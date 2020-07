Ausgewählter Artikel:

» (07.07.2020) Cosmopolitan: Riccardo Simonetti im großen Pride-Interview über Equal Rights und Selbstliebe

Endlich gibt es ein großes COSMO-Interview mit Entertainer und Pride-Aktivist Riccardo Simonetti!

Die neusten Meldungen der Presseschau:

07. Juli 2020

» Tagesspiegel: "Ich musste meinen Personenstand sechs Mal ändern, um meine Kinder zu registrieren" – Der Mann, der drei Kinder zur Welt brachte

Yuval Topper-Erez war der erste trans Mann Israels, der ein Kind bekommen hat. Heute lebt er in Großbritannien und hat drei Kinder mit seinem Ehemann.

» yahoo: Gemobbt, verlacht, beschimpft – "Goodbye Deutschland!"-Drag-Teen gibt nicht auf!

"Goodbye Deutschland!"-Auswanderer Sydney Raab (16) wollte in Florida sein altes, schwieriges Leben hinter sich lassen. Doch das war gar nicht so leicht.

» MOPO.de: "Die Ehe für alle war ein großer Schritt" – Lesben- und Schwulenverband feiert 25 Jahre

Seit 25 Jahren setzt sich der Lesben- und Schwulenverband Hamburg (LSVD) für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen (LSBTI) ein. 2020 feiert der ehrenamtliche Verband in der Hansestadt Jubiläum.

» Nau: Alterswohnungen für queere Menschen

Die Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich plant Wohn- und Lebensraum für ältere Angehörige der LGBTI-Gemeinschaft.

» Kurier über queeres Jugendzentrum Wien: Wunschstandort ist in Margareten

Neos, Grünen und SPÖ im 5. Bezirk brachten einen Resolutionsantrag ein. Ob das Jugendzentrum tatsächlich kommt, ist aber noch offen.

» t3n: Wie Unternehmen queere Mitarbeiter unterstützen sollten

Nirgendwo in Europa fühlen sich queere Arbeitnehmer in ihrem Job so unwohl wie in Deutschland.

» Abendzeitung: Die kleinen Anfänge des CSD in den 80er und 90er Jahren

Als Schwulsein noch verboten war und die Aids-Krise auf ihrem Höhepunkt, gingen schon queere Menschen auf die Straße. Die AZ blickt zurück in die 80er und 90er Jahre.

» Computer Bild über World of Warcraft: Transgender-NPC sorgt für Ärger im MMORPG

Kann die Welt von Warcraft einen Trans-Charakter verkraften? Das Spiel ja, die Community aber offenbar nicht. Im Internet tobt nun ein Streit zwischen "WoW"-Spielern.

» Süddeutsche.de über homophobe Freikirche: Evangelikal, aber keine Sekte

Nach der Grundsteinlegung für ein neues Gotteshaus von X-Hope in Olching wird über die mögliche Homophobie der Glaubensgemeinschaft diskutiert. Stadträtin Ingrid Jaschke erntet Kritik für ihr Grußwort

» Das Wochenblatt aus Panama: Die erste Transnachrichtensendung des Landes

Seit 30. Juni wird auf Panambi TV die erste Transnachrichtensendung des Landes ausgestrahlt. Von den Verantwortlichen der Sendung heißt es, dies diene zur Bekämpfung der Diskriminierung.

» Tagesspiegel über Städtepartnerschaften mit Polen: Respekt und Menschenrechte sind nicht exklusiv

Momentan acht und bald neun Berliner Bezirke stehen in Partnerschaften mit polnischen Gemeinden und Bezirken. Mitte baut aktuell eine weitere Partnerschaft auf. Viele polnische Städte und Gemeinden haben sich zu "LGBT-freien Zonen" erklärt. Eine der Gemeinden, Poniatowa, ist mit Steglitz-Zehlendorf verpartnert. Jetzt gilt es, Position zu beziehen. In einer gemeinsamen Presseerklärung betonten neun Berliner Bezirke, der Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg (LSVD) und der Berliner Entwicklungspolitische Ratschlag (BER), dass die aktuellen Entwicklungen eine Gefahr für die bestehenden Partnerschaften und zukünftiges Zusammen­arbeiten darstellen.

» Tagesspiegel über neues Album von Arca: Geburt eines Cyberwesens

Arca zelebriert auf dem Avantgarde-Pop-Album KiCk i eine unaufhörliche Metamorphose von Sounds und Körperbildern. Als Gast ist Björk dabei.

» Express über Übergriff bei CSD-Feier: Kölner Bürgermeisterin wurde sexuell belästigt

Die Kölner Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes wurde am Wochenende sexuell belästigt. Sie stellte Strafanzeige.

» Bluewin: Ungleichheiten wegen Ehe für alle – Lesben bekommen mehr

2022 könnte das Jahr werden, auf dass Schwule und Lesben schon lange warten: Die Ehe für alle könnte dann auch hierzulande Realität werden inklusive Samenspende. Dazu hat der Nationalrat kürzlich Ja gesagt, nun muss die Vorlage noch durch den Ständerat und bei einem allfälligen Referendum vors Volk.

06. Juli 2020

» Deutschlandfunk Kultur zur Welt-Aids-Konferenz: Was sich aus HIV für Corona lernen lässt

Große Fortschritte im Kampf gegen HIV: Doch die wichtigen Medikamente sind noch immer nicht für alle zugänglich, kritisiert der Wissenschaftsjournalist Kai Kupferschmidt. In der Coronakrise würden die Erfahrungen mit HIV zudem zu wenig berücksichtigt.

» Abendzeitung interviewt LGBT*-Berater Plaß: Es ist noch ein weiter Weg!

Michael Plaß hilft Opfern von homophober Gewalt. Die hat viele Gesichter und wird oft von der Polizei nicht erfasst und verfolgt. Der AZ erklärt er, was jeder Einzelne tun kann.

» neues deutschland: Identitätspolitik ist so deutsch

Hengameh Yaghoobifarah ist mit der Kolumne "All cops are berufsunfähig" berühmt geworden – als ein provokatives Gesamtkunstwerk, so wie es männliche Künstler wie Jonathan Meese ganz selbstverständlich für sich in Anspruch nehmen.

» Westfälische Nachrichten aus Ochtrup: CSD in der Töpferstadt – Umzug für Respekt und Lebensfreude

Ein klares Statement gegen Diskriminierung von Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung setzten Ochtruper am Samstagnachmittag. Mit einem bunten Marsch durch die Töpferstadt erinnerten sie an den Christoper Street-Day. Motto der Demo vor Ort: Ochtrup iss kekelbunt.

» AltkreisBlitz über Initiative der Jungen Union: Einrichtung einer Jugendgruppe für LGBT* gefordert

Die Junge Union (JU) Lehrte ist mit dem Antrag auf die Gruppe CDU/Piraten zugegangen, eine Jugendgruppe für Jugendliche in Lehrte einzurichten, die sich der Gemeinschaft der Schwulen, Lesben, Bi-, Trans- oder Intersexuellen (LGBT*) zugehörig fühlen.