen. Die Glaubensgemeinschaft erfreut sich eines starken Zulaufs

03. Juli 2020

» der zaunfink: Bibelflüsterei in der Homolobby

Ein koreanischer Imbiss in Berlin-Schöneberg hat einen bekannten Bibelvers in sein Schaufenster gehängt: "Und einem Mann sollst Du nicht beiliegen, wie man einem Weib beiliegt; Greuel ist dies."

» Deutschlandfunk Kultur über Diversität in der Literaturszene: Bei Queerness geht noch mehr

Das Angebot queerer Filmformate ist mittlerweile umfangreich. In der Literaturszene sind Menschen, die mit Sexualität und Identitäten spielen, weniger präsent. Die Journalistin Lara Sielmann hat dennoch spannende Bücher und Zeitschriften entdeckt.

» Jungle World: Rowling beim Wort nehmen

Die Diskussion, ob die britische Jugendbuchautorin J. K. Rowling transfeindlich ist oder nicht, sollte nicht ignorieren, was diese selbst sagt.

» Welt über Darrel Ellis: Wer schwarz und schwul war, hatte doppelt verloren

Darrel Ellis gehörte in den Achtzigerjahren zu einer aufstrebenden Generation junger Künstler. Dann starb er an Aids und wurde vergessen. Jetzt wird er wiederentdeckt, auch weil es in seinem Leben eine Parallele zum Schicksal von George Floyd gibt.

» Die Presse: Harry-Potter-Fanseiten wenden sich von Rowling ab

Zwei der größten Fanseiten der Fantasy-Saga wollen nicht mehr über die Harry-Potter-Autorin berichten und nicht mehr auf sie verlinken. Grund dafür sind Rowlings Ansichten über Transgender-Menschen.