08. Juli 2020

» Tiroler Tageszeitung: Innsbrucker Städtepartnerschaft mit Krakau für Grüne am Prüfstand

Sollte nun die Stadtregierung in Krakau die Erklärung zur LGBT-freien Zone unterzeichnen, wollen die Grünen die Städtepartnerschaft bis auf Weiteres ruhend stellen.

» evangelisch.de: Pride und Protest im Zeichen des Virus

Alles wieder ganz normal nach Corona – oder "neu normal"? Nicht ganz, wie Queers in diesen Wochen auch daran merken, dass im Pride-Monat keine Paraden und Straßenfeste stattfinden. Wolfgang Schürger ist jedoch beeindruckt von der Kreativität, mit der Pride und Protest auch dieses Jahr sichtbar werden. Ihm ist wichtig, das Pride und Protest auch weiterhin "ganz normal" bleiben.

» Zeit Online: Respekt? Ein uneingelöstes Versprechen

Während unsere Autorin vor einer Kamera über Diskriminierung von Lesben sprach, wurde sie von drei Männern angegriffen. Sie wünscht sich endlich Gleichberechtigung.

» Zeit Online: Schaut alle her, ich oute mich

Auf TikTok und Instagram feiern queere Menschen ihr Coming-out mit Memes und Videos. Diese öffentliche Inszenierung schafft Sichtbarkeit und hilft, Ängste zu überwinden.

» inFranken.de: Nürnberger Grüne fordern Badetag nur für Trans*- und Intergender-Menschen

In Nürnberg setzen sich die Grünen für die Einführung eines Trans*- und Intergender-Badetags ein. Wie genau so ein Badetag aussehen könnte, erfahren Sie hier.

» Techkou: Gericht in Beijing verteidigt Transgender Rechte in Diskriminierungsfall

Die Transgender Community in China kämpft mit Diskriminierung. Ein kürzlich veröffentlichter Gerichtsfall verteidigt die LGBTQ Community und mahnt die Gesellschaft.

» Kontext:Wochenzeitung über queere Geflüchtete: Hilfe für die Verwundbarsten

Elka Edelkott und Katja Walterscheid haben Just Human gegründet. Der Stuttgarter Verein unterstützt Geflüchtete, vor allem solche aus dem LGBT-Bereich.

» Süddeutsche.de aus Fürstenfeldbruck: Wer sich verliebt, soll keine Angst haben müssen

Kreis-Grüne weisen mit Regenbogenflaggen-Aktion in Fürstenfeldbruck auf die Rechte von Menschen der queeren Community hin

» Die Presse: Oscar Wilde in Reading – Zwei Jahre Haft wegen Homosexualität

Die englische Stadt Reading, letztens in den Medien, war für ihr Zuchthaus berüchtigt. Oscar Wilde wurde dort gebrochen.

» DASDING: Lean aus Tübingen erzählt – Was heißt es trans zu sein?

Lean aus Tübingen ist trans. Er_Sie berät bei der Arbeit in der Antidiskrimierungsstelle zum Beispiel trans- oder intersexuelle Menschen. Aber was bedeutet eigentlich trans?

» Pforzheimer Zeitung: Deutschlandweit wohl einmalig - Das steckt hinter dem Vitrinen-CSD am Hauptbahnhof in Pforzheim

Corona bremst das öffentliche Leben aus und macht auch vor kunterbunten Partys nicht Halt. Wie die Paraden zum Christopher-Street-Day (CSD) fällt auch das Fest "City under the Rainbow", das die Aidshilfe in Pforzheim sonst jedes Jahr im Kupferdächle veranstaltet, flach. Für die Macher ist dies aber kein Grund zur Resignation, sondern Anlass zu kreativen Höhenflügen.

» P Stadtkultur Darmstadt über Querdenken: Unter falscher Flagge

Zwei Darmstädter LSBTI-Aktivist*innen kommentieren: Wie eine demokratiefeindliche Gruppierung in Darmstadt die Regenbogenfahne für ihre Zwecke missbraucht. S.a.: Darmstadt: Rechte Verschwörungstheoretiker missbrauchen Regenbogenfahne (17.06.2020)

07. Juli 2020

» Tagesspiegel: "Ich musste meinen Personenstand sechs Mal ändern, um meine Kinder zu registrieren" – Der Mann, der drei Kinder zur Welt brachte

Yuval Topper-Erez war der erste trans Mann Israels, der ein Kind bekommen hat. Heute lebt er in Großbritannien und hat drei Kinder mit seinem Ehemann.

» yahoo: Gemobbt, verlacht, beschimpft – "Goodbye Deutschland!"-Drag-Teen gibt nicht auf!

"Goodbye Deutschland!"-Auswanderer Sydney Raab (16) wollte in Florida sein altes, schwieriges Leben hinter sich lassen. Doch das war gar nicht so leicht.

» MOPO.de: "Die Ehe für alle war ein großer Schritt" – Lesben- und Schwulenverband feiert 25 Jahre

Seit 25 Jahren setzt sich der Lesben- und Schwulenverband Hamburg (LSVD) für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen (LSBTI) ein. 2020 feiert der ehrenamtliche Verband in der Hansestadt Jubiläum.

» Cosmopolitan: Riccardo Simonetti im großen Pride-Interview über Equal Rights und Selbstliebe

Endlich gibt es ein großes COSMO-Interview mit Entertainer und Pride-Aktivist Riccardo Simonetti!

» Nau: Alterswohnungen für queere Menschen

Die Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich plant Wohn- und Lebensraum für ältere Angehörige der LGBTI-Gemeinschaft.

» Kurier über queeres Jugendzentrum Wien: Wunschstandort ist in Margareten

Neos, Grünen und SPÖ im 5. Bezirk brachten einen Resolutionsantrag ein. Ob das Jugendzentrum tatsächlich kommt, ist aber noch offen.

» t3n: Wie Unternehmen queere Mitarbeiter unterstützen sollten

Nirgendwo in Europa fühlen sich queere Arbeitnehmer in ihrem Job so unwohl wie in Deutschland.

» Abendzeitung: Die kleinen Anfänge des CSD in den 80er und 90er Jahren

Als Schwulsein noch verboten war und die Aids-Krise auf ihrem Höhepunkt, gingen schon queere Menschen auf die Straße. Die AZ blickt zurück in die 80er und 90er Jahre.